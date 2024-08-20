Свентек обвиняют в злоупотреблении туалетными перерывами. Кого обманывает первая ракетка мира?

В матчах первой ракетки мира часто замечают неспортивное поведение.

На «мастерсе» в Цинциннати первая ракетка мира Ига Свентек остановилась в полуфинале, где в двух сетах уступила Арине Соболенко. Особое внимание теннисной публики привлекли не столько игра польки, сколько ее поведение во время матча. На турнире вновь встал вопрос о законном, но не самом красивом тактическом приеме спортсменки. Теннисные звезды прошлых лет осудили туалетные перерывы лидера мирового рейтинга.

Плохая привычка

После полуфинального матча в Цинциннати о туалетных перерывах польки резко высказалась экс первая ракетка мира Линдсей Девенпорт. «Это плохая привычка, которую организаторам нужно взять под контроль. Проигрываешь сет — уходишь с корта... Такого раньше не было. Но сейчас происходит каждый раз», — сказала американка Tennis Channel.

Надо сказать, что опытную Соболенко долгий перерыв Свентек после первого сета не смутил. Она так же уверенно взяла и второй. Итоговый счет — 6:3, 6:3. Но на этом турнире Ига ходила в туалет и в четвертьфинале, где ей противостояла россиянка Мирра Андреева. Для нашей 17-летней теннисистки все сложилось иначе. После проигранной партии польке удалось сбить настрой и темп Мирры туалетным перерывом, после которого она перевернула матч в свою пользу — 4:6, 6:3, 7:5.

В послематчевых интервью Андреева не стала делать какой-либо акцент на паузе между первым и вторым сетом, но за нее заступилась другая бывшая американская теннисистка Коко Вандевеге. «Об этом уже говорили, тактика Иги — идти в туалет, менять форму, не торопиться, всегда после проигрыша сета... Если бы я еще играла, то определенно осознавала, что она пытается нарушить мой ритм», — высказала она Tennis Channel.

Болельщиков такие высказывания Девенпорт и Вандевеге разделили. Одни считают, что Ига действительно никого не уважает: не только соперники, но и болельщики на трибунах вынуждены ждать ее после долгих перерывов. Другие же уверены, что раз полька никоим образом не нарушает правила, то и не стоит ее за это критиковать. «Если бы нападение на Игу было видом спорта, то американские эксперты получили бы золотую медаль. Она буквально следует правилам. Странно относиться к тому, как она проводит время между сетами, и, что еще хуже, пытаться ограничить ее право пользоваться туалетом. Это крики неуверенности и зависти», — написал один из болельщиков.

Линдсей Девенпорт. Фото Global Look Press

Способ перезагрузиться

Это далеко не первый турнир, когда Свентек использует такую тактику. Подобное случилось и на Уимблдоне в этом году в матче против Юлии Путинцевой. Уступив представительнице Казахстана во втором сете со счетом 1:6, Ига удалилась в подтрибунное помещение, хотя Путинцева уже находилась на корте. Перерыв длился около 7-8 минут. После него полька вернулась под недовольный гул болельщиков. Тем не менее это не заставило ее торопиться. Она как будто специально неспешно выбирала нужную ракетку, продолжая раздражать медлительностью зрителей. Юлия на такое не повелась и дожала соперницу в третьем сете со счетом 6:2.

«Не то чтобы я была раздражена, но она провела много времени вне корта, — объясняла Путинцева. — Не знаю, какие на этот счет правила. Она просто сделала туалетный перерыв. Не знаю, что произошло и сколько минут это у нее заняло. Если честно, то в какой-то момент мне было так скучно».

Памятным был и полуфинал US Open-2022, в котором Свентек встречалась с Соболенко. Два года назад тактика на белоруску сработала — 3:6, 6:1, 6:4. В интервью на корте полька не скрывала, что использовала перерыв после первого сета не по назначению. «Я пытаюсь использовать это время, чтобы перезагрузиться, подумать о том, что нужно изменить. Просто помню, что когда была моложе, то уходила в уборную после проигранного сета, чтобы поплакать. Сейчас же думаю над задачами, которые надо решить. Рада, что сделала это. Потому что у меня появилась идея на второй сет», — объяснила Ига свое преображение в матче.

Свентек вообще является не самым любимым игроком в туре. В интернете можно найти целые нарезки ее неспортивного поведения. Например, играя у сетки, она иногда резко вскидывает руки, чтобы смутить соперницу, которая в этот момент готовится пробить обводящим ударом.

Фото Global Look Press

Мужчины тоже не терпят

Однако в регулярных туалетных перерывах полька далеко не одинока. Чаще всего в постоянных походах в уборную обвиняли Стефаноса Циципаса. Греку не обязательно было даже проиграть сет, чтобы скрыться в подтрибунке. Он настолько любит пользоваться этим приемом, что в полуфинале «мастерса» в Цинциннати в 2021 году Стеф захотел воспользоваться им два раза. Но после второго сета судья этого ему сделать не позволил.

«Не знаю, повлияла ли на арбитра реакция игрока (грек играл против Александра Зверева) или это правила такие — их нужно пересмотреть, — возмущался Циципас. — Но, насколько знаю, игрока должны отпускать в туалет раз в сет. Судья почему-то решил поменять правила так, как ему захотелось».

Зверев тогда обвинял соперника в том, что он жульничал во время туалетного перерыва — получал запрещенные подсказки от тренера. Немец это объяснял тем, что Циципас взял с собой в туалет сумку с вещами, а его отец, сидевший на трибунах, весь перерыв кому-то печатал сообщения в телефоне.

Многие теннисисты используют туалетные перерывы не для похода в туалет и могут спокойно об этом говорить. «Если вам прямо нужно знать, во время перерыва я поменял нижнее белье, полностью переоделся. В туалет не ходил», — уверенно объяснял Новак Джокович.

Так что ничего удивительного и противозаконного в туалетных перерывах Свентек нет. Однако болельщики любить звезду за частые походы в уборную вряд ли станут сильнее.