«Нас так дрючат с этим допингом...» Касаткина раскритиковала борьбу за чистоту спорта

Первая ракетка России выступила в защиту Янника Синнера и рассказала о собственных проблемах с внесоревновательным контролем.

Российская теннисистка Дарья Касаткина неожиданно поддержала Янника Синнера в его допинговой саге. В отличие от многих коллег, первая ракетка нашей страны считает, что звездный итальянец полностью невиновен, а причина его неприятностей — в несовершенстве антидопинговых правил. «Нас так дрючат с этим допингом... Ребят дисквалифицируют на несколько лет за то, что они три раза пропустили тест, — настолько все жестко», — пожаловалась 27-летняя теннисистка в интервью TNNS. По словам Касаткиной, в прошлом году во время турнира в Индиан-Уэллсе она сама получила «флажок» за то, что слишком рано уехала из отеля на тренировку.

Двойные стандарты

Теннисный мир уже месяц спорит о том, как относиться к оправданию первой ракетки мира Янника Синнера после положительного теста на анаболик клостебол. Итальянец избежал даже временного отстранения, заявив, что допинг попал в его организм через заживляющий крем «Трофодермин». Якобы массажист спортсмена поранил палец и нечаянно «заразил» Янника трансдермальным способом. Неосторожный физиотерапевт, а также тренер по ОФП, купивший злосчастное лекарство в аптеке в Италии, были уволены, но сам Синнер отделался только моральной травмой и небольшими финансовыми потерями — в целом суд признал его жертвой обстоятельств. Однако триумф адвокатов обрадовал далеко не всех.

Многие звезды тенниса высказали недоумение тем, как развивалась история с обвинениями лидера рейтинга ATP, и заподозрили антидопинговые органы в двойных стандартах. На днях на данную тему жестко высказался болгарский ветеран Григор Димитров. «Меня удивил ход этого дела, ведь многие игроки сталкивались с совершенно другими подходами, — отметил 33-летний спортсмен. — Учитывая, что я играл против Янника в очень важных матчах в текущем сезоне, все могло сложиться иначе. Может быть, он вообще не получил бы возможности выходить на корт? И это заставляет задуматься. Вернут ли они мне очки за те матчи? Мы видим двойные стандарты и в других видах спорта, это не секрет. Однако то, как разворачивалось это дело, кажется очень странным для тех, кто выступает в ATP-туре много лет и знает теннис изнутри».

Янник Синнер. Фото Reuters

Почему на этом ловят именно в Италии?

Однако первая ракетка России — не из тех, кто склонен подозревать Синнера в грязной игре и сговоре с антидопинговыми органами. «Я верю, что он невиновен. Двойные стандарты... У Янника есть возможность нанять лучших адвокатов, людей, которые все по полочкам разложат, и это, бесспорно, его преимущество, — цитирует Дарью Касаткину GoTennis.ru. — У меня тренер — итальянец, он знает еще какие-то истории... Были еще два итальянских игрока, девочка и мальчик, которые так же попались на этом препарате. У девочки не получилось обжаловать, потому что она не знала, откуда она получила этот препарат. А парень знал, видимо, он тоже сразу же предоставил информацию и продолжил играть. То есть это был похожий кейс. Другое дело, я не понимаю, почему на этом ловят именно в Италии».

Здесь надо пояснить, что Дарья имеет в виду кейсы двух 17-летних итальянских теннисистов, попавшихся на клостеболе в 2021 году. И дело было не совсем так, как рассказывает Касаткина. Мариано Таммаро отстранили на два года якобы из-за опрометчивых действий его отца, который лечил трофодермином рану на колене сына. Ну а Матильда Паолетти представила удивительную версию «заражения» от любимой собаки чихуа-хуа, которую мать спортсменки спасала от пореза клостебольным спреем. Девушка гладила собаку — и получила обвинение в применении допинга. Суд оправдал любительницу животных, но она пропустила четыре месяца в ходе временного отстранения, пока разбиралось ее дело.

Матильда Паолетти. Фото Global Look Press

Как за год можно ошибиться три раза?

При всем этом ответственность за допинговые инциденты Касаткина возлагает не на игроков (как следует из правил ВАДА), а на несправедливые регламенты. При этом теннисистка и блогер привела пример из правил внесоревновательного тестирования. Согласно действующим нормам, спортсмены из международного пула обязаны на четыре месяца вперед передавать данные о своем местонахождении, указывая в системе ADAMS «окно (слот) тестирования» по одному часу в день. В том случае, если проверяющие не застают атлета на месте в указанное время, он получает «красный флажок». Три «флажка» в течение одного года — это дисквалификация.

«Вот люди, которые говорят: «Как за год можно пропустить три раза?» Посмотрите, сколько мы ездим, — объясняет Дарья в разговоре с TNNS во время US Open. — У нас тренировки в разное время. Мы меняем отели, часовые пояса. И нам нужно следить еще за тем, какой у нас слот. Да, и это сделать легко, когда ты несколько дней в одном месте. Ты такой: «Окей. Ставлю себе в 6-7 утра каждый день и спокоен — придут или не придут». А когда переезжаешь из одного места в другое... Ты проиграл, допустим, матч — быстро берешь билеты, отель... Ты должен организовать себе и своей команде путешествие и не забыть, что должен поменять себе «допинг» на такой-то день, а если разница во времени... Иногда допинг-офицеры могут прийти, один раз позвонить: «А, не поднял трубку, ну мы пошли...»

Дарья Касаткина. Фото Global Look Press

Инцидент в Индиан-Уэллсе

Также Касаткина поделилась собственным печальным опытом. «У меня в Индиан-Уэллсе в прошлом году так получилось. У меня «допинг» всегда стоит примерно в 6-7 утра, но в один день у нас была тренировка очень рано, в 8 утра, — рассказала первая ракетка России. — Я должна, естественно, выехать на разминку, все заранее. И это уже был турнир. Я уехала из отеля, мне приходит потом e-mail: «Вы пропустили [допинг-тест]». Мне не позвонили на мобильный, только в номер, сказали: все, ее в номере нет, — и ушли. Но, ребята, я на турнире, вы можете связаться с официальными лицами, спросить, где Дарья. Я не просто где-то отдыхаю — я уже на соревнованиях. Они просто не прилагают никаких усилий для этого и такие: «Все, пропуск». Я попыталась оспорить, но мне сказали: нет, все было по протоколу».

Разумеется Касаткина не первая спортсменка, которая критически высказывается о правилах допинг-контроля. О непрофессионализме и оторванности от жизни борцов за чистый спорт, например, не так давно рассуждал легендарный Новак Джокович. Однако среди российских атлетов оспаривать антидопинговые регламенты после все событий вокруг нашего спорта считается дурным тоном. Впрочем, Дарья может быть не в курсе этой тенденции. Теннис — вообще особый мир, к тому же спортсменка, судя по ее словам, редко бывает на родине.