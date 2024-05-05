Соболенко осталась без хет-трика в Мадриде. Белоруска упустила матчболы в марафонском финале

Арина за три с лишним часа проиграла в финале Иге Свентек.

Теннис. WTA 1000. Финал

Ига Свентек (Польша, 1) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 7:5, 4:6, 7:6 (9:7)

Один из самых драматичных и затяжных финалов в женском теннисе за последние годы был сыгран на турнире WTA 1000 в Мадриде — первая ракетка мира Ига Свентек из Польши и белоруска Арина Соболенко сражались на корте три часа и 11 минут. В этом марафоне Соболенко, казалось, была ближе к успеху, но упустила три матчбола, а с ними и титул, не сумев сделать чемпионский хет-трик в столице Испании.

Первый финал после трагедии

Соболенко выигрывала в Мадриде в 2021 и 2023 годах, причем в прошлом сезоне в финале как раз у Свентек. Но в том матче, несмотря на три сета, уровень напряжения был все же заметно ниже. О чем свидетельствует и счет 6:3, 3:6, 6:3. На сей раз сюжет получился куда более закрученным, судьба финала висела на волоске до заключительного розыгрыша тай-брейка. При этом даже удивительно, откуда Арина нашла в себе силы на столь классную затяжную игру. Дело в том, что в Мадриде в отличие от Свентек она шла по турнирной сетке с гигантским трудом.

В общей сложности Соболенко провела на корте 13 часов и 49 минут — больше, чем на любом другом турнире в карьере. Предыдущее «достижение» она превзошла почти на два часа. В общем-то неудивительно, ведь четыре из пяти матчей до финала Арина провела по полной программе, выигрывая в трех партиях. И только россиянку Мирру Андрееву в четвертьфинале одолела в двух сетах. Зато в полуфинале против Елены Рыбакиной из Казахстана буквально висела на волоске, проиграв первый сет и уступая во втором 2:4. Однако каким-то удивительным образом сумела спасти ту встречу, победив 1:6, 7:5, 7:6.

Таким образом, Соболенко вышла в свой первый финал после Australian Open, а также после трагедии с бывшим возлюбленным Константином Кольцовым — экс-хоккеист ушел из жизни в середине марта. «Это непросто, потому что она прошла через очень тяжелое событие. Конечно, трудно отделить это от тенниса, но в то же время идея заключалась в том, чтобы попытаться отодвинуть это на второй план и сосредоточиться на игре, которая может стать лекарством. Когда ты выходишь на корт и знаешь, что делать, даже если ты расстроен, зол, это может дать тебе ощущение исцеления. Нахождение на корте — это как лекарство. Через что бы вы ни проходили в жизни, главное — делайте простые вещи, двигайтесь. Ходите в походы, катайтесь на велосипеде, занимайтесь плаванием... Тело и разум всегда связаны. Мы в коллективе стараемся поддержать Арину и сделать всевозможное, чтобы она могла сосредоточиться на том, что ей нужно делать. Она еще не на 100 процентов восстановилась, но ей уже гораздо лучше», — цитировал L'Equipe накануне финала тренера Соболенко Антона Дуброва.

Свентек — королева грунта

Что ж, в столице Испании мы действительно видели прежнюю Арину — настоящую теннисную валькирию, мощно и точно бьющую по мячу и сопровождающую свои удары громкими криками. Да, ошибок тоже было достаточно, но азарт и бойцовские качества помогали белоруски преодолевать сопротивление очень сильных соперниц. Могла она справиться и со Свентек, которая, кстати, никогда прежде не выигрывала в Мадриде. Уже в дебюте первого сета теннисистки обменялись брейками. Но ключевым в партии стал 11-й гейм, который на своей подаче не удержала белоруска. После чего Ига подала на сет.

Во второй партии брейков стало гораздо больше. Со счета 1:0 в пользу Соболенко соперницы четырежды подряд отдали свои подачи. Развязка партии наступила при 4:4. Арина уверенно забрала свою подачу, а затем заработала сетбол на приеме и роскошным ударом его реализовала. А квинтэссенцией финала стала третья партия, в которой Соболенко повела было 3:1 и сразу же отдала свою подачу. В 12-м гейме у нее на приеме было два матчбола, но Свентек отыграла их весьма уверенно.

На тай-брейке уже Ига первой добралась до матчбола, однако при 5:6 Арина отметилась эйсом. А затем и заработала третий матчбол. Увы, и здесь не получилось, а парой минут спустя польская теннисистка свой второй шанс не упустила. Вернее, белоруска из выгодной ситуации запустила мяч в аут за заднюю линию. Свентек на радостях рухнула на грунт, а Соболенко может утешать себя только тем, что вновь наконец-то заиграла на очень высоком уровне. «И кто теперь скажем, что женский теннис скучен», — заявила Ига после игры. Надо признать, она подтвердила статус королевы грунта и к тому же в возрасте 22 лет и 338 дней стала самой юной теннисисткой, взявшей восемь грунтовых (причем на всех крупнейших турнирах) титулов, почти за 30 лет — в 1994-м подобного достижения в возрасте 22 лет и 114 дней добилась испанка Аранча Санчес Викарио.