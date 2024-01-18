Бывшая первая ракетка мира получила срок за мошенничество. Кто подставил Аранчу Санчес?

Громкий судебный приговор в Барселоне стал продолжением кошмара в жизни великой испанской теннисистки.

Уголовный суд Барселоны приговорил к двум годам лишения свободы условно легенду испанского тенниса, экс первую ракетку мира Аранчу Санчес Викарио. Победительница четырех турниров «Большого шлема», которой сейчас 52 года, признана виновной в сокрытии имущества и искусственном банкротстве ради того, чтобы избежать выплаты долга Банку Люксембурга в размере 7,6 миллиона евро. Бывший муж тенниски Хосеп Сантакана, управлявший ее активами, приговорен к трем годам и трем месяцам тюремного заключения. Пара развелась в 2019 году, но последствия этого неудачного брака преследуют Аранчу по сих пор.

Мошенник и альфонс

Аранча Санчес Викарио была звездой женского тура в 1990-х, причем представляла целый теннисный клан — ее брат Эмилио был крутым парным игроком, выигрывал турниры «Большого шлема», а потом стал капитаном сборной Испании в Кубке Дэвиса и основал собственную теннисную академию. Еще один брат Хавьер Санчес Викарио был не столь успешен, но одно время попадал в топ-25 мужского рейтинга. Ну и самой титулованной семье являлась Аранча, сражавшаяся за звание лучшей теннисистки мира со Штеффи Граф и Моникой Селеш. Особенно сильна была Санчес на грунте. За ловкое и быстрое перемещение по корту испанку прозвали Барселонским шмелем.

Свой первый турнир «Большого шлема» Шмель выиграла уже в 17 лет. Всего за карьеру ей удалось завоевать четыре трофея «мейджоров» в одиночном разряде: трижды «Ролан Гаррос» (1989, 1994, 1998) и однажды US Open (1994). Завершила карьеру Аранча в 2002 году, а потом была капитаном женской сборной Испании и тренировала Каролину Возняцки. Однако сейчас экс-теннисистка в глубочайшей депрессии, да еще и с судимостью за мошенничество. За счет призовых на турнирах легендарная спортсменка заработала 17 миллионов долларов. Ее состояние в начале нулевых составляло более 60 миллионов. Но в данный момент она фактически разорена. И виной тому во многом неудачное замужество.

В 2000-2001 годах Аранча попробовала семейной жизни, но быстро рассталась с первым супругом и вскоре встретила каталонского бизнесмена Хосе Сантакана. Отец теннисистки Эмилио Санчес выступил категорически против отношений с этим человеком, которого он считал мошенником и альфонсом. Незадолго до свадьбы Эмилио нанял частного детектива, который выяснил, что Сантакана по уши в долгах и ранее уже пытался поправить свое финансовое положение за счет женитьбы. Однако спортсменка не прислушалась к мнению семьи, сыграла свадьбу в 2008 году и вскоре родила супругу двух детей.

Фото Global Look Press

Злейшие враги

Затаив злобу на родителей жены, Сантакана уговорил супругу обвинить их в присвоении состояния спортсменки. Данная информация была опубликована в автобиографии теннисистки в 2012 году, и с ней потом разбирался суд. Однако единственным результатом этих расследований стал окончательный разрыв Аранчи с бывшей семьей. Между тем вокруг самой звездной спортсменки раскручивался налоговый скандал. Еще во время спортивной карьеры она устроила фотосессию для журнала Hola на своей вилле в Андорре. Изучив фото, фискальные службы устроили проверку и выяснили, что теннисистка незаконно платит налоги в карликовом княжестве, экономя до 25 процентов средств. Общая сумма претензий составила более пяти миллионов евро плюс штрафы и пени.

Испанский Минфин взыскал с Аранчи недоимки со штрафом благодаря финансовой гарантии Банка Люксембурга, где находились счета спортсменки. В 2010 году банк попытался компенсировать эти деньги, но неожиданно обнаружил, что 16 миллионов евро, которые находились на счетах Санчес Викарио и ее супруга, вдруг исчезли в офшорах. Было заведено дело о мошенничестве, и перед теннисисткой открылась перспектива сесть в тюрьму на четыре года. Тогда она заявил, что далека от финансовых операций и всеми средствами распоряжался ее муж. Ну а тот свалил всю вину на отца спортсменки, который заправлял делами дочери в прошлом и скончался в 2017 году.

При этом надо понимать, что с 2012-го родители и Аранча не общались и говорили друг о друге в СМИ очень обидные вещи. «Двадцать лет мы жертвовали всем и посвящали нашу жизнь и наш брак ее карьере, — жаловалась мать спортсменки Мариса Викарио. — Я лично сопровождала ее с очень юного возраста на всех турнирах, оставляя без внимания своего мужа и других детей. Затем и мой муж Эмилио уволился с работы, чтобы ездить с ней и помогать ей. Мы старались сделать все, что в наших силах. И теперь получили вот такую благодарность... Теперь она обвиняет нас в том, что мы были ее злейшими врагами».

Фото Global Look Press

Поняв, что ее подставил не отец, а муж, Аранча подала на развод и попыталась вернуть свои сбережения. Но Сантакана заявил, что у него ничего нет. Более того, делец заявил, что теннисистка страдает психическим заболеванием, и пригрозил забрать у нее детей. Из-за жизненных потрясений Санчес Викарио впала в депрессию и заключила сделку со следствием. Она согласилась со условным сроком в два года и выплатой двух миллионов евро. Супруг-авантюрист виновным себя не признал, но суд возложил основную вину именно на бизнесмена, работающего в сфере недвижимости. Теперь ему придется гасить основную часть долга перед банком и еще выплатить штраф в 7500 евро. Адвокат Сантаканы заявил, что его клиент удивлен приговором и планирует подать апелляцию.