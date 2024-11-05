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Сегодня, 10:00

«По крайней мере, у меня есть фото с Неймаром». Рыбакина провалила Итоговый турнир

Елена Рыбакина проиграла два матча на Итоговом турнире WTA
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.
Фото Reuters
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Бывшая россиянка проиграла третий матч подряд и бесславно завершает непростой сезон.

Турнир WTA Finals Riyadh
Фиолетовая группа
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Ясмин Паолини (Италия, 4) — 6:3, 7:5
Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — 7:6 (7:4), 3:6, 6:1

Представительница Казахстана Елена Рыбакина лишилась шансов на полуфинал Итогового турнира WTA, уступив в Эр-Рияде второй матч подряд. На сей раз бывшая россиянка уступила Чжэн Циньвэнь из Китая и отправится домой независимо от итогов оставшегося матча против белоруски Арины Соболенко. После двухмесячного перерыва в выступлениях мало кто ждал от пятой ракетки мира подвигов на финальном чемпионате, однако одной из самых талантливых теннисисток мира явно надо что-то делать со своей карьерой. Нынешний год для Рыбакиной получился тяжелейшим — множество снятий по состоянию здоровья, увольнение тренера со слухами об абьюзе, черная полоса без титулов и нынешние три поражения подряд... Все это заставляет задуматься о необходимости перемен.

Выглядела лучше, чем в первой игре

При этом Елена не утратила чувства самоиронии. После поражения от Жасмин Паолини на старте Итогового турнира (6:7, 4:6) звездная теннисистка опубликовала селфи со знаменитым бразильским футболистом, издевательски подписав его: «Ну, по крайней мере, у меня есть фото с Неймаром». Нападающий команды «Аль-Хиляль» из Эль-Рияда сейчас пытается вернуться на поле после годичного перерыва из-за травмы, а заодно выступает в качестве ВИП-гостя на финале WTA и отметился комплиментом белорусской теннисистке Арине Соболенко, назвав ее в соцсетях королевой. В отношении Рыбакиной такой эпитет в нынешних условиях, конечно, неуместен.

Ясмин Паолини, Неймар и Елена Рыбакина перед матчем Итогового турнира.
Фото Reuters

«Сегодня был длинный матч, — поделилась Елена после трехсетового противостояния с Чжэн Циньвэнь. — У меня были шансы в первом сете, пара более качественных розыгрышей на тай-брейке — и все было бы проще. Конечно, результат вышел не таким, какой бы я хотела. В третьем сете я уже очень устала и не чувствовала себя хорошо, но в целом для себя в нынешнем состоянии я играла неплохо». Состояние представительницы Казахстана, видимо, определяет кризис со здоровьем, который в августе этого года закончился увольнением хорватского тренера Стефано Вукова, с которым спортсменка работала на протяжении пяти лет. Сейчас Рыбакина пытается начать работу с другим хорватом — Гораном Иванишевичем, но пока это не дает результата.

Арина Соболенко. Соболенко мощно начала итоговый турнир WTA. Белоруска выглядит неуязвимой в Эр-Рияде

Елена не играла два месяца после снятия со второго круга US Open, жалуясь на проблемы со сном, аллергию, желудок и физические повреждения. Многим казалось, что экс-россиянка снимется и с Итогового турнира, но она нашла в себе силы выйти на корт. Теперь в последнем матче сезона ее ждет поединок с первой ракеткой мира Ариной Соболенко — в начале года Рыбакина обыграла ее в финале турнира в Брисбене. Правда, на сей раз спортивного значения встреча двух русскоязычных теннисисток иметь не будет. Елена в любом случае потеряла шансы на полуфинал, а Соболенко гарантировала себе очередной выход в плей-офф WTA Finals.

«Арина хорошо играла в этом году, и она определенно полна уверенности, — констатировала Рыбакина. — Мне предстоит тяжелый матч, но я чувствую, что в поединке с Чжэн выглядела лучше, чем в первой игре с Паолини. Поэтому надеюсь, что против Арины я смогу взбодрить себя немного сильнее. Посмотрим, как все сложится. Она сейчас номер один, и я хочу насладиться игрой, сделав матч немного трудным для соперницы».

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина.
Фото Reuters

Лучшая команда в мире

Соболенко также не собирается отбывать номер в заключительной групповой встрече в Эр-Рияде, ведь она продолжает борьбу с Игой Свентек за первое место в рейтинге WTA по итогам года. Эта задача будет решена, если полька во вторник проиграет третьей ракетке мира Коко Гауфф. Но в случае победы Иги Арине расслабляться никак нельзя. «Мы продолжаем гонку за первым номером. Поэтому я стремлюсь набрать все возможные очки. И это моя мотивация прямо сейчас», — объяснила свои цели на встречу против Рыбакиной белоруска, выигравшая 22 из последних 23 матчей. Соболенко третий год подряд вышла в плей-офф Итогового турнира. В 2022-м она добралась до финала, где уступила Каролин Гарсии, а в 2023-м проиграла Свентек в полуфинале.

«Весь матч был тяжелым, не только концовка, — рассказала Арина о своей победе над итальянкой Паолини во втором туре чемпионата-2024. — Жасмин — отличная теннисистка, она давила, великолепно двигалась и здорово подавала. Для меня это важная победа, я довольна игрой и особенно тем, как спасла ускользавший из рук второй сет. В тот момент я старалась оставаться агрессивной и не терять хладнокровия. Очень хотела любой ценой взять эту партию. Рада, что получилось».

Елена Рыбакина и&nbsp;Стефано Вуков. Рыбакина уволила тренера, с которым добилась главных побед в карьере. С кем теперь будет работать бывшая россиянка?

«Я горжусь не только собой, но и своей командой, — прокомментировала Соболенко свое доминирование в туре в концовке сезона. — Мы через многое прошли. Без командной работы нельзя достичь такого великолепного уровня тенниса и стать первой в мире. Дело не только во мне — вне корта мы проводим большую работу, которую никто не видит. Ребята многое для меня делают, я очень это ценю. Они мотивируют меня побеждать на корте и заслуживают звания лучшей команды в мире».

Напомню, что нынешний год тоже складывался для Арины очень непросто. В марте она рассталась со своим многолетним бойфрендом Константином Кольцовым, который затем покончил жизнь самоубийством. В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Соболенко проиграла россиянке Мирре Андреевой на фоне отравления, а потом снялась с Уимблдона и Олимпиады из-за травмы плеча. Тем не менее белорусской спортсменке удалось наладить и личную жизнь (ее новым приятелем стал бразильский предприниматель Георгиос Франгулис), и игру на корте. У Арины за год — два титула «Большого шлема» и два «тысячника», а также отличные шансы завершить сезон на вершине рейтинга.

Теннис
Елена Рыбакина

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