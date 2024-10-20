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Сегодня, 15:00

Касаткина довела Мирру Андрееву до слез. Российский финал в Нинбо получился очень драматичным

Касаткина обыграла Мирру Андрееву в финале турнира WTA в Нинбо
Сергей Подушкин
Обозреватель
Теннисистки Дарья Касаткина и Мирра Андреева
Дарья Касаткина и Мирра Андреева.
Фото скриншот из трансляции, Getty Images
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Дарья обыграла 17-летнюю восходящую звезду благодаря большей психологической устойчивости.

Теннис. Женщины. WTA 500. Нинбо. Финал
Дарья Касаткина (Россия, 5) — Мирра Андреева (Россия) — 6:0, 4:6, 6:4

Первая ракетка нашей страны Дарья Касаткина выиграла чисто российский финал турнира WTA 500 в китайском Нинбо у 17-летней соотечественницы Мирры Андреевой. По ходу и по окончанию встречи Мирра не могла сдержать слез разочарования, но при этом была близка к победе — после провала на старте матча она вернулась в игру и даже вела 3:0 в решающей партии. В итоге Касаткина в плане психологической устойчивости все же оказалась лучше, но и для Мирры этот финал, безусловно, будет ценным опытом.

Решающая встреча № 34

Хотя матч Касаткиной и Андреевой стал уже 34-м финалом WTA в истории российского тенниса, подавляющее большинство дерби в титульных матчах пришлось на первое десятилетие XXI века. Многие наверняка помнят чисто российские финалы «Ролан Гаррос» в 2004-м (Анастасия Мыскина победила Елену Дементьеву) и 2009-м (Светлана Кузнецова оказалась сильнее Дементьевой), а также на US Open-2004 (Кузнецова переиграла Дементьеву). Но в плане количества особенно урожайным получился 2009 год с шестью чисто российскими финалами.

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Однако за последние 14 лет до игры в Нинбо было только восемь российских финалов, а нынешний год стал первым с сезона-2010, когда наши теннисистки в очной встрече оспаривали титул более одного раза — в июле в румынских Яссах Мирра Андреева превзошла Элину Аванесян, которая тогда еще представляла не Армению, а Россию. Да и сам факт, что Мирра в 17 лет смогла дважды дойти до финалов, уже впечатлял. Как, впрочем, и достижения Касаткиной в сезоне — финал в Нинбо стал для нее уже шестым в 2024-м, пусть в ее активе в этом году был всего лишь один титул в июне в британском Истборне.

Не секрет, что Касаткина и Андреева, несмотря на десятилетнюю разницу возрасте, дружат. А играть против подруг не просто. Как, впрочем, и против родных — Мирра знает об этом не понаслышке, потерпев недавно поражение в Ухане от старшей сестры Эрики. В матче с Дарьей она также не смогла нормально войти в игру, хотя первые три гейма были равные. Но все их забрала 27-летняя Касаткина, после чего ее юная подруга-соперница совсем расклеилась, два следующих гейма отдала без борьбы и проиграла стартовый сет с «баранкой».

Теннисистка Дарья Касаткина
Дарья Касаткина.
Фото AFP

Теннисные качели на протяжении всего матча

При подаче вторым мячом в первом сете она выиграла только 9 процентов очков, что, конечно, никуда не годилось. А когда Мирра под ноль отдала подачу и на старте второй партии, она совсем расстроилась и начала плакать. Удивительно, но подобный выплеск эмоций положительно повлиял на нее и отрицательно на Касаткину. После семи выигранных геймов подряд в умелой оборонительной, с острыми контратаками игре Дарьи наступил спад — она начала сорить невынужденными и двойными и уже в свою очередь отдала четыре гейма подряд.

Дарья Касаткина. Касаткина вновь заиграла на топ-уровне. Но на финал в Абу-Даби ей не хватило сил

Впрочем, затем качели продолжились — с 1:4 уже Касаткина взяла три гейма и сравняла счет. Однако затем проиграла подачу Мирры и свою, позволив Андреевой перевести финал в решающую партию. Мало того, 17-летняя россиянка стала в этой фазе игры все чаще удачно атаковать, создавая на Дарью больше давления. Вскоре Касаткина уже уступала 0:3 и 15:30. Но тут игра вновь перевернулась — Дарья удержала подачу, затем в затяжном гейме взяла подачу Мирры, сравняла счет, вырвалась вперед. В общем, повела 5:3. Андреева сумела-таки вернуть интригу, взяв-таки подачу. Однако в финальном гейме вновь совершила несколько невынужденных ошибок подряд, по сути гарантировав Касаткиной восьмой титул в ее карьере. В тот момент она вновь выглядела заплаканной, а в ожидании награждения и вовсе разрыдалась. Она прекрасно понимала, что не показала в финале свой лучший теннис.

«Прежде всего, хочу поздравить Дашу. Ты действительно заслужила этот титул», — сказала Мирра после финала и снова расплакалась. Касаткина бросилась ее утешать. Дальше 17-летняя теннисистка извинилась, что из-за ее слез получатся плохие фотографии, но призналась, что ничего не может с этим поделать. Выразив надежду, что в следующий раз сыграет лучше. Кончита Мартинес при этом улыбалась, понимая, что ее подопечная еще совсем юна и через такие тернии и слезы в будущем куда лучше научится управлять эмоциями в решающих встречах и на корте, и вне его.

«Я вижу, что ты плачешь. Но это нормально, ты уже добилась многого и сыграешь еще много финалов. Давай сыграем их друг против друга», — подбодрила подругу и соотечественницу Касаткина. Сезон у нее действительно замечательный, разве что на «Больших шлемах» получалось не очень. А благодаря своим подвигам в Нинбо Касаткина заметно подняла свои шансы на попадание в топ-10 по итогам года. В 2022-м она уже завершила сезон в десятке, поднималась на восьмую строчку.

И сейчас Дарья близка к своему пиковому достижению — в свежем рейтинге WTA она станет девятой (Мирра поднимется на рекордную для себя 16-ю строчку), а в чемпионской гонке также идет девятой всего в 200 очках от американки Эммы Наварро, занимающей восьмое место. Впрочем, если в Токио она сумеет обойти Наварро, то все равно не квалифицируется на Итоговый турнир, поскольку прямую путевку получила чемпионка Уимблдона чешка Барбора Крейчикова. Хотя в статусе первой запасной шансы на выступление на WTA Finals в начале ноября в Эр-Рияде у нее заметно прибавятся.

Теннис
Дарья Касаткина
Мирра Андреева

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