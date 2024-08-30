«Исключен из всех списков». Странные события вокруг тренера Рыбакиной

Поводом для расставания четвертой ракетки мира со Стефано Вуковым могли быть не только постоянные проблемы Елены со здоровьем.

Хорватский специалист Стефано Вуков через неделю после расставания со своей многолетней ученицей Еленой Рыбакиной таинственным образом исчез из реестра тренеров WTA. Теннисистка из Казахстана уволила 37-летнего специалиста после пяти лет сотрудничества накануне Открытого чемпионата США, а после этого не вышла на матч второго круга против Джессики Понше из Франции. Это уже восьмое снятие Рыбакиной с турниров по состоянию здоровья в этом году, что заставляет размышлять о необходимости паузы в карьере 25-летней спортсменки — либо для серьезного лечения, либо для решения проблем в личной жизни. Многим казалось, что увольнение Вукова — шаг в этом направлении. Однако все может оказаться еще сложнее.

Где начинаются отношения, тенниса не может быть априори

На отсутствие Вукова в списках тренеров обратил внимание американский журналист Крэйг Шапиро. По информации этого блогера, хорватский наставник получил дисквалификацию от WTA и запрет на работу в теннисе на неопределенное время. В чем именно провинился Стефано, Шапиро не уточняет, но если удаление профиля тренера не техническая ошибка, то вариантов остается немного. Дисквалификациями в теннисе ведает Международное агентство по обеспечению честности, которое отстраняет игроков и персонал либо из-за допинговых обвинений, либо из-за махинаций со ставками. Чисто теоретически могут иметь место еще факты насилия (в том числе сексуального). Но для специалиста, который провел столько лет в женском теннисе, это было бы в высшей степени странно.

В нулевых Вуков пытался сделать карьеру теннисиста, но завис на уровне фьючерсов, так и не сумев пробиться в первую тысячу мужского рейтинга. Оставив тщетные попытки в возрасте 22 лет, Стефано обосновался во Флориде, где начал работать с подающими надежды теннисистками. В его портфолио — тренировки с американкой Сачией Викери, мексиканкой Ренатой Сарасуа и украинкой Ангелиной Калининой. В 2018-м он начал работать с Еленой Рыбакиной, которая тогда только что сменила российский флаг на казахстанский и отказалась от сотрудничества со специалистом из России Андреем Чесноковым.

«Познакомились с Вуковым на турнире, где он работал с Калининой, а мы с Чесноковым туда приехали, — рассказывал в интервью «СЭ» отец Елены Андрей Рыбакин. — Когда мы поняли, что Андрей не может целиком сосредоточиться на работе с Леной, Стефано ей писал, пытался ей помочь. Когда он расстался с Калининой, мы решили с ним попробовать — и как-то все завертелось. В глубине души я хотел, чтобы у дочери был иностранный тренер. Она на тот момент еще плохо знала английский, и он мог бы помочь ей начать говорить — что и произошло. Вуков всегда с нами на связи — и напрямую, и через Лену. Он тоже молодой, вместе с Леной открывает все теннисные двери. Важно и то, что он относится к ней как к сестре. Он понимает, что там, где начинаются какие-то отношения, тенниса не может быть априори».

Стефано Вуков. Фото Global Look Press

Неизвестность не идет на пользу

Вершиной сотрудничества Вукова и Рыбакиной стал титул чемпионки Уимблдона, который Елена завоевала в 2022 году. Считалось, что у Стефано и Елены — идеальный дуэт, в котором эмоциональность хорвата является отличным дополнением к холодности и эмоциональной устойчивости теннисистки. Правда, порой попытки наставника «разбудить» Рыбакину встречали непонимание у публики. Так, реакция соцсетей на разговор тренера с подопечной на повышенных тонах, попавший в трансляцию Открытого чемпионата Австралии-2024, вынудила Елену защищать методы работы хорвата.

«Он просто пытается зарядить меня большей энергией. Как личности мы совершенно разные. Я спокойная, поэтому иногда мне необходимо дать волю эмоциям, и он просто помогает мне это сделать, — говорила Рыбакина. — У Стефано очень много энергии по сравнению с другими тренерами. Я же — суперспокойная, если сравнить с другими игроками. Мы как бы представляем две крайности. Думаю, поэтому мы хорошо сработались. Я могу быть жесткой. Внешне я этого не показываю. Может быть, люди этого не замечают, но я упряма и имею свое мнение. Часто бывает, что он просит меня что-то сделать, а я этого не делаю. Так что это своего рода работа в процессе, но я думаю, что на данный момент мы делаем это очень хорошо на протяжении уже пяти лет».

Впрочем, именно бескомпромиссность Вукова теоретически могла привести к перетренированности и стать одной из причин постоянных проблем Рыбакиной со здоровьем. «Если организм на пределе, нельзя выходить на корт, — объясняла представительница Казахстана свои постоянные снятия с турниров. — Если я не готова на сто процентов, есть риск получить еще большую травму. Сейчас по здоровью есть вопросы с аллергиями и сном, так что это немного отличается от прошлого года, когда у меня были проблемы со спиной. Я лечусь. Это всегда нестабильно. Это теннис, поэтому мы просто пытаемся как можно лучше подготовиться к «Большим шлемам» и «тысячникам».

Елена Рыбакина. Фото USA Today Sports

Ходили слухи, что Елена и Стефано поругались этим летом на «Ролан Гаррос» во время матча против Жасмин Паолини, в котором Вуков, как показалось Рыбакиной, болел за ее соперницу. Впрочем, это все может оказаться домыслами, поскольку сама спортсменка ничего внятного в момент увольнения наставника не сказала и свое снятие с US Open не объяснила. После инцидента с Янником Синнером (который также стоил работы одному из тренеров) первая мысль у всех — о допинговых проблемах. Но в таком случае неприятности в первую очередь возникли бы у Рыбакиной, и ей точно не надо было бы стартовать в Нью-Йорке. В общем, о том, что случилось на самом деле, пока остается только гадать. И неизвестность явно не идет на пользу ни самой теннисистке, ни ее экс-тренеру, который после пяти лет успешной работы с одним из лидеров WTA-тура вполне мог претендовать на другой солидный контракт.