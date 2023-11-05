Организаторы не справились с дождем и ветром, а главный матч сезона пришлось прервать сразу после начала.

В воскресенье, 5 ноября, в мексиканском Канкуне должен был быть сыгран заключительный матч сезона в женском туре — финал Итогового турнира. Но долгожданный отпуск теннисисткам придется подождать. Из-за дождей и сильного ветра расписание несколько раз приходилось перекраивать. В результате решающий поединок проведут в понедельник, притом что состав участников финала пока известен неполностью.

Невезение Соболенко

Теннисистки стали жаловаться на условия в Канкуне еще до начала турнира. Из-за ливней корты успели подготовить только за день до старта. Поэтому участницам было негде тренироваться. Главным критиком соревнований выступила первая ракетка планеты Арина Соболенко: «Мне кажется, что это не уровень Итогового турнира. Сегодня у нас буквально час, 45 минут, чтобы потренироваться на этом корте. Я недовольна. Уверена, что остальные игроки — тоже. При этом я понимаю, что мы все в одинаковых условиях. Но это не условия для Итогового турнира WTA», — сказала белоруска на предстартовой пресс-конференции. К ней присоединились и другие. Шефу WTA Стиву Саймону пришлось извиняться перед девушками. Он сказал, что слышит и понимает игроков, что организация берет на себя ответственность за накладки. Но извинения не смогли остановить дожди.

Можно сказать, что больше всех не повезло как раз Соболенко. В четверг после нескольких нервирующих остановок перенесли ее матч группового этапа против Елены Рыбакиной из Казахстана. Встречу остановили в 23:40 по местному времени, когда соперницы провели на корте уже более трех часов. Арина эту битву все-таки выиграла, но в полуфинале против Иги Свентек с неба снова полило. На этот раз встречу остановили почти в самом начале при счете 2:1 в пользу польки в первом сете.

Дождь испортил не просто полуфинал Итогового турнира, к которому зрители уже теряют интерес из-за многочисленных неспортивных проблем, а матч за звание первой ракетки мира. Именно в этой встрече решится, кто закончит сезон лидером рейтинга. Если бы Соболенко выиграла все матчи на групповом этапе, то до очных разборок за первую строчку не дошло бы. Но Арина уступила в начале турнира американке Джессике Пегуле, после чего снова прошлась по организации и кортам, на которых, по словам белоруски, опасно играть.

Фото Reuters

Кошмар для пар

Если в одиночном разряде еще не доигран один полуфинальный матч, то в парном — полный хаос. До сих пор не определились все участники плей-офф. Матч группового этапа немецко-российского дуэта Лауры Зигемунд и Веры Звонаревой против американок Кори Гауфф и Джессики Пегулы никак не могут провести. Встречу остановили при счете 6:3, 1:1 в пользу теннисисток из США.

Так как приоритет отдается одиночкам, расписание парного турнира получается сверхжестким. В воскресенье первыми на корт выходят Зигемунд/Звонарева и Гауфф/Пегула и пытаются выявить сильнейшего с надеждой, что снова не пойдет дождь. Затем победитель этого матча сразу же играет полуфинал против австралийско-бельгийской пары Сторм Хантер/Элизе Мертенс. Параллельно будут проводить второй полуфинал. Дальше в расписании поставили встречу Свентек и Соболенко в одиночке. Но за ним следует финал в паре. Все это при условии более-менее ясного неба, конечно же.

Получается так, что теоретически одной из пар (либо Зигемунд/Звонаревой, либо Гауфф/Пегуле) за один день придется отыграть три матча против трех разных соперников. Окей, можно сказать, что два с половиной матча, но все равно это очень много. Тем более встреча группового этапа и полуфинал идут в стык. Равных условий для участниц Канкун не предоставляет.

Джессика Пегула (слева). Фото Reuters

Теория заговора

Опять же гипотетически, но может выйти так, что Джессике Пегуле за два дня предстоит провести четыре игры, две из которых — титульные. Однако американку многие считают счастливицей, ведь в одиночном разряде она не испытала тех трудностей, какие были и есть у ее соперниц.

Групповой этап она проскочила до дождей, которые следом замучили Соболенко и Рыбакину. В полуфинале Пегула без задержек разобралась с соотечественницей Кори Гауфф. Конечно, нужно сказать, что в этом везении есть заслуга Джессики, ведь свои матчи она выигрывала быстро, в двух сетах. Победу над Гауфф она оформила за час — 6:2, 6:1. Однако болельщики заметили в этой ситуации странные закономерности. Подобное уже случалось с американкой, причем не раз.

В конце октября прошлого сезона Пегула тоже находилась в Мексике — выступала на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре. Тогда сезон дождей тоже портил всем настроение, а особенно сопернице американки по финалу Марии Саккари. Полуфинал гречанки против чешки Мари Бузковой из-за ливня растянулся на два дня. Двигать титульный матч на понедельник организаторы не стали. Таким образом, у Саккари было всего несколько часов для отдыха перед финалом. Пегула легко победила уставшую гречанку, которая допустила слишком много ошибок.

Второй похожий эпизод произошел в августе этого сезона на турнире WTA 1000 в канадском Монреале. На этот раз из-за непогоды пострадала россиянка Людмила Самсонова. Ей тоже пришлось играть финал против Пегулы через несколько часов после полуфинала, в котором она одолела Елену Рыбакину. Американке потребовалось 47 минут, чтобы забрать титул у опустошенной Самсоновой — 6:1, 6:0.

Хоть болельщики и считают, что отец-миллиардер Джессики Терри Пегула каким-то образом научился настраивать погоду под матчи дочери, но все это выглядит обычным совпадением. Тем не менее шансы американки на победу на Итоговом выглядят выше, чем у соперниц.