«Исключен из всех списков». Странные события вокруг тренера Рыбакиной

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Хорватский специалист Стефано Вуков через неделю после расставания со своей многолетней ученицей Еленой Рыбакиной таинственным образом исчез из реестра тренеров WTA. Теннисистка из Казахстана уволила 37-летнего специалиста после пяти лет сотрудничества накануне Открытого чемпионата США, а после этого не вышла на матч второго круга против Джессики Понше из Франции. Это уже восьмое снятие Рыбакиной с турниров по состоянию здоровья в этом году, что заставляет размышлять о необходимости паузы в карьере 25-летней спортсменки — либо для серьезного лечения, либо для решения проблем в личной жизни. Многим казалось, что увольнение Вукова — шаг в этом направлении. Однако все может оказаться еще сложнее.
На отсутствие Вукова в списках тренеров обратил внимание американский журналист Крэйг Шапиро. По информации этого блогера, хорватский наставник получил дисквалификацию от WTA и запрет на работу в теннисе на неопределенное время. В чем именно провинился Стефано, Шапиро не уточняет, но если удаление профиля тренера не техническая ошибка, то вариантов остается немного. Дисквалификациями в теннисе ведает Международное агентство по обеспечению честности, которое отстраняет игроков и персонал либо из-за допинговых обвинений, либо из-за махинаций со ставками. Чисто теоретически могут иметь место еще факты насилия (в том числе сексуального). Но для специалиста, который провел столько лет в женском теннисе, это было бы в высшей степени странно.
В нулевых Вуков пытался сделать карьеру теннисиста, но завис на уровне фьючерсов, так и не сумев пробиться в первую тысячу мужского рейтинга. Оставив тщетные попытки в возрасте 22 лет, Стефано обосновался во Флориде, где начал работать с подающими надежды теннисистками. В его портфолио — тренировки с американкой Сачией Викери, мексиканкой Ренатой Сарасуа и украинкой Ангелиной Калининой. В 2018-м он начал работать с Еленой Рыбакиной, которая тогда только что сменила российский флаг на казахстанский и отказалась от сотрудничества со специалистом из России Андреем Чесноковым.
«Познакомились с Вуковым на турнире, где он работал с Калининой, а мы с Чесноковым туда приехали, — рассказывал в интервью «СЭ» отец Елены Андрей Рыбакин. — Когда мы поняли, что Андрей не может целиком сосредоточиться на работе с Леной, Стефано ей писал, пытался ей помочь. Когда он расстался с Калининой, мы решили с ним попробовать — и как-то все завертелось. В глубине души я хотел, чтобы у дочери был иностранный тренер. Она на тот момент еще плохо знала английский, и он мог бы помочь ей начать говорить — что и произошло. Вуков всегда с нами на связи — и напрямую, и через Лену. Он тоже молодой, вместе с Леной открывает все теннисные двери. Важно и то, что он относится к ней как к сестре. Он понимает, что там, где начинаются какие-то отношения, тенниса не может быть априори».
Вершиной сотрудничества Вукова и Рыбакиной стал титул чемпионки Уимблдона, который Елена завоевала в 2022 году. Считалось, что у Стефано и Елены — идеальный дуэт, в котором эмоциональность хорвата является отличным дополнением к холодности и эмоциональной устойчивости теннисистки. Правда, порой попытки наставника «разбудить» Рыбакину встречали непонимание у публики. Так, реакция соцсетей на разговор тренера с подопечной на повышенных тонах, попавший в трансляцию Открытого чемпионата Австралии-2024, вынудила Елену защищать методы работы хорвата.
«Он просто пытается зарядить меня большей энергией. Как личности мы совершенно разные. Я спокойная, поэтому иногда мне необходимо дать волю эмоциям, и он просто помогает мне это сделать, — говорила Рыбакина. — У Стефано очень много энергии по сравнению с другими тренерами. Я же — суперспокойная, если сравнить с другими игроками. Мы как бы представляем две крайности. Думаю, поэтому мы хорошо сработались. Я могу быть жесткой. Внешне я этого не показываю. Может быть, люди этого не замечают, но я упряма и имею свое мнение. Часто бывает, что он просит меня что-то сделать, а я этого не делаю. Так что это своего рода работа в процессе, но я думаю, что на данный момент мы делаем это очень хорошо на протяжении уже пяти лет».
Впрочем, именно бескомпромиссность Вукова теоретически могла привести к перетренированности и стать одной из причин постоянных проблем Рыбакиной со здоровьем. «Если организм на пределе, нельзя выходить на корт, — объясняла представительница Казахстана свои постоянные снятия с турниров. — Если я не готова на сто процентов, есть риск получить еще большую травму. Сейчас по здоровью есть вопросы с аллергиями и сном, так что это немного отличается от прошлого года, когда у меня были проблемы со спиной. Я лечусь. Это всегда нестабильно. Это теннис, поэтому мы просто пытаемся как можно лучше подготовиться к «Большим шлемам» и «тысячникам».
Ходили слухи, что Елена и Стефано поругались этим летом на «Ролан Гаррос» во время матча против Жасмин Паолини, в котором Вуков, как показалось Рыбакиной, болел за ее соперницу. Впрочем, это все может оказаться домыслами, поскольку сама спортсменка ничего внятного в момент увольнения наставника не сказала и свое снятие с US Open не объяснила. После инцидента с Янником Синнером (который также стоил работы одному из тренеров) первая мысль у всех — о допинговых проблемах. Но в таком случае неприятности в первую очередь возникли бы у Рыбакиной, и ей точно не надо было бы стартовать в Нью-Йорке. В общем, о том, что случилось на самом деле, пока остается только гадать. И неизвестность явно не идет на пользу ни самой теннисистке, ни ее экс-тренеру, который после пяти лет успешной работы с одним из лидеров WTA-тура вполне мог претендовать на другой солидный контракт.