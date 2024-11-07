Касаткина выиграла всего один гейм в Эр-Рияде. Россиянка оказалась не готова к итоговому турниру WTA

Дарья неудачно вышла на замену в матче с Игой Свентек.

WTA Finals. Эр-Рияд, Саудовская Аравия

Оранжевая группа. Третий тур

Ига Свентек (Польша, 2) — Дарья Касаткина (Россия, 9) — 6:1, 6:0

Россиянка Дарья Касаткина все же сыграла на итоговом турнире WTA в Эр-Рияде, выйдя на замену американки Джессики Пегулы в матче заключительного тура группового этапа. Однако блеснуть Дарья, мягко говоря, не смогла, потерпев разгромное поражение от Иги Свентек из Польши. За всю встречу Касаткина сумела взять только один-единственный гейм, совершенно не показав свой фирменной игры.

Игра против неудобной соперницы

Напомним, что россиянка заняла девятое место в чемпионской гонке сезона-2024, которое, с учетом гарантированной путевки на WTA Finals чемпионки Уимблдона Барборы Крейчиковой из Чехии, должно было сделать ее только лишь второй запасной на супертурнире в Саудовской Аравии. Однако поскольку восьмая ракетка мира Эмма Наварро из США от участия в итоговом турнире отказалась по состоянию здоровья, Касаткина получила статус первой запасной. Просто за присутствие в Эр-Рияде она заработала 140 тысяч долларов. Но после отказа Пегулы заметно пополнила свой банковский счет — не меньше чем на 100 тысяч долларов.

Ига Свентек. Фото Reuters

Объективно Дарья с учетом регламента уже не имела никаких шансов на выход в полуфинал даже в случае победы. Но мотивация блеснуть у нее, безусловно, присутствовала — каждая победа на WTA Finals в этом году приносит 200 рейтинговых очков и 335 тысяч долларов. Для сравнения, титул на WTA 500 в китайском Нинбо принес ей 500 очков, но всего 142 тысячи долларов. Однако сразу было понятно, что заработать хорошие баллы и еще более внушительные дополнительные призовые деньги будет очень непросто, поскольку в качестве оппонентки выступала крайне неудобная для Касаткиной соперница.

Дарья встречалась со Свентек прежде в общей сложности шесть раз, причем только в первом матче сумела взять верх — на траве в Истборне (Великобритания) победила 4:6, 6:0, 6:1. Но тогда Ига еще не считалась лидером женского тура, да и на травяном покрытии она весьма уязвима. Зато пять следующих матчей (все они состоялись в 2022-м) польская теннисистка выиграла с заметным преимуществом. Россиянка не взяла на этом отрезке ни сета, добывая максимум пять геймов за матч. В частности, на итоговом турнире в 2022-м в их предыдущей встрече Касаткина уступила 2:6, 3:6. После чего, кстати, переиграла американку Кори Гауфф, а в матче за выход из группы только на тай-брейке решающего сета уступила будущей чемпионке Каролин Гарсии из Франции.

Ига Свентек и Дарья Касаткина. Фото Reuters

Бледная тень лидера российского женского тенниса

На сей раз матч против Свентек на WTA Finals стал для Дарьи первым и единственным. С учетом неплохой формы на осенней серии турниров в Азии и не самого идеального состояния Иги (та уступила Гауфф и только в трех сетах переиграла Крейчикову) казалось, что определенные шансы на успех или хотя бы на борьбу у россиянки все же есть. Для этого требовалось затащить Свентек в сети излюбленной комбинационной игры, двигать соперницу по корту, сбивать оппонентку фирменной игровой аритмией. Все это, безусловно, Касаткина делать умеет, вот только на корте в Эр-Рияде мы увидели бледную тень лидера женского российского тенниса.

Сложно сказать, почему Дарья сыграла настолько плохо. При всем уважении к превосходным действиям Свентек, польская теннисистка совершенно не ощущала в этой встрече даже малейшего давления — матч выглядел для нее простой соревновательной тренировкой, где даже не надо выкладываться по полной. Россиянка не очень хорошо двигалась, часто очень удобно накидывала мячи сопернице и, конечно же, получала в ответ удары на вылет.

Когда же Касаткина сама пыталась хоть немного усилить игру, то очень часто посылала мячи по аутам. Впрочем, и в сетку она также попадала явно чаще, чем позволяла ситуация. А подача... В первом гейме на подаче Дарья при 30:30 совершила двойную и хотя брейк-пойнт затем отыграла, все равно гейм удержать не смогла. Следующую подачу она и вовсе отдала под ноль. Размочив счет в партии только при 0:5.

Дарья Касаткина. Фото Reuters

К сожалению, во втором сете характер игры ничуть не изменился. Свентек, даже порой совершая невынужденные ошибки, продолжала доминировать на корте. Минимальные шансы взять гейм-другой у Касаткиной были на подаче, но в ключевые моменты она вновь дважды совершала двойные, после чего проигрывала и геймы. В итоге россиянка потерпела самое разгромное поражение от Иги в карьере, довольствовавшись лишь одним взятым геймом. Очевидно, она оказалась не готова физически или психологически (а может, и то и другое) к выходу на замену в Эр-Рияде. Тем не менее даже такое завершение сезона на минорной ноте не должно затмить для нее позитивный 2024-й — с двумя титулами, еще четырьмя финалами и возвращением в топ-10 рейтинга WTA по итогам года.