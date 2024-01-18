Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 12:15

Бывшая первая ракетка мира получила срок за мошенничество. Кто подставил Аранчу Санчес?

Бывшая теннисистка Аранча Санчес Викарио получила срок за мошенничество
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Теннисистка Аранча Санчес Викарио
Аранча Санчес Викарио.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Громкий судебный приговор в Барселоне стал продолжением кошмара в жизни великой испанской теннисистки.

Уголовный суд Барселоны приговорил к двум годам лишения свободы условно легенду испанского тенниса, экс первую ракетку мира Аранчу Санчес Викарио. Победительница четырех турниров «Большого шлема», которой сейчас 52 года, признана виновной в сокрытии имущества и искусственном банкротстве ради того, чтобы избежать выплаты долга Банку Люксембурга в размере 7,6 миллиона евро. Бывший муж тенниски Хосеп Сантакана, управлявший ее активами, приговорен к трем годам и трем месяцам тюремного заключения. Пара развелась в 2019 году, но последствия этого неудачного брака преследуют Аранчу по сих пор.

Мошенник и альфонс

Аранча Санчес Викарио была звездой женского тура в 1990-х, причем представляла целый теннисный клан — ее брат Эмилио был крутым парным игроком, выигрывал турниры «Большого шлема», а потом стал капитаном сборной Испании в Кубке Дэвиса и основал собственную теннисную академию. Еще один брат Хавьер Санчес Викарио был не столь успешен, но одно время попадал в топ-25 мужского рейтинга. Ну и самой титулованной семье являлась Аранча, сражавшаяся за звание лучшей теннисистки мира со Штеффи Граф и Моникой Селеш. Особенно сильна была Санчес на грунте. За ловкое и быстрое перемещение по корту испанку прозвали Барселонским шмелем.

Давид Налбандян и&nbsp;Арасели Торрадо. У знаменитого теннисиста большие проблемы из-за ревности. Он устроил незаконную слежку

Свой первый турнир «Большого шлема» Шмель выиграла уже в 17 лет. Всего за карьеру ей удалось завоевать четыре трофея «мейджоров» в одиночном разряде: трижды «Ролан Гаррос» (1989, 1994, 1998) и однажды US Open (1994). Завершила карьеру Аранча в 2002 году, а потом была капитаном женской сборной Испании и тренировала Каролину Возняцки. Однако сейчас экс-теннисистка в глубочайшей депрессии, да еще и с судимостью за мошенничество. За счет призовых на турнирах легендарная спортсменка заработала 17 миллионов долларов. Ее состояние в начале нулевых составляло более 60 миллионов. Но в данный момент она фактически разорена. И виной тому во многом неудачное замужество.

В 2000-2001 годах Аранча попробовала семейной жизни, но быстро рассталась с первым супругом и вскоре встретила каталонского бизнесмена Хосе Сантакана. Отец теннисистки Эмилио Санчес выступил категорически против отношений с этим человеком, которого он считал мошенником и альфонсом. Незадолго до свадьбы Эмилио нанял частного детектива, который выяснил, что Сантакана по уши в долгах и ранее уже пытался поправить свое финансовое положение за счет женитьбы. Однако спортсменка не прислушалась к мнению семьи, сыграла свадьбу в 2008 году и вскоре родила супругу двух детей.

Теннисистка Аранча Санчес Викарио
Фото Global Look Press

Злейшие враги

Затаив злобу на родителей жены, Сантакана уговорил супругу обвинить их в присвоении состояния спортсменки. Данная информация была опубликована в автобиографии теннисистки в 2012 году, и с ней потом разбирался суд. Однако единственным результатом этих расследований стал окончательный разрыв Аранчи с бывшей семьей. Между тем вокруг самой звездной спортсменки раскручивался налоговый скандал. Еще во время спортивной карьеры она устроила фотосессию для журнала Hola на своей вилле в Андорре. Изучив фото, фискальные службы устроили проверку и выяснили, что теннисистка незаконно платит налоги в карликовом княжестве, экономя до 25 процентов средств. Общая сумма претензий составила более пяти миллионов евро плюс штрафы и пени.

Испанский Минфин взыскал с Аранчи недоимки со штрафом благодаря финансовой гарантии Банка Люксембурга, где находились счета спортсменки. В 2010 году банк попытался компенсировать эти деньги, но неожиданно обнаружил, что 16 миллионов евро, которые находились на счетах Санчес Викарио и ее супруга, вдруг исчезли в офшорах. Было заведено дело о мошенничестве, и перед теннисисткой открылась перспектива сесть в тюрьму на четыре года. Тогда она заявил, что далека от финансовых операций и всеми средствами распоряжался ее муж. Ну а тот свалил всю вину на отца спортсменки, который заправлял делами дочери в прошлом и скончался в 2017 году.

Велогонщики предолели подъем, уцепившись за&nbsp;автомобили. На престижной велогонке — грандиозный скандал с мошенничеством и 31 дисквалификация

При этом надо понимать, что с 2012-го родители и Аранча не общались и говорили друг о друге в СМИ очень обидные вещи. «Двадцать лет мы жертвовали всем и посвящали нашу жизнь и наш брак ее карьере, — жаловалась мать спортсменки Мариса Викарио. — Я лично сопровождала ее с очень юного возраста на всех турнирах, оставляя без внимания своего мужа и других детей. Затем и мой муж Эмилио уволился с работы, чтобы ездить с ней и помогать ей. Мы старались сделать все, что в наших силах. И теперь получили вот такую благодарность... Теперь она обвиняет нас в том, что мы были ее злейшими врагами».

Теннисистка Аранча Санчес Викарио
Фото Global Look Press

Поняв, что ее подставил не отец, а муж, Аранча подала на развод и попыталась вернуть свои сбережения. Но Сантакана заявил, что у него ничего нет. Более того, делец заявил, что теннисистка страдает психическим заболеванием, и пригрозил забрать у нее детей. Из-за жизненных потрясений Санчес Викарио впала в депрессию и заключила сделку со следствием. Она согласилась со условным сроком в два года и выплатой двух миллионов евро. Супруг-авантюрист виновным себя не признал, но суд возложил основную вину именно на бизнесмена, работающего в сфере недвижимости. Теперь ему придется гасить основную часть долга перед банком и еще выплатить штраф в 7500 евро. Адвокат Сантаканы заявил, что его клиент удивлен приговором и планирует подать апелляцию.

Теннис
7
Обсудить
Читайте также
Бывшая теннисистка Аранча Санчес Викарио получила срок за мошенничество
Хабиб отказался от 40 миллионов долларов, которые ему предложили в UFC за возвращение
Актера сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко поймали с наркотиками
Московский аэропорт Внуково временно приостановил прием и отправку самолетов
Reuters указало на риски конфискации имущества РФ для стран Запада
ВС РФ рассказали о женской роте ВСУ на кременском участке фронта
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Рыбакина разгромила Соболенко. Заявка на победу в Australian Open?