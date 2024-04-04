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4 апреля, 23:30

Биография Вероники Кудерметовой: жизнь и карьера российской теннисистки

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Вероника Кудерметова.
Фото AFP
Вероника Кудерметова.
Фото Андрей Голованов, архив «СЭ»
Вероника Кудерметова.
Фото Reuters
Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press
Вероника Кудерметова и Сергей Демехин.
Фото Соцсети
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История спортсменки из Казани.

Вероника Эдуардовна Кудерметова
Дата рождения: 24 апреля 1997
Место рождения: Казань, Россия
Рост: 175 см
Вид спорта: теннис

Детство и юность Вероники Кудерметовой

Будущая теннисистка родилась в семье профессионального хоккеиста и психолога. Папа Вероники Эдуард Кудерметов — двукратный чемпион российской Суперлиги в составах «Ак Барса» и магнитогорского «Металлурга». Закончив игровую карьеру, он переключился на спортивное воспитание детей — в теннис играет и младшая дочь Полина. Поддерживает сестер мама Ольга.

Вероника была активным ребенком, поэтому родители решили записать ее сразу в несколько секций. Кудерметова попробовала себя и в танцах, и в художественной школе, и в теннисе.

«Соседи пригласили старшую дочь на тренировку. А она у нас непоседа — не сидела на месте. Отдали в теннис и параллельно на танцы и в художественную школу. Тогда семья жила в Казани. Потом, когда я вернулся в Магнитогорск, дочь ходила на теннис в местный манеж», — рассказал «СЭ» отец Кудерметовой.

Первым тренером Вероники стала Нина Михайловна Сергеева, с которой она работала в Казани. После переезда семьи в Магнитогорск девочка продолжила свои занятия. А когда Кудерметовы перебрались в Москву, старшая дочь буквально требовала поскорее отвести ее на теннис.

Вероника Кудерметова.
Фото Андрей Голованов, архив «СЭ»

«Когда переехал в Москву после окончания контракта с «Металлургом», дочка донимала меня: хотела, чтобы мы скорее пошли играть в теннис. А я все тянул время. Месяца через два только пошел к руководству клуба. Узнал, как записать дочь на теннис. Продолжила играть», — вспоминал Эдуард Кудерметов в интервью «СЭ».

Папа оказал большое влияние на становление Вероники как спортсменки. Теннисистка призналась, что отец следил за ее дисциплиной и привил ей трудолюбие.

«Вот он во времена моего детства и юности был очень требовательным! Дисциплина у меня была всегда. За час до тренировки мы должны были приехать на корт, у нас обязательно была интенсивная разминка. Папа привил мне огромную работоспособность, дисциплину, и для меня сейчас это большой плюс», — заявила Кудерметова «СЭ».

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Спортивная карьера Вероники Кудерметовой

После переезда семьи в Москву юная Кудерметова начала заниматься в ЦСКА. Тогда Вероника осознала, что хочет добиться успехов в теннисе и сделать его делом своей жизни.

«Когда начала заниматься теннисом, у меня не было мыслей, что это станет моей профессией. Мне просто нравилось. А уже лет в 11-12 осознала, что хочу связать с этой игрой свою жизнь», — рассказала теннисистка в интервью «СЭ».

В ЦСКА Вероника сначала работала с Оксаной Тетковой, а затем сотрудничала с Алексеем Пивенем. В 2011 году Кудерметова начала выступать на турнирах юниорского тура ITF. Свои первые трофеи она завоевала в апреле в Израиле и в одиночном, и в парном разрядах. К концу года россиянка выиграла еще пять титулов (три в одиночном и два в паре).

В 2012 году Кудерметова начала работать с Сергеем Демехиным, который в будущем стал ее супругом. Сезон-2013 был последним юниорским в карьере Вероники. Она стала 22-й ракеткой мира (ее наивысший рейтинг среди юниоров). Также Кудерметова в паре с Асланом Карацевым выиграла бронзу корейской Универсиады в миксте.

Первые турниры на взрослом уровне Вероника провела еще в 2011 году. В основной одиночной сетке соревнований ITF Кудерметова дебютировала в марте 2012-го на 25-тысячнике в Москве. В июне 2013-го теннисистка завоевала свой первый титул в карьере — в паре на 10-тысячнике в Шымкенте. К концу сезона теннисистка была в топ-700 мирового рейтинга.

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В январе 2014 года Кудерметова впервые сыграла за национальную сборную России в Кубке федерации. В октябре теннисистка дебютировала в WTA-туре на Кубке Кремля. За следующий сезон теннисистка выиграла два парных 25-тысячника и вышла в финал одного одиночного, завершив сезон в топ-400 одиночного рейтинга.

