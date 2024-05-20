20-летняя россиянка выиграла турнир в Париже. Она будет опасна на «Ролан Гаррос»

Диана Шнайдер благодаря титулу на WTA 125 дебютировала в топ-50 мирового рейтинга.

Теннис. WTA 125. Париж. Финал

Диана Шнайдер (Россия, 5) — Эмма Наварро (США, 1) — 6:2, 3:6, 6:4

Пока большинство теннисисток только готовятся к сражениям на парижских кортах на предстоящем «Ролан Гаррос», 20-летняя россиянка Диана Шнайдер уже одержала на грунте в столице Франции важную для себя победу. Пусть, конечно, и не на турнире «Большого шлема», а на соревнованиях относительно скромной категории WTA 125, но все же. Благодаря выигрышу в финале у первой сеяной Эммы Наварро из США Диана впервые в карьере ворвалась в топ-50 женского рейтинга. Нет никаких сомнений, что она будет опасна для лидеров мирового тенниса и на предстоящем «Ролан Гаррос».

Фирменная косынка

Впервые уроженка Жигулевска Шнайдер заявила о себе еще в 18 лет, когда в ноябре 2022-го взяла титул на грунтовом турнире WTA 125 в Монтевидео. Но тогда в Уругвае ей вообще не пришлось обыгрывать теннисисток из топ-100. В январе прошлого года Диана из квалификации дошла до второго круга Australian Open, дав там бой гречанке Марии Саккари. Весной 2023-го она приостановила учебу в университете Северной Каролины, куда поступила ранее, из-за теннисной карьеры, но недавно заявила «СЭ», что планирует завершить обучение в режиме онлайн.

Левша Шнайдер выделяется в туре не только и не столько своим мощным и агрессивным теннисом, но и косынкой, в которой играет с юных лет. «Когда начала играть свой первый турнир на улице, мне было, наверное, лет девять. И ни в кепке, ни в козырьке играть просто не могла. Подбрасывала мяч и физически его не видела. Родители очень переживали о моем здоровье, о том, что получу солнечный удар. Однажды мама пошла в магазин, увидела косынку и решила попробовать. Мне сразу понравилось, все было комфортно. Начала играть в ней — и стало так удобно, что если начинала играть в ней только на улице, то продолжила и в зале. И потихоньку это как-то переросло в мою изюминку», — рассказывала она в апреле 2024-го в интервью «СЭ». Причем Диана выразила уверенность, что будет играть в косынках всю жизнь.

Что ж, зачем что-то менять, если карьера идет по восходящей? Уже в феврале прошлого года Шнайдер дебютировала в топ-100, прошлой осенью дошла до финала на турнире категории «250» в китайском Нинбо, где по ходу выбила Петру Квитову из Чехии, уступив в решающем матче Онс Жабер из Туниса. Затем последовал небольшой спад, к концу января молодая россиянка даже выбыла из топ-100. Но в начале февраля в Хуахине (Таиланд) она взяла на харде свой первый трофей WTA 250.

Диана Шнайдер. Фото Global Look Press

Готова произвести фурор

На только что завершившемся «тысячнике» в Риме она дошла до третьего круга, выбив 15-ю сеяную соотечественницу Людмилу Самсонову и в тяжелейшем поединке уступив затем испанке Пауле Бадосе. Но не было бы счастья — Диана после поражения сразу же отправилась в Париж, где собрался очень сильный для категории «125» состав участниц. Достаточно сказать, что посев составили теннисистки из топ-70, а возглавила его 22-я ракетка мира Наварро. В этой достойной компании Шнайдер совершенно не затерялась, одержав пять побед подряд.

В частности, она обыграла в четвертьфинале Эрику Андрееву (старшую сестру Мирры Андреевой), в полуфинале экс-россиянку, а ныне француженку Варвару Грачеву, а в финале раз Наварро. Причем со счета 2:0, 4:2 в свою пользу в решающей партии дважды позволяла американке сравнять счет, но затем все же добилась решающего преимущества. И в заключительном гейме на подаче Эммы сумела-таки, пусть далеко не с первой попытки, поставить победную точку.

Благодаря этому титулу Шнайдер поднялась в рейтинге сразу на 15 позиций, выйдя на рекордное для себя пока 47-е место. Очевидно, это не предел для быстрой, боевой, обладающей мощнейшими ударами российской теннисистки. Пусть сейчас она является только лишь девятой ракеткой нашей страны, в ближайшее время вполне способна заметно подняться в теннисной иерархии. К тому же не стоит забывать, что в топ-50 сейчас есть только одна теннисистка моложе Дианы — 17-летняя Мирра Андреева.

Конечно, Шнайдер старше Мирры на три года, поэтому в плане популярности и медийности находится в тени теннисного вундеркинда. Но при этом уровень ее игры уже сейчас позволяет соперничать на равных даже с теннисистками топ-10. Необходимо только немного добавить в плане психологической устойчивости и тактической грамотности. Титул в Париже — шаг в верном направлении, к тому же заметно поднимающий настроение 20-летней россиянке перед грунтовым «Большим шлемом». Конечно, на открытом чемпионате Франции многое зависит от жеребьевки, но при определенной доле везения Шнайдер действительно способна произвести фурор на «Ролан Гаррос».