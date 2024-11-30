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Допинг

Сегодня, 13:45

Свентек оправдала свой допинг халатностью фармкомпании. Может ли это быть правдой?

Теннисистка Свентек оправдала свой допинг халатностью фармкомпании
Сергей Подушкин
Обозреватель
Теннисистка Ига Свентек
Ига Свентек сдала положительный тест на триметазидин.
Фото AFP, Global Look Press
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Фирма Lekam выражает сожаление, но настаивает на безопасности своего лекарства.

Скандальная допинговая история с экс первой ракеткой мира Игой Свентек, сдавшей положительный тест на триметазидин (TMZ) и получившей только лишь один месяц отстранения, обрастает новыми подробностями. Сама Ига, как мы знаем, сумела добиться мягкого наказания, рассказав о приеме лекарства, загрязненного на фармзаводе. Но возможно ли это? По крайней мере, в пресс-службе компании, которую винит Свентек, заявили, что лекарство мелатонин (Melatonina LEK-AM 1 mg), от которого, по ее словам, пострадала польская теннисная суперзвезда, подвергается строгому контролю на каждом этапе производства. Ставит ли это версию Иги под сомнение?

Производитель таблеток выступил с заявлением

Напомним, что Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало Свентек на один месяц, а также лишило очков и призовых за полуфинал турнира в Цинциннати после обнаружения триметазидина в пробе спортсменки 12 августа 2024 года. Сурового наказания, как, к примеру, российская фигуристка Камила Валиева, теннисистка избежала, поскольку загрязнение мелатонина после исследования подтвердили в лаборатории ВАДА. В пресс-службе фармацевтической компании Lekam, которая производит препарат для восстановления биоритмов после смены часовых поясов, после такого удара по своей репутации выступили с заявлением.

Теннисистка Ига Свентек
Ига Свентек.
Фото Reuters

«Вместе с международной общественностью и поклонниками Иги Свентек мы опечалены ситуацией, которая произошла с лучшей теннисисткой мира. Мы глубоко тронуты заявлением Свентек не только как сотрудники фармацевтической компании, но и как поклонники польского спорта. Искренне сожалеем, что произошел инцидент с препаратом Melatonina LEK-AM 1 mg. Тем более что наш препарат уже много лет ценится и пользуется доверием врачей и пациентов, в том числе профессиональных спортсменов.

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Фармацевтическая компания производит лекарства высочайшего качества и регулярно проходит инспекцию Главной фармацевтической инспекции. Мы соблюдаем все самые высокие стандарты производства лекарств и все процедуры, связанные с производством лекарственных средств, в соответствии с принципами надлежащей производственной практики, регулируемой законодательством ЕС и страны.

Лекарство подвергается строгому контролю на каждом этапе производства. Следы примесей, обнаруженные в проверенных упаковках препарата, значительно ниже допустимой нормы, а