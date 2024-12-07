«Отбеливает кожу, как Майкл Джексон». Серена Уильямс снова отбивается от расистов

Легенда женского тенниса заявила, что ее тело может менять цвет в зависимости от освещения.

Победительница 23 турниров «Большого шлема» Серена Уильямс вызывает бурные эмоции у болельщиков даже через три года после официального завершения карьеры. На этот раз 43-летняя американка оказалась втянута в расистский скандал, столкнувшись с обвинениями в отбеливании кожи в косметических целях. Для главной темнокожей звезды женского спорта и иконы движения BLM подозрения в том, что великая теннисистка может стесняться своего афроамериканского происхождения, крайне болезненны. Особенно в свете того, что она вышла замуж и родила двух детей от белого мужчины — предпринимателя с армянскими корнями Алексиса Оганяна. Поэтому сейчас бывшая спортсменка выступила с гневной речью в адрес хейтеров, в ходе которой озвучила странную теорию о цветоощущениях.

Мне нравится, как я выгляжу

«Когда я начала побеждать, то все, что я читала о себе в СМИ, было наполнено негативом: якобы я выгляжу как мужчина, слишком сильна для тенниса и, возможно, принимаю допинг, — цитирует недавнее выступление Серены на одном из публичных мероприятий Sportskeeda. — Это могло либо вдохновить, либо сильно огорчить. По этой причине я решила перестать читать подобные материалы». Тем не менее полностью игнорировать нападки в свой адрес у бывшей теннисистки, видимо, не получается. Особенно когда они касаются темы расизма. Ведь под последними фото Уильямс, опубликованными в соцсетях, разыгралась настоящая буря, связанная с изменением цвета кожи экс-спортсменки. Якобы под воздействием косметических процедур она постепенно становится более светлой.

«Она отбеливает кожу, как Майкл Джексон», — возмущаются фанаты, напоминая об экзотических поступках темнокожего поп-идола. Знаменитый афроамериканский музыкант, умерший в 2009 году, в последние двадцать лет своей жизни стремительно «светлел». Этот феномен Джексон объяснял генетической особенностью — витилиго, или светлыми пятнами на коже. Стесняясь своей «пегости», Майкл делал косметические операции, использовал тональные кремы и при этом постоянно получал обвинения в том, что стремится стать своим для белого большинства в ущерб природной принадлежности к «черным братьям». Теперь под подобные подозрения попала и Серена Уильямс — первая в истории темнокожая женщина, достигшая главных высот в теннисе и вдохновившая на большие свершения миллионы представительниц своей расы.

Разгневанная 43-летняя спортсменка в ответ записала видео, на котором показала процесс создания своего макияжа при помощи корректирующего косметического средства под названием консилер. «Я наношу нейтральный оттенок, который на самом деле соответствует цвету моей кожи, — заявила Серена. — Уточняю для вас, недоброжелателей, что я не отбеливаю кожу. Просто есть такое явление, как солнечный свет, а под этим солнечным светом вы видите разные цвета. Это смешно, когда говорят: «О, она отбеливает кожу». Я темнокожая женщина, и мне нравится, кто я есть, и мне нравится, как я выгляжу. Отбеливать кожу — не по мне. Но если есть люди, которые занимаются подобными вещами, это их право. Я их не осуждаю», — добавила она.

Фото Global Look Press

Уверенность в себе восстанавливается

На ранних этапах спортивной карьеры Серена не особо заморачивалась по поводу своего внешнего вида. А среди людей, намекавших на ее мужеподобность, в частности, был глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. В 2014 году знаменитый функционер вызвал скандал, пошутив во время телешоу, что соперницами Марии Шараповой являются «братья Уильямс». Обвинения в использовании американкой допинга распространили хакеры (их также подозревали в связях с Россией). Они опубликовали документы из взломанной базы данных ВАДА, из которых следовало, что в десятых годах у звездной теннисистки были терапевтические исключения на использование запрещенных обезболивающих препаратов и глюкокортикоидов.

Затем Уильямс-младшая увлеклась модой, а после завершения карьеры многие заподозрили, что она стала бьютиголиком. Во всяком случае, подписчики ее соцсетей нередко видят материалы с косметическим уклоном. Так, в октябре этого года бывшая теннисистка рассказывала, как удалила на шее «кисту размером с грейпфрут». «В мае я обнаружила шишку на шее. Я сразу поехала к врачу, сделала снимок, и обнаружилось, что у меня киста шеи, — рассказывала американка. — Мне сказали, что при желании ее можно не удалять. Я не захотела, но шишка продолжала расти. Врачи посоветовали удалить, так как она была размером с грейпфрут и могла инфицироваться или, еще хуже, протечь. Теперь я ее удалила. Очень благодарна, мне повезло, что все хорошо и я здорова».

Также Серена не так давно опубликовала отчет об обработке шрамов на животе, оставшихся после кесарева сечения во время рождения двух дочерей — шестилетней Олимпии и годовалой Адиры. Процедура была проведена в Париже и заключалась в радиочастотном лифтинге с использованием электромагнитных волн для стимуляции выработки коллагена и эластина, что способствует разглаживанию кожи. «После рождения двух детей я стеснялась своего живота, — призналась Уильямс. — А сейчас наконец-то нашла возможность выделить час вдали от детей и работы, чтобы сделать что-то для себя. Теперь я вижу, как кожа возвращается в нормальное состояние, и моя уверенность в себе восстанавливается».

Теоретически бьюти-процедуры тоже могли повлиять на цвет кожного пигмента, который спровоцировал бурю шуток и оскорблений в адрес Серены в соцсетях, подрывающих ее репутацию как легенды спорта. Кстати, у супруга экс-теннисистки Алексиса Оганяна тоже проблемы с кожей, которые якобы вызваны болезнью Лайма. Ради борьбы с клещевым боррелиозом бизнесмен получает специальное питание и ведет исключительно здоровый образ жизни. Как бы то ни было, очевидно, что большие деньги не спасают селебрити от всевозможных проблем с работой организма. А малейшее отклонение от нормы в эпоху соцсетей может привести к самым неожиданным последствиям для репутации знаменитости. Особенно когда речь идет о болезненных для США расовых вопросах.