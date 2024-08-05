Российская теннисистка Аванесян все-таки сменила гражданство. Обидно, но не критично

Уроженка Пятигорска теперь будет представлять Армению.

Элина Аванесян проводит прорывной сезон. 21-летняя теннисистка дошла до третьего круга Australian Open (выбив восьмую «сеяную» Марию Саккари), повторила прошлогодний результат на «Ролан Гаррос», остановившись на стадии 1/8 финала (проиграла будущей финалистке Ясмин Паолини, взяв сет у итальянки), а незадолго до старта Олимпиады впервые в карьере вышла в финал на уровне WTA, уступив в Яссах Мирре Андреевой. Элина обновила личный рекорд, расположившись на 58-м месте рейтинга и войдя в топ-10 лучших теннисисток России. Правда, теперь она первая ракетка Армении. Информация об этом появилась на официальном сайте WTA.

Единственный представитель

Назвать это сенсаций точно нельзя. Сама Элина родилась в Пятигорске, но ее семья родом из Нагорного Карабаха, а в Россию перебралась после военных действий 1992 года. Отец теннисистки Арарат Аванесян говорил, что было бы здорово, если бы Элина представляла историческую родину, а также отмечал, что по юниорам она играла за Армению на международных турнирах. При этом Арарат подчеркивал, что решение за дочерью. В апреле этого года, после удачного выступления на супертурнире в Майами, Аванесян дала небольшое интервью «СЭ», где отмечала, что такое даже не обсуждается.

— В каких условиях вы тренировались в детстве? Были ли сложности, из-за которых в какие-то моменты переставали верить в свое светлое теннисное будущее?

— В Пятигорске на самом деле условия не как в Майами. Но главное — чтобы была возможность тренироваться, и тогда все достижимо. Сначала я работала дома, потом — в Москве, а затем переехала в Испанию.

— Как вам это удалось в 18 лет?

— Просто решили найти какую-то тренировочную базу с хорошими игроками, тренерами, погодой. Поэтому и выбрали Испанию. Я там попробовала пять академий, пять тренеров. И выбрала то, что мне лучше всего подошло.

— Не предлагали ли вам спортивное гражданство Армения, откуда ваши корни, или, допустим, Казахстан? Ведь в этом случае могли бы уже сейчас претендовать на поездку на Олимпиаду в Париж. Среди российских же теннисисток конкуренция такая, что пока это невозможно.

— Пока ничего подобного не было. Такое не думается и не обсуждается.

Через три месяца ситуация изменилась. Заместитель главы Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян заявил, что Элина находится в процессе получения гражданства. А в обновленном рейтинге на сайте WTA 5 августа Аванесян уже значится как представительница Армении. Решение спортивного руководства страны понять легко. В рейтингах ATP и WTA до этого не было ни одного представителя Армении. Теперь сразу же игрок топ-60, который к тому же имеет счет 5:1 против теннисисток из топ-15 (в том числе обыграла двух последних олимпийских чемпионок Белинду Бенчич и Чжэн Циньвэнь).

Элина Аванесян. Фото Global Look Press

Плюс один

Последним серьезным игроком из Армении был Саркис Саргсян. В своей карьере уроженец Еревана выиграл титул в Ньюпорте (еще дважды проигрывал в финалах в Москве и Санкт-Петербурге), доходил до четвертого круга Australian Open (2003) и US Open (2004), был крепким игроком в паре (взял два титула, один из них с Евгением Кафельниковым). Саркис принял участие в Играх-1996 в Атланте, где прошел один круг. Свой последний матч Саргсян сыграл в феврале 2006 года. Так последние годы армянские болельщики не могли поддерживать своих соотечественников в туре.

Теперь такая возможность есть. Аванесян всего 21 год. Из молодых игроков выше нее в мировом рейтинге стоят только Линда Носкова (19 лет, 32-я строчка), Диана Шнайдер (20, 24-я), Мирра Андреева (17, 23-я), Чжэн Циньвэнь (21, 7-я) и Кори Гауфф (20, 2-я). Элина очень уверенно смотрится на всех типах покрытия, а ее прогресс даже по сравнению с 2023 годом виден невооруженным взглядом. Поэтому ее перспективы продолжить играть на высоком уровне очень приличные.

Так что, безусловно, уход Элины — это потеря. Но не суперкритичная. Все-таки в России хватает талантливых теннисисток, в том числе молодых (очень ждем возвращения Алины Корнеевой). К тому же Аванесян будет представлять свою историческую родину, так что это не просто переход в страну, к которой ты не имеешь особого отношения. «Она уже давно не в нашей орбите, так что это не удивительно. Она, мне кажется, уже года три живет в Барселоне. Будет выступать за Армению — это ее право», — говорил в апреле ТАСС глава ФТР Шамиль Тарпищев.

Отметим, что в этом году спортивное гражданство сменил еще один российский теннисист из топ-60. Александр Шевченко смог отобраться на Олимпиаду-2024 за Казахстан, где проиграл в первом круге чеху Якубу Меншику.