2016 год принес россиянке два титула в одиночном разряде и четыре в паре на 25-тысячниках, а также парные трофеи на 50-тысячнике из цикла ITF Лючжоу и на соревнованиях серии WTA 125 на Тайване. Год Вероника завершала уже в первой сотне парного рейтинга WTA.

В следующем сезоне Кудерметова пыталась пробиться в основную сетку всех четырех турниров «Большого шлема», но неудачно. Зато Вероника выиграла 50-тысячник ITF в Стамбуле и 100-тысячники в Марселе, Санкт-Петербурге и Астане, а также вновь победила на турнире серии WTA 125 на Тайване.

В парном разряде Веронике удалось дебютировать в сетке турнира «Большого шлема» на Открытом чемпионате Франции и затем дойти до второго круга Уимблдона. 2017 год россиянка завершила на 58-й строчке рейтинга в парах, а в одиночном разряде находилась в топ-300.

В 2018 году Кудерметова выиграла только один личный турнир — 25-тысячник ITF в Японии. На «Ролан Гаррос» Вероника дошла до финала квалификации, а затем на WTA 250 в Хертогенбосе впервые в туре вышла в четвертьфинал.

В ноябре Кудерметова выиграла два турнира серии WTA 125 — в Мумбаи в паре с Дзаламидзе и в Лиможе с Воскобоевой. В мировом рейтинге в одиночном разряде Вероника подбиралась к первой сотне.

В сезоне-2019 россиянка смогла войти в топ-50. В начале года она с восьмой попытки прошла квалификацию «мейджора», выступила в основной сетке Australian Open и проиграла в первом круге. В феврале Вероника победила на WTA 125K в Гвадалахаре, в апреле выиграла турнир в Лугано вместе с Галиной Воскобоевой.

Далее Кудерметова впервые сыграла в третьем раунде «Большого шлема» — на «Ролан Гаррос», на дебютном Уимблдоне дошла до второго круга, а на US Open проиграла в первом же матче. Под конец сезона россиянка выиграла дебютный титул в основном туре в паре в Ухане и завершила год на 41-м месте в одиночном и 25-м в парном рейтингах.

Вероника Кудерметова.
Фото Reuters

В 2020 году в одиночном разряде два турнира «Большого шлема» — Australian Open и US Open — для россиянки завершились в первом же круге, а «Ролан Гаррос» — во втором. А вот в парном разряде «мейджора» в США Вероника вместе с Анной Блинковой дошла до 1/2 финала.

В сезоне-2021 Кудерметова впервые в карьере стала финалисткой турнира WTA-тура в одиночном разряде на WTA 500 в Абу-Даби. На Открытом чемпионате Австралии Вероника впервые вышла в третий раунд, а в апреле завоевала свой первый одиночный титул в туре на WTF 500 в Чарльстоне.

«Перед матчем я сказала себе: «Вероника, тебе нужно работать, чтобы добиться положительного результата». Во время финала я выбросила из головы все мысли, кроме тактики на встречу. Все матчи были очень тяжелыми, но я горжусь собой, что смогла выиграть первый титул в карьере», — приводит слова Кудерметовой WTA.

В Стамбуле российская теннисистка одержала победу в парном разряде. На «Ролан Гаррос» — вылетела во втором круге. На Уимблдонском турнире Кудерметова вышла вместе с Еленой Весниной в финал в парном разряде, что позволило ей войти в топ-20 рейтинга.

На перенесенной на год из-за пандемии Олимпиаде в Токио спортсменка в одиночном разряде вылетела в первом круге, а в паре с Еленой Весниной имела все шансы на медаль, но проиграла и полуфинал, и матч за 3-е место. После Вероника призналась, что сильно переживала из-за упущенной возможности завоевать олимпийскую награду.

«И там, и там я плакала, но бронзу Олимпиады проиграть было все-таки обиднее. Отдали все, но не хватило самой малости. Никогда в жизни у меня такого не было, чтобы была настолько опустошена», — сказала спортсменка «СЭ».

В конце сезона Кудерметова завоевала Кубок Билли Джин Кинг вместе со сборной России. В 2021 году Вероника стала 31-й ракеткой мира в одиночном разряде и 14-й — в парном. В сезоне-2022 россиянка продолжила прогрессировать.

В начале 2022 года Кудерметова дошла до 3-го круга Australian Open (и до 1/2 финала в паре), на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе впервые вышла в 1/4 финала турнира такого высокого уровня, а в мае на WTA 1000 в Риме выиграла титул в паре с Анастасией Павлюченковой.

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На Открытом чемпионате Франции Кудерметова впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. На US Open россиянка тоже впервые заметно продвинулась по одиночной сетке и дошла до четвертого раунда.

В завершении сезона Кудерметова победила на Итоговом турнире в парном разряде в дуэте с бельгийкой Элизе Мертенс. Таким образом, Вероника стала второй в парном рейтинге WTA по итогам 2022 года, а в одиночном — сохранила девятое место.

В сезоне-2023 Кудерметова в паре с Людмилой Самсоновой в феврале выиграла турнир WTA 1000 в Дубае. В мае россиянка подняла планку личных достижений на «тысячниках» в одиночном разряде — дважды доходила до полуфиналов грунтовых соревнований в Мадриде и в Риме.

Осенью на турнире WTA 500 в Токио Кудерметова завоевала свой второй титул WTA в одиночном разряде. И после не самого простого сезона, в котором Вероника ни разу не сумела пройти дальше второго круга на турнирах «Большого шлема», это было серьезное достижение для теннисистки.

«Я очень счастлива, потому что ранее у меня был очень непростой период, были действительно сложные моменты. Сейчас я очень рада, и у меня есть огромная мотивация на следующие недели», — приводит слова Кудерметовой пресс-служба WTA.

После трех месяцев 2024 года Вероника находится в топ-20 мирового рейтинга.

Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press

Достижения Вероники Кудерметовой

Личная жизнь Вероники Кудерметовой

Со своим будущим супругом теннисистка познакомилась еще будучи подростком. С 15 лет ее тренировал Сергей Демехин, который через какое-то время начал нравиться спортсменке, но о чем-то большем она тогда не задумывалась. После 18-летия у Вероники все же возникли отношения с Демехиным.

«Вообще, когда мне было лет 12-13, мой бывший тренер говорил: «Одна девочка вышла замуж за тренера, ты представляешь?» А потом сама в такую же ситуацию влипла. Вообще, наверное, эта практика имеет место в спорте. С тренером ты проводишь очень много времени. Когда я в первый раз увидела Сергея, я вообще не понимала, кто это.

Но как увидела, мне сразу человек был симпатичен. В 16 лет он мне просто нравился, а о чем-то большем я даже и не задумывалась. Наверное, сказывалось мое воспитание. Такие мысли были для меня недопустимы. Даже когда мне исполнилось 18, и мы начали встречаться, мне порой все равно было стыдно из-за разницы в возрасте и того факта, что он мой тренер", — цитирует теннисистку официальный сайт ТРК «Новый век».

Вероника Кудерметова и Сергей Демехин.
Фото Соцсети

Отношения Кудерметовой с Демехиным немного смутили маму Вероники. Папа спортсменки спокойно отнесся к роману дочери. Сергей в свою очередь пообщался с родителями своей возлюбленной, чтобы они не переживали за нее.

В 2017 году Сергей и Вероника поженились и продолжили работать вместе. Также к тренировочному процессу Кудерметовой подключались Дмитрий Турсунов и Владимир Платеник.

«Не чувствую со стороны Сергея какого-то давления. Наоборот, он мне помогает. Когда наши отношения перешли из чисто теннисного сотрудничества в личную жизнь, поначалу было очень непросто психологически совмещать одно и другое.

Но уже несколько лет нам помогают другие тренеры, и они занимаются чисто профессиональной работой. Сергей же старается меня поддержать, но целей жестко передо мной не ставит. Он знает, что все зависит от меня", — рассказала Кудерметова «СЭ» о работе с тренером-мужем.

Вероника Кудерметова и&nbsp;Сергей Демихин. «В общении с игроками разделяем человеческие отношения и политику». Позиция тренера Кудерметовой

«Не чувствую со стороны Сергея какого-то давления. Наоборот, он мне помогает. Когда наши отношения перешли из чисто теннисного сотрудничества в личную жизнь, поначалу было очень непросто психологически совмещать одно и другое.

Но уже несколько лет нам помогают другие тренеры, и они занимаются чисто профессиональной работой. Сергей же старается меня поддержать, но целей жестко передо мной не ставит. Он знает, что все зависит от меня", — рассказала Кудерметова «СЭ» о работе с тренером-мужем

Сергей же в свою очередь поддерживает свою подопечную-супругу и искренне гордится ее достижениями. И, безусловно, радуется каждому ее успеху.

«Мы очень рады такому результату и, самое главное, игре. Вероника показала классный теннис, я прямо очень рад и горжусь содержанием и уровнем игры Вероники. Спасибо всем, кто болел и поддерживал», — сказал Демехин в эфире «Больше».

Социальные сети Вероники Кудерметовой

* Соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Теннис
Вероника Кудерметова
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