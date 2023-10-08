На пять с минусом. Самсонова проиграла финал Свентек, но может гордиться собой

Людмиле пока не удаются финалы крупных турниров, но перспективы по-прежнему грандиозные.

Пекин, Китай. WTA 1000. Финал

Ига Свентек (Польша) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:2, 6:2

Людмила Самсонова в финале турнира в Пекине без шансов уступила Иге Свентек. Матч продолжался чуть более часа, а россиянка взяла только четыре гейма. Для Cвентек этот титул стал шестым на уровне WTA-1000, Самсонова проиграла свой второй решающий матч на «мастерсе». Тем не менее она провела классный турнир, обыграв четырех топовых соперниц. Благодаря этому Людмила поднимется на шесть позиций в рейтинге и станет 16-й ракеткой мира.

Людмила Самсонова. Фото AFP

Проверка уровня

Людмила Самсонова провела очень классный турнир в Пекине. В первом круге она переиграла американку Алисию Паркс (6:4, 7:6), а во втором 12-ю «сеяную» Петру Квитову (6:4, 7:5), хотя чешская теннисистка и жаловалась на неудобное расписание: «Далеко не идеально заканчивать матч в час ночи, а потом увидеть себя в расписании на следующий день в 17.30».

Далее у Самсоновой был очень сложный матч против Марты Костюк. Людмила выиграла первый сет (6:4) и вела во втором 3:0, но украинка, до этого выбившая из борьбы седьмую «сеяную» Онс Жабер, переломила ход борьбы. Забрала вторую партию на тай-брейке и великолепно начала решающий сет: 3:0 с двумя брейками. Но тут уже включилась Людмила, показав свой бойцовский характер (7:5). Это была 30-я победа Самсоновой в сезоне — это ее личный рекорд.

Правда, она переписала его уже на следующий день, довольно легко переиграв Алену Остапенко. 17-я ракетка мира взяла всего пять геймов (6:3, 6:2), а Людмила вышла в четвертый полуфинал в этом году (ранее — Абу-Даби, Вашингтон и Монреаль). Также Самсонова гарантировала себе возвращение в топ-20. В полуфинале же она получила удобную для себя соперницу — Елену Рыбакину. Самсонова вела у чемпионки Уимблдона-2022 3:0 в личных встречах и смогла улучшить эту статистику в столице Китая (7:6, 6:3).

Людмила Самсонова. Фото Reuters

Самсонова во второй раз в карьере вышла в финал «мастерса». Два месяца назад она уступила в решающем матче в Монреале американке Джессике Пегуле, но тогда это поражение можно было объяснить сложнейшим игровым графиком из-за капризной погоды (россиянка выиграла в трех партиях у Рыбакиной, но в тот же день была вынуждена была играть решающий матч).

В этот раз у Людмилы было побольше времени, чтобы подготовиться к финалу. Правда, в соперниках была победительница четырех турниров «Большого шлема» Ига Свентек. «Я буду учиться в этом матче, — подчеркнула после полуфинала Самсонова. — Ига уже столько всего в жизни достигла. Хотя она такая молодая. Для меня это будет проверкой уровня».

Ига Свентек. Фото AFP

Четыре из четырех

Путь Свентек к финалу был неоднозначным. С одной стороны, был тяжелейший матч с Каролин Гарсия. Ига проиграла первый сет на тай-брейке, а во втором уступала француженке с брейком (4:2), но все же смогла выбраться из тяжелого положения (6:7, 7:6, 6:1). С другой — вторая «сеяная» выиграла четыре матча из пяти «в одну калитку». В том числе у соотечественницы Магды Линетт (6:1, 6:1) и чемпионки US Open Кори Гауфф (6:2, 6:3), прервав 16-матчевую серию побед американки.

«Кажется, что я снова играю с ощущением свободы, — отметила Свентек после победы над Гауфф. — У меня такого давно не было. Я до конца карьеры запомню, что даже когда приходят тяжелые времена, в разуме все это можно преодолеть. Упорная работа позволяет этого достичь. Я рада, что поменяла настрой после US Open (вылетела в 1/8 финала от Остапенко. — Прим. «СЭ»). Надеюсь, я смогу его как можно дольше удерживать».

Со Свентек Самсонова ранее играла в прошлом году в Штутгарте, навязав серьезное сопротивление в трех партиях (6:7, 6:4, 7:5 — в пользу польской теннисистки), и в Дубае в начале текущего сезона. В ОАЭ матч россиянке совсем не удался (6:0, 6:1). Увы, но в Пекине Ига снова показала такой уровень, что бороться с ней было практически невозможно.

Равная борьба шла до середины первого сета. В шестом гейме польская теннисистка заработала первый брейк-пойнт, и Людмила помогла сопернице его реализовать, допустив двойную ошибку (4:2). Первый сет закончился еще одной двойной ошибкой россиянки. Во второй партии Людмила продолжала бороться, но ее надломил четвертый гейм, когда она проиграла свою подачу под ноль (1:3). После этого на корте властвовала Свентек, не допустившая за матч ни одной невынужденной ошибки. У Самсоновой их набралось 26. Плюс четыре из четырех реализованных брейк-пойнтов.

Для Иги это важная победа с психологической точки зрения. Она берет 16-й титул и первый с конца июля, когда 22-летняя теннисистка победила на домашнем Poland Open. После этого были обидные поражения в Монреале, Цинциннати, Нью-Йорке и Токио, где Свентек остановила Вероника Кудерметова. Повторить подвиг соотечественницы у Самсоновой не получилось, но она однозначно может занести этот турнир себе в актив.