Рыбакина уволила тренера, с которым добилась главных побед в карьере. С кем теперь будет работать бывшая россиянка?

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Накануне Открытого чемпионата США казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сделала неожиданное заявление: она прекращает сотрудничество с личным тренером Стефано Вуковым. О своем решении она сообщила с помощью сторис в своих соцсетях. Много слов для прощания ей не понадобилось: «Привет всем! После пяти лет мы со Стефано больше не работаем вместе. Я благодарю его за работу на корте и желаю всего наилучшего в будущем. Спасибо всем за поддержку», — написала теннисистка. Причин для расставания Рыбакина не назвала.
Поступок Елены выглядит немного странно. До конца сезона остается совсем не так много времени. Не лучше ли дождаться его окончания, все взвесить и проанализировать, а затем уже начинать новый год с новым тренером? Сейчас же это происходит прямо перед важнейшим турниром сезона, когда резкая смена специалиста вряд ли сможет как-то качественно изменить игру.
Между прочим, этот год при всех последних неудачах Рыбакиной нельзя назвать каким-то провальным. Казахстанская спортсменка взяла три титула WTA. Столько за сезон она никогда не выигрывала. А всего в 2024-м у нее было пять финалов. На «Больших шлемах» тоже все складывалось довольно неплохо. На любимом Уимблдоне она дошла до полуфинала, а на «Ролан Гаррос» остановилась в четвертьфинале, повторив свое лучшее достижение этого турнира.
И это при том, что весь сезон Елена мучилась из-за проблем со здоровьем, периодически снимаясь с соревнований. «Я не буду углубляться в эту тему. Я много работаю, и, как уже сказала, у меня много взлетов и падений. Все всегда по-разному, но и календарь тоже непростой. В конце концов каждый старается справиться как можно лучше. Но если организм на пределе, нельзя выходить на корт. Если я не готова на сто процентов, есть риск получить еще большую травму. Сейчас по здоровью есть вопросы с аллергиями и сном, так что это немного отличается от прошлого года, когда у меня были проблемы со спиной. Я лечусь. Это всегда нестабильно. Это теннис, поэтому мы просто пытаемся как можно лучше подготовиться к «Большим шлемам» и «тысячникам», — говорила она в начале июня.
После Уимблдона позитивных новостей от нее нет. О проблемах стало известно за день до Олимпиады в Париже, с которой она снялась. Официальная причина отказа от выступления на Играх — острый бронхит. Рыбакина говорила, что хочет вернуться к тренировкам, но врачи запретили ей это делать. В итоге теннисистка была вынуждена пропустить и турнир в Торонто.
На корт Елена вернулась недавно в Цинциннати. Выступление на «тысячнике» не задалось — в первом матче Рыбакина уступила канадке Лейле Фернандес — 3:6, 7:6 (7:3), 4:6. Но нужно ли из-за этого менять тренера? Она проиграла не кому-то из-за пределов топ-200, а довольно крепкой сопернице. Причем встречу Елена проводила после болезни. Никакой видимой ямы в результатах у нее не видно. Возможно, казахстанская теннисистка хочет таким образом выйти на новый уровень с новым тренером, но для этого есть более подходящие моменты.
Резкое решение о смене тренера выглядит скорее эмоциональным. Об этом говорит чересчур сдержанное публичное прощание с хорватским специалистом в соцсетях. Много слов для Вукова не нашлось. А ведь с ним она работала с 2019 года и взяла не только Уимблдон, но еще и семь титулов WTA.
Осень и концовка сезона психологически сложный для теннисистов период. С Вуковым в последнее время не все складывалось гладко. Это замечали болельщики. Так тренер и теннисистка поругались этим летом во время четвертьфинального матча «Ролан Гаррос» против Жасмин Паолини. В одном из эпизодов Елена гневно обратилась к Стефано. По губам прочитали слова: «Какого черта ты говоришь по-итальянски?» Зрители утверждают, что это была реакция на выкрик хорватского специалиста «Andiamo!», что с итальянского означает «вперед».
Фанатов Рыбакиной часто возмущало то, как Вуков общается со своей подопечной. Например, многим не понравилось, как он накричал на теннисистку во время полуфинального поединка на Australian Open в прошлом году. В этом сезоне в Мельбурне в объективы камер попал их жаркий спор на повышенных тонах в спортзале после победной для Елены игры в первом круге.
Тогда теннисистке даже пришлось оправдываться за тренера перед журналистами: «Я думаю, это неправильный вывод из интернета — якобы мой тренер слишком остро реагирует. Я считаю, он просто пытается зарядить меня большей энергией. Как личности мы совершенно разные. Я спокойная, поэтому иногда мне необходимо дать волю эмоциям, и он просто помогает мне это сделать. Мне кажется, люди просто пытаются найти то, чего нет. У Стефано очень много энергии по сравнению с другими тренерами. Я же — суперспокойная, если сравнить с другими игроками. Мы как бы представляем две крайности. Думаю, поэтому мы хорошо сработались. Я могу быть жесткой. Внешне я этого не показываю. Может быть, люди этого не замечают, но я упряма и имею свое мнение. Часто бывает, что он просит меня что-то сделать, а я этого не делаю. Так что это своего рода работа в процессе, но я думаю, что на данный момент мы делаем это очень хорошо на протяжении уже пяти лет».
Теперь этот успешный совместный период завершен. С кем Рыбакина продолжит работу, пока не сообщается. Вероятно, об этом она объявит во время US Open, который стартует в Нью-Йорке 26 августа.