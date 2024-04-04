Биография Вероники Кудерметовой: жизнь и карьера российской теннисистки

История спортсменки из Казани.

Вероника Эдуардовна Кудерметова

Дата рождения: 24 апреля 1997

Место рождения: Казань, Россия

Рост: 175 см

Вид спорта: теннис

Детство и юность Вероники Кудерметовой

Будущая теннисистка родилась в семье профессионального хоккеиста и психолога. Папа Вероники Эдуард Кудерметов — двукратный чемпион российской Суперлиги в составах «Ак Барса» и магнитогорского «Металлурга». Закончив игровую карьеру, он переключился на спортивное воспитание детей — в теннис играет и младшая дочь Полина. Поддерживает сестер мама Ольга.

Вероника была активным ребенком, поэтому родители решили записать ее сразу в несколько секций. Кудерметова попробовала себя и в танцах, и в художественной школе, и в теннисе.

«Соседи пригласили старшую дочь на тренировку. А она у нас непоседа — не сидела на месте. Отдали в теннис и параллельно на танцы и в художественную школу. Тогда семья жила в Казани. Потом, когда я вернулся в Магнитогорск, дочь ходила на теннис в местный манеж», — рассказал «СЭ» отец Кудерметовой.

Первым тренером Вероники стала Нина Михайловна Сергеева, с которой она работала в Казани. После переезда семьи в Магнитогорск девочка продолжила свои занятия. А когда Кудерметовы перебрались в Москву, старшая дочь буквально требовала поскорее отвести ее на теннис.

Вероника Кудерметова. Фото Андрей Голованов, архив «СЭ»

«Когда переехал в Москву после окончания контракта с «Металлургом», дочка донимала меня: хотела, чтобы мы скорее пошли играть в теннис. А я все тянул время. Месяца через два только пошел к руководству клуба. Узнал, как записать дочь на теннис. Продолжила играть», — вспоминал Эдуард Кудерметов в интервью «СЭ».

Папа оказал большое влияние на становление Вероники как спортсменки. Теннисистка призналась, что отец следил за ее дисциплиной и привил ей трудолюбие.

«Вот он во времена моего детства и юности был очень требовательным! Дисциплина у меня была всегда. За час до тренировки мы должны были приехать на корт, у нас обязательно была интенсивная разминка. Папа привил мне огромную работоспособность, дисциплину, и для меня сейчас это большой плюс», — заявила Кудерметова «СЭ».

Спортивная карьера Вероники Кудерметовой

После переезда семьи в Москву юная Кудерметова начала заниматься в ЦСКА. Тогда Вероника осознала, что хочет добиться успехов в теннисе и сделать его делом своей жизни.

«Когда начала заниматься теннисом, у меня не было мыслей, что это станет моей профессией. Мне просто нравилось. А уже лет в 11-12 осознала, что хочу связать с этой игрой свою жизнь», — рассказала теннисистка в интервью «СЭ».

В ЦСКА Вероника сначала работала с Оксаной Тетковой, а затем сотрудничала с Алексеем Пивенем. В 2011 году Кудерметова начала выступать на турнирах юниорского тура ITF. Свои первые трофеи она завоевала в апреле в Израиле и в одиночном, и в парном разрядах. К концу года россиянка выиграла еще пять титулов (три в одиночном и два в паре).

В 2012 году Кудерметова начала работать с Сергеем Демехиным, который в будущем стал ее супругом. Сезон-2013 был последним юниорским в карьере Вероники. Она стала 22-й ракеткой мира (ее наивысший рейтинг среди юниоров). Также Кудерметова в паре с Асланом Карацевым выиграла бронзу корейской Универсиады в миксте.

Первые турниры на взрослом уровне Вероника провела еще в 2011 году. В основной одиночной сетке соревнований ITF Кудерметова дебютировала в марте 2012-го на 25-тысячнике в Москве. В июне 2013-го теннисистка завоевала свой первый титул в карьере — в паре на 10-тысячнике в Шымкенте. К концу сезона теннисистка была в топ-700 мирового рейтинга.

В январе 2014 года Кудерметова впервые сыграла за национальную сборную России в Кубке федерации. В октябре теннисистка дебютировала в WTA-туре на Кубке Кремля. За следующий сезон теннисистка выиграла два парных 25-тысячника и вышла в финал одного одиночного, завершив сезон в топ-400 одиночного рейтинга.

2016 год принес россиянке два титула в одиночном разряде и четыре в паре на 25-тысячниках, а также парные трофеи на 50-тысячнике из цикла ITF Лючжоу и на соревнованиях серии WTA 125 на Тайване. Год Вероника завершала уже в первой сотне парного рейтинга WTA.

В следующем сезоне Кудерметова пыталась пробиться в основную сетку всех четырех турниров «Большого шлема», но неудачно. Зато Вероника выиграла 50-тысячник ITF в Стамбуле и 100-тысячники в Марселе, Санкт-Петербурге и Астане, а также вновь победила на турнире серии WTA 125 на Тайване.

В парном разряде Веронике удалось дебютировать в сетке турнира «Большого шлема» на Открытом чемпионате Франции и затем дойти до второго круга Уимблдона. 2017 год россиянка завершила на 58-й строчке рейтинга в парах, а в одиночном разряде находилась в топ-300.

В 2018 году Кудерметова выиграла только один личный турнир — 25-тысячник ITF в Японии. На «Ролан Гаррос» Вероника дошла до финала квалификации, а затем на WTA 250 в Хертогенбосе впервые в туре вышла в четвертьфинал.

В ноябре Кудерметова выиграла два турнира серии WTA 125 — в Мумбаи в паре с Дзаламидзе и в Лиможе с Воскобоевой. В мировом рейтинге в одиночном разряде Вероника подбиралась к первой сотне.

В сезоне-2019 россиянка смогла войти в топ-50. В начале года она с восьмой попытки прошла квалификацию «мейджора», выступила в основной сетке Australian Open и проиграла в первом круге. В феврале Вероника победила на WTA 125K в Гвадалахаре, в апреле выиграла турнир в Лугано вместе с Галиной Воскобоевой.

Далее Кудерметова впервые сыграла в третьем раунде «Большого шлема» — на «Ролан Гаррос», на дебютном Уимблдоне дошла до второго круга, а на US Open проиграла в первом же матче. Под конец сезона россиянка выиграла дебютный титул в основном туре в паре в Ухане и завершила год на 41-м месте в одиночном и 25-м в парном рейтингах.

Вероника Кудерметова. Фото Reuters

В 2020 году в одиночном разряде два турнира «Большого шлема» — Australian Open и US Open — для россиянки завершились в первом же круге, а «Ролан Гаррос» — во втором. А вот в парном разряде «мейджора» в США Вероника вместе с Анной Блинковой дошла до 1/2 финала.

В сезоне-2021 Кудерметова впервые в карьере стала финалисткой турнира WTA-тура в одиночном разряде на WTA 500 в Абу-Даби. На Открытом чемпионате Австралии Вероника впервые вышла в третий раунд, а в апреле завоевала свой первый одиночный титул в туре на WTF 500 в Чарльстоне.

«Перед матчем я сказала себе: «Вероника, тебе нужно работать, чтобы добиться положительного результата». Во время финала я выбросила из головы все мысли, кроме тактики на встречу. Все матчи были очень тяжелыми, но я горжусь собой, что смогла выиграть первый титул в карьере», — приводит слова Кудерметовой WTA.

В Стамбуле российская теннисистка одержала победу в парном разряде. На «Ролан Гаррос» — вылетела во втором круге. На Уимблдонском турнире Кудерметова вышла вместе с Еленой Весниной в финал в парном разряде, что позволило ей войти в топ-20 рейтинга.

На перенесенной на год из-за пандемии Олимпиаде в Токио спортсменка в одиночном разряде вылетела в первом круге, а в паре с Еленой Весниной имела все шансы на медаль, но проиграла и полуфинал, и матч за 3-е место. После Вероника призналась, что сильно переживала из-за упущенной возможности завоевать олимпийскую награду.

«И там, и там я плакала, но бронзу Олимпиады проиграть было все-таки обиднее. Отдали все, но не хватило самой малости. Никогда в жизни у меня такого не было, чтобы была настолько опустошена», — сказала спортсменка «СЭ».

В конце сезона Кудерметова завоевала Кубок Билли Джин Кинг вместе со сборной России. В 2021 году Вероника стала 31-й ракеткой мира в одиночном разряде и 14-й — в парном. В сезоне-2022 россиянка продолжила прогрессировать.

В начале 2022 года Кудерметова дошла до 3-го круга Australian Open (и до 1/2 финала в паре), на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе впервые вышла в 1/4 финала турнира такого высокого уровня, а в мае на WTA 1000 в Риме выиграла титул в паре с Анастасией Павлюченковой.

На Открытом чемпионате Франции Кудерметова впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. На US Open россиянка тоже впервые заметно продвинулась по одиночной сетке и дошла до четвертого раунда.

В завершении сезона Кудерметова победила на Итоговом турнире в парном разряде в дуэте с бельгийкой Элизе Мертенс. Таким образом, Вероника стала второй в парном рейтинге WTA по итогам 2022 года, а в одиночном — сохранила девятое место.

В сезоне-2023 Кудерметова в паре с Людмилой Самсоновой в феврале выиграла турнир WTA 1000 в Дубае. В мае россиянка подняла планку личных достижений на «тысячниках» в одиночном разряде — дважды доходила до полуфиналов грунтовых соревнований в Мадриде и в Риме.

Осенью на турнире WTA 500 в Токио Кудерметова завоевала свой второй титул WTA в одиночном разряде. И после не самого простого сезона, в котором Вероника ни разу не сумела пройти дальше второго круга на турнирах «Большого шлема», это было серьезное достижение для теннисистки.

«Я очень счастлива, потому что ранее у меня был очень непростой период, были действительно сложные моменты. Сейчас я очень рада, и у меня есть огромная мотивация на следующие недели», — приводит слова Кудерметовой пресс-служба WTA.

После трех месяцев 2024 года Вероника находится в топ-20 мирового рейтинга.

Вероника Кудерметова. Фото Global Look Press

Достижения Вероники Кудерметовой

Победительница Итогового турнира WTA в парном разряде (2022)

Финалистка одного турнира «Большого шлема» в парном разряде (Уимблдон 2021)

Победительница девяти турниров WTA (из них два в одиночном разряде)

Обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021)

Экс-вторая ракетка мира в парном разряде

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде

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Личная жизнь Вероники Кудерметовой

Со своим будущим супругом теннисистка познакомилась еще будучи подростком. С 15 лет ее тренировал Сергей Демехин, который через какое-то время начал нравиться спортсменке, но о чем-то большем она тогда не задумывалась. После 18-летия у Вероники все же возникли отношения с Демехиным.

«Вообще, когда мне было лет 12-13, мой бывший тренер говорил: «Одна девочка вышла замуж за тренера, ты представляешь?» А потом сама в такую же ситуацию влипла. Вообще, наверное, эта практика имеет место в спорте. С тренером ты проводишь очень много времени. Когда я в первый раз увидела Сергея, я вообще не понимала, кто это.

Но как увидела, мне сразу человек был симпатичен. В 16 лет он мне просто нравился, а о чем-то большем я даже и не задумывалась. Наверное, сказывалось мое воспитание. Такие мысли были для меня недопустимы. Даже когда мне исполнилось 18, и мы начали встречаться, мне порой все равно было стыдно из-за разницы в возрасте и того факта, что он мой тренер", — цитирует теннисистку официальный сайт ТРК «Новый век».

Вероника Кудерметова и Сергей Демехин. Фото Соцсети

Отношения Кудерметовой с Демехиным немного смутили маму Вероники. Папа спортсменки спокойно отнесся к роману дочери. Сергей в свою очередь пообщался с родителями своей возлюбленной, чтобы они не переживали за нее.

В 2017 году Сергей и Вероника поженились и продолжили работать вместе. Также к тренировочному процессу Кудерметовой подключались Дмитрий Турсунов и Владимир Платеник.

«Не чувствую со стороны Сергея какого-то давления. Наоборот, он мне помогает. Когда наши отношения перешли из чисто теннисного сотрудничества в личную жизнь, поначалу было очень непросто психологически совмещать одно и другое.

Но уже несколько лет нам помогают другие тренеры, и они занимаются чисто профессиональной работой. Сергей же старается меня поддержать, но целей жестко передо мной не ставит. Он знает, что все зависит от меня", — рассказала Кудерметова «СЭ» о работе с тренером-мужем.

«Не чувствую со стороны Сергея какого-то давления. Наоборот, он мне помогает. Когда наши отношения перешли из чисто теннисного сотрудничества в личную жизнь, поначалу было очень непросто психологически совмещать одно и другое.

Но уже несколько лет нам помогают другие тренеры, и они занимаются чисто профессиональной работой. Сергей же старается меня поддержать, но целей жестко передо мной не ставит. Он знает, что все зависит от меня", — рассказала Кудерметова «СЭ» о работе с тренером-мужем

Сергей же в свою очередь поддерживает свою подопечную-супругу и искренне гордится ее достижениями. И, безусловно, радуется каждому ее успеху.

«Мы очень рады такому результату и, самое главное, игре. Вероника показала классный теннис, я прямо очень рад и горжусь содержанием и уровнем игры Вероники. Спасибо всем, кто болел и поддерживал», — сказал Демехин в эфире «Больше».

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