Дочь Исинбаевой выиграла теннисный турнир в Испании. Она занималась у тренера Серены

Начало большой карьеры?

Дочь двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой 10-летняя Ева Петинова выиграла теннисный турнир TDC Series by Bidi Badu. В финальном матче молодежной серии она победила сверстницу Марию Гарсию Мартинес со счетом 4:1, 4:1.

Проехалась по соперницам катком

Молодежная серия TDC стартовала в январе, и Петинова выступила на ней крайне успешно. Дочь Исинбаевой приняла участие в трех одиночных турнирах — дважды победила в Гран-Канарии (8 — 14 января и 27 мая — 2 июня) и один раз в Тенерифе (12 февраля — 18 февраля).

За три победы Ева набрала 1000 очков, что позволило ей попасть в топ-8 рейтинга серии. По регламенту TDC, восьмерка лучших снова собралась в Гран-Канарии с 10 по 13 октября. Там Петинова также ровно прошла дистанцию, одолев в первом раунде сверстницу Ромину Лагрутту ди Бенедетту (4-0, 4-1), далее в полуфинале россиянка не оставила шансов Даниэле Перес Гарсии (4-0, 4-0), а о финальной победе Евы уже сказано выше.

В 2023 году девочка уже играла в серии TDC, но менее успешно. Тогда она уступила во втором круге на турнире в Тенерифе и в Гран-Канарии и по итогам сезона заняла только 21-е место, набрав в общей сложности 150 очков. Прогресс за год очевиден.

Ева занимается у известного тренера

То, что дочь Елены Исинбаевой занимается теннисом, известно уже давно — спортсменка сама сообщала об этом в 2021 году. Двукратная олимпийская чемпионка отдала Еву в академию Патрика Муратоглу: «Дети — лучшая инвестиция! Уверена, многие будут несогласны, и это право каждого, но я считаю именно так! Мы в теннисном раю, в академии Патрика Муратоглу. Откровенно, не знала, чего ожидать. Много читала о тренере, о его методике и процессе в целом, изучала истории его игроков, и мы с супругом пришли к выводу, что важно попробовать силы Евы именно здесь».

Также Елена рассказала, почему выбрала Патрика. «Мне нравится четкость и пунктуальность в тренировочном процессе. План теннисных занятий и план на развитие физических качеств разработаны для каждого игрока на неделю. На корте максимум 4 человека, в нашей группе — 3. Тренировки по 4,5 часа каждый день. Да, с таким подходом я верю в результат своей труженицы! Дорогой Патрик Муратоглу, спасибо за ваше внимание!» — писала Исинбаева.

Патрик Муратоглу и Серена Уильямс. Фото Global Look Press

Муратоглу — один из самых известных тренеров в теннисе, за карьеру он успел поработать с Сереной Уильямс, Анастасией Павлюченковой, Стефаносом Циципасом и другими звездами. Неизвестно, продолжает ли Ева обучаться у него на данный момент.

Девочка родилась 28 июня 2014 года у Елены Исинбаевой и ее супруга, легкоатлета Никиты Петинова. 14 февраля 2018 года у пары также появился сын Добрыня. Семья уже давно не живет в России.