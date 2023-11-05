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В воскресенье, 5 ноября, в мексиканском Канкуне должен был быть сыгран заключительный матч сезона в женском туре — финал Итогового турнира. Но долгожданный отпуск теннисисткам придется подождать. Из-за дождей и сильного ветра расписание несколько раз приходилось перекраивать. В результате решающий поединок проведут в понедельник, притом что состав участников финала пока известен неполностью.
Теннисистки стали жаловаться на условия в Канкуне еще до начала турнира. Из-за ливней корты успели подготовить только за день до старта. Поэтому участницам было негде тренироваться. Главным критиком соревнований выступила первая ракетка планеты Арина Соболенко: «Мне кажется, что это не уровень Итогового турнира. Сегодня у нас буквально час, 45 минут, чтобы потренироваться на этом корте. Я недовольна. Уверена, что остальные игроки — тоже. При этом я понимаю, что мы все в одинаковых условиях. Но это не условия для Итогового турнира WTA», — сказала белоруска на предстартовой пресс-конференции. К ней присоединились и другие. Шефу WTA Стиву Саймону пришлось извиняться перед девушками. Он сказал, что слышит и понимает игроков, что организация берет на себя ответственность за накладки. Но извинения не смогли остановить дожди.
Можно сказать, что больше всех не повезло как раз Соболенко. В четверг после нескольких нервирующих остановок перенесли ее матч группового этапа против Елены Рыбакиной из Казахстана. Встречу остановили в 23:40 по местному времени, когда соперницы провели на корте уже более трех часов. Арина эту битву все-таки выиграла, но в полуфинале против Иги Свентек с неба снова полило. На этот раз встречу остановили почти в самом начале при счете 2:1 в пользу польки в первом сете.
Дождь испортил не просто полуфинал Итогового турнира, к которому зрители уже теряют интерес из-за многочисленных неспортивных проблем, а матч за звание первой ракетки мира. Именно в этой встрече решится, кто закончит сезон лидером рейтинга. Если бы Соболенко выиграла все матчи на групповом этапе, то до очных разборок за первую строчку не дошло бы. Но Арина уступила в начале турнира американке Джессике Пегуле, после чего снова прошлась по организации и кортам, на которых, по словам белоруски, опасно играть.
Если в одиночном разряде еще не доигран один полуфинальный матч, то в парном — полный хаос. До сих пор не определились все участники плей-офф. Матч группового этапа немецко-российского дуэта Лауры Зигемунд и Веры Звонаревой против американок Кори Гауфф и Джессики Пегулы никак не могут провести. Встречу остановили при счете 6:3, 1:1 в пользу теннисисток из США.
Так как приоритет отдается одиночкам, расписание парного турнира получается сверхжестким. В воскресенье первыми на корт выходят Зигемунд/Звонарева и Гауфф/Пегула и пытаются выявить сильнейшего с надеждой, что снова не пойдет дождь. Затем победитель этого матча сразу же играет полуфинал против австралийско-бельгийской пары Сторм Хантер/Элизе Мертенс. Параллельно будут проводить второй полуфинал. Дальше в расписании поставили встречу Свентек и Соболенко в одиночке. Но за ним следует финал в паре. Все это при условии более-менее ясного неба, конечно же.
Получается так, что теоретически одной из пар (либо Зигемунд/Звонаревой, либо Гауфф/Пегуле) за один день придется отыграть три матча против трех разных соперников. Окей, можно сказать, что два с половиной матча, но все равно это очень много. Тем более встреча группового этапа и полуфинал идут в стык. Равных условий для участниц Канкун не предоставляет.
Опять же гипотетически, но может выйти так, что Джессике Пегуле за два дня предстоит провести четыре игры, две из которых — титульные. Однако американку многие считают счастливицей, ведь в одиночном разряде она не испытала тех трудностей, какие были и есть у ее соперниц.
Групповой этап она проскочила до дождей, которые следом замучили Соболенко и Рыбакину. В полуфинале Пегула без задержек разобралась с соотечественницей Кори Гауфф. Конечно, нужно сказать, что в этом везении есть заслуга Джессики, ведь свои матчи она выигрывала быстро, в двух сетах. Победу над Гауфф она оформила за час — 6:2, 6:1. Однако болельщики заметили в этой ситуации странные закономерности. Подобное уже случалось с американкой, причем не раз.
В конце октября прошлого сезона Пегула тоже находилась в Мексике — выступала на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре. Тогда сезон дождей тоже портил всем настроение, а особенно сопернице американки по финалу Марии Саккари. Полуфинал гречанки против чешки Мари Бузковой из-за ливня растянулся на два дня. Двигать титульный матч на понедельник организаторы не стали. Таким образом, у Саккари было всего несколько часов для отдыха перед финалом. Пегула легко победила уставшую гречанку, которая допустила слишком много ошибок.
Второй похожий эпизод произошел в августе этого сезона на турнире WTA 1000 в канадском Монреале. На этот раз из-за непогоды пострадала россиянка Людмила Самсонова. Ей тоже пришлось играть финал против Пегулы через несколько часов после полуфинала, в котором она одолела Елену Рыбакину. Американке потребовалось 47 минут, чтобы забрать титул у опустошенной Самсоновой — 6:1, 6:0.
Хоть болельщики и считают, что отец-миллиардер Джессики Терри Пегула каким-то образом научился настраивать погоду под матчи дочери, но все это выглядит обычным совпадением. Тем не менее шансы американки на победу на Итоговом выглядят выше, чем у соперниц.