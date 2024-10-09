«Матч года» завершился семейной драмой. Мирра неожиданно проиграла старшей сестре в Ухане

Эрика Андреева второй раз обыграла теннисистку из топ-20.

Женщины. WTA 1000. Ухань. Второй круг

Эрика Андреева (Россия, LL) — Мирра Андреева (Россия, 16) — 6:3, 6:1

Эрика Андреева впервые в карьере пробилась в 1/8 финала на уровне WTA 1000. Во втором круге турнира в Ухане она позволила взять всего четыре гейма своей младшей сестре, 16 «сеяной» Мирре Андреевой. Сенсационный результат, который можно объяснить психологией. С другой стороны, теперь точно стоит принять во внимание, что у 20-летней Эрики также есть все предпосылки, чтобы закрепиться в элите.

Растерянная Мирра

Противостояние Мирры и Эрики Андреевой во втором круге супертурнира в Ухане ожидалось с большим интересом. Многие в шутку называли его «матч года». Андреевы впервые играли друг с другом на профессиональном уровне. Да и в тренировочном процессе в последние годы их старались не сводить вместе. Об этом в июле 2023-го «СЭ» рассказывал Жан-Рене Лиснар, который ранее тренировал обеих сестер, но сейчас работает только с Эрикой.

«Мы старались, чтобы они не играли друг с другом. По разным причинам, — вспоминал французский специалист. — Мы воспринимаем их в нашем центре как два разных, независимых друг от друга проекта. Порой из-за совпадения на турнирах их тренировки периодически пересекаются — так, например, было однажды на «Роллан Гаррос» — 2023. Но у них разный календарь, если не считать больших турниров».

Тогда, отвечая на вопрос, смогла бы Эрика обыграть Мирру, Лиснар ответил: «50 на 50», объясняя, что Андрееву-старшую многие недооценивают. Однако и 2023, и 2024 год (уже под руководством Кончиты Мартинес) Мирра провела гораздо сильнее. В текущем сезоне Андреева-младшая сражалась в полуфинале «Большого шлема», взяла первый титул WTA в Румынии и завоевала серебро в паре с Дианой Шнайдер на Олимпиаде в Париже. Также были четвертьфиналы на «тысячниках» в Мадриде и Пекине. Лучший результат у Эрики — четвертьфинал на турнире WTA 500 в Монтерее, где ей удалось обыграть 11-ю ракетку мира Даниэль Коллинз.

Это была ее первая победа над соперницей из топ-20. Кто бы мог подумать, что второй подобный успех произойдет в матче с родной сестрой. Букмекеры и эксперты считали Мирру безоговорочным фаворитом, но в дело, похоже, вмешался психологический фактор. Кстати, об этом перед игрой говорила и сама Мирра, отметив, что «матч против сестры будет просто кошмаром».

«Она будет знать, что я буду делать на корте, а я — что будет делать она. Зрителям, думаю, будет весело, но для нас обеих — очень напряженно».

Мирра и правда не была похожа на себя, допуская большое количество невынужденных ошибок. Хотя начиналось для нее все отлично. Она уверенно подавала первым мячом, а в четвертом гейме довольно буднично сделала брейк (3:1). А вот дальше начались странности. Эрике удалось сделать обратный брейк (затяжной шестой гейм продолжался более семи минут) и переломить ход встречи. Причем не сказать, что Андреева-старшая выглядела очень изобретательно. Ударами с задней линии она предлагала сестре сыграть с высокого отскока, а Мирра через раз ошибалась в простых ситуациях. Например, когда не смогла забить легкий мяч с хавкорта при счете 40:30, позволив Эрике выиграть восьмой гейм (5:3). Девятый Мирра начала с двойной ошибки и вскоре в третий раз за партию отдала свою подачу.

Первый сет продолжался 52 минуты. Довольно много для женского тенниса. Девушки старались биться за каждый розыгрыш, и казалось, что такая борьба продолжится и во втором сете. К тому же вспомнился недавний матч Мирры против вице-чемпионки Олимпиады-2024 Донны Векич в Пекине, когда Андреева-младшая смогла преобразиться после неудачи в первой партии.

Эрика Андреева. Фото Getty Images

Впереди много очных матчей

В этот раз такого не получилось. Было видно, что Мирра ментально проседает в матче со старшей сестрой и порой не знает, что делать с мощной игрой Эрики на задней линии. Давно Андреева-младшая не выглядела такой растерянной. Спустя 15 минут второго сета Эрика повела 3:0. Мирра пыталась взбодрить себя виннерсами, стараясь принять подачу на вылет, но безуспешно. А когда дело доходило до долгого размена ударами, то Эрика почти всегда была терпеливее.

Заслуженная победа Андреевой-старшей, которая благодаря этому успеху поднимается на рекордное для себя 67-е место рейтинга. «Чувствую себя так же, как когда мы играли на тренировках лет пять назад — когда обе были совсем маленькими, — прокомментировала свою победу 20-летняя теннисистка. — Было очень тяжело, я допускала много легких ошибок, она тоже. И мне кажется, что я лучше справилась с ситуацией. Думаю, мы проведем еще много матчей. И очень скоро».

В случае победы в следующем раунде Эрика максимально близко приблизится к топ-50. Правда, для этого ей надо будет обыграть Ясмин Паолини или Юэ Юань. Если это будет матч с итальянкой, то может получиться красивый сюжет, если Эрика поквитается за поражение сестры в полуфинале «Ролан Гаррос».