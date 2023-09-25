Рыбакина обиделась на WTA. Казахстанскую теннисистку разозлили новые правила

Елена снялась с турнира в Токио, предварительно раскритиковав Женскую теннисную организацию.

Пятая ракетка мира Елена Рыбакина не сыграет на турнире серии WTA-500 в Токио. Казахстанская теннисистка решила пропустить турнир после того, как ей на правах третьей «сеяной» не позволили пропустить первый круг соревнований.

Как правило, квартет первых четырех первых «сеяных» в сетках на 28 теннисисток автоматически получает путевку во второй круг. Однако Елену заставили играть с первого раунда, а подобную возможность получили девушки с худшим в сравнении с ней рейтингом. Как так вышло и чем закончится демарш чемпионки Уимблдона-2022?

Рыбакина недовольна отношением к себе

По результатам Рыбакина — элитный игрок без всяких вопросов. И дело даже не только в сенсационной победе на Уимблдоне в прошлом году. Елена и после успеха в Лондоне неоднократно доказывала свою высокую квалификацию. К примеру, выходила в финал Открытого чемпионата Австралии и побеждала на турнире WTA-1000 в Риме. Тем не менее складывается впечатление, что отношение к девушке совсем не по ее статусу. По ходу текущего сезона раз за разом возникали различные организационные вопросы касательно ее матчей: то Рыбакину поставят на второстепенный корт, будто бы и не ожидая большого интереса к ее играм, то заставят играть посреди ночи. Но самым громким скандалом стала жеребьевка турнира в Токио. Елену поставили играть первый круг с чешкой Линдой Носковой. Притом что Мария Саккари и Каролин Гарсия квалифицируются во второй круг автоматически.

В рейтинге WTA Саккари и Гарсия сейчас ниже — на шестом и десятом местах соответственно. Однако они получили BYE — прямой выход во второй круг вместе с лидером мирового рейтинга Игой Свентек и Джессикой Пегулой (второй номер рейтинга) ввиду успешных выступлений на турнире в мексиканской Гвадалахаре. С недавних пор WTA начала внедрять BYE «по результатам выступления», и девушкам решили пойти навстречу, чтобы облегчить их расписание: лететь в Японию после того, как всего пару дней назад играл полуфинал или финал в Мексике, и правда не самая простая задача. Саккари завершила свои выступления в Гвадалахаре в субботу завоеванием титула, Гарсия освободилась на сутки раньше — проиграла полуфинал Марии. Без пропуска первого круга им пришлось бы выйти на корт в лучшем случае уже во вторник, то есть у Саккари оставалось совсем мало времени с учетом разницы часовых поясов и длительного перелета.

Елена Рыбакина. Фото Global Look Press

Решение WTA соответствовало правилам?

Теперь Мария выйдет на корт только в среду и сможет хоть как-то прийти в себя. Как и Каролин — француженка начнет турнир в Японии с матча против украинки Ангелины Калининой, обыгравшей в понедельник американку Эшли Крюгер. В то же время Рыбакина последний раз выходила на корт только 2 сентября — после неудачи в третьем круге US Open Елена не играла и в Мексику не ездила. Так что с точки зрения ее собственного календаря первый круг не выглядел нерешаемой проблемой. В обзоре турнира в Токио, опубликованном на сайте WTA 21 сентября, было четко указано, что BYE получат «первые четыре-шесть «сеяных» в зависимости от результатов выступления в Гвадалахаре. Получается, что подобная жеребьевка вполне соответствовала новым правилам как по букве, так и по духу — вполне логично дать день отдыха только прилетевшим из Мексики девушкам, нежели отдыхавшей почти месяц казахстанской теннисистке.

Однако Елена восприняла ситуацию чересчур эмоционально и посчитала ход WTA оскорбительным. «Спасибо, что в последний момент изменили правила. Как всегда, отличные решения, WTA...» — написала Рыбакина в соцсети и прикрепила к записи смайлики с клоуном и цирком шапито. Однако и тут Елена не права — американка Николь Меличар возразила бывшей москвичке и указала на предписание WTA касательно турнира в Токио, которое было известно заранее. Однако Рыбакина простым недовольством не ограничилась и пошла на решительные меры. Елена снялась с турнира в Японии в знак протеста, хоть напрямую со скандалом свой демарш и не связала, ссылаясь на необходимость заняться своим здоровьем. Однако позиция девушки ясна: некогда единичная практика по исключениям для финалисток турнира в Ухане перед турниром в Пекине постепенно перерастает в обыденность. И как у любого решения, у этого есть две стороны.