Касаткина не смогла стать первой ракеткой страны. Российские теннисистки неудачно завершили сезон в Чжухае

На итоговом турнире WTA в Канкуне Вера Звонарева попала в группу смерти.

WTA Elite Trophy. Чжухай. Полуфинал

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:4, 6:1

Женский теннисный сезон-2023 все ближе к своему завершению. Так, на малом итоговом турнире WTA Elite Trophy в китайском Чжухае в одиночном разряде уже выбыли все россиянки. Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова не без драмы в дерби остались за бортом плей-офф, а Дарья Касаткина не преодолела полуфинальный барьер. Причем в случае победы над бразильянкой Беатрис Хаддад Майей Дарья завершила бы год первой ракеткой России, а при завоевании титула прорвалась бы в топ-10. А так лучшей из наших соотечественниц останется Людмила Самсонова.

Турнир упущенных возможностей

Касаткина, напомним, вышла из группы с победами над Барборой Крейчиковой из Чехии и Магдой Линетт из Польши. В свою очередь Хаддад Майя в Чжухае вообще выиграла четыре матча — в одиночке она справилась с прошлогодней чемпионкой WTA Finals француженкой Каролин Гарсией и американкой Мэдисон Киз, да и в паре блеснула в дуэте с Вероникой Кудерметовой. Россиянка и бразильянка добрались до финала, причем Беатрис предстоят сразу два решающих матча — и в одиночке, и в паре.

Дарья Касаткина. Фото AFP

Примечательно, что для Хаддад Майи в одиночке финал в Чжухае станет вообще первым в 2023-м. Но в Китае она действительно играет здорово, пусть в первом сете встречи с Касаткиной шла равная борьба. До счета 4:5 не в пользу Дарьи обе теннисистки брали свои подачи, причем избегали брейк-пойнтов. Казалось, и в десятом гейме россиянка справится, но при 30:30 она сперва попала в сетку, а затем в красивом розыгрыше бразильянка эффектно реализовала сетбол ударом с бэкхенда по линии.

Касаткина и после побед в Чжухае жаловалась на жару и влажность. И, похоже, подсела физически после первой партии. В то время как Хаддад Майя выглядела весьма бодро. И если при 0:1 во второй партии Дарья сумела-таки на характере отыграться с 0:40 и сравнять счет по геймам, то затем силы ее окончательно покинули. Тем более Хаддад Майя действовала очень активно, заставляя россиянку защищаться и много бегать. Уже в четвертом гейме это сработало — Касаткина отдала подачу с 40:15. После чего, образно выражаясь, окончательно развалилась. В концовке встречи она проиграла пять геймов подряд и завершит сезон второй ракеткой страны.

Первой ракеткой России таким образом остается Самсонова. Хотя Людмила также провела в Чжухае турнир упущенных возможностей. После победы над китаянкой Чжу Линь в первом матче в группе ей для выхода в полуфинал требовалась победа над Кудерметовой. Причем Вероника к тому моменту потеряла даже теоретические шансы на плей-офф. В решающей партии Людмила вела у соотечественницы 5:2 и 40:15, однако на матчболах ее игра совершенно разладилась. Победную точку Самсонова поставить не смогла, уступив 4:6, 6:3, 5:7 и пропустив в полуфинал Чжу Линь.

Арина Соболенко. Фото AFP

Соболенко или Свентек?

Таким образом, для россиянок в одиночке на топ-уровне сезон завершен — на итоговый турнир в мексиканском Канкуне они не попали. В отличие от 39-летней Веры Звонаревой — вместе с немкой Лаурой Зигемунд она сыграет на WTA Finals в паре. Вера и Лаура пробились в итоговую восьмерку в последний момент, завоевав титул в китайском Наньчане. Во второй половине сезона они находятся, что называется, на ходу, но выиграть титул в Канкуне им будет непросто.

Как и преодолеть групповой этап, поскольку по итогам жеребьевки она попали в настоящую группу смерти — компанию Зигемунд и Звонаревой составят лидеры чемпионской гонки американки Джессика Пегула и Кори Гауфф, чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова, а также чемпионки US Open-2023 канадка Габриэла Дамбровски и Эрин Рутклифф из Новой Зеландии. Впрочем, Вера и Лаура способны приятно удивить и для начала выйти в полуфинал.

В одиночке лидер рейтинга белоруска Арина Соболенко попала в одну группу с Еленой Рыбакиной из Казахстана, Пегулой и гречанкой Марией Саккари, заменившей травмированную чешку Каролину Мухову. Вторую группу составили Ига Свентек из Польши, Гауфф, Онс Жабер из Туниса и Маркета Вондроушова из Чехии. Как и в парах, по две лучших из каждой группы выйдут в полуфинал, затем две сильнейшие определят чемпионку. Главной интригой WTA Finals можно назвать борьбу за звание первой ракетки мира по итогам года между Соболенко и Свентек. Причем белоруска опережает соперницу на 630 очков, так что является в этом споре фаворитом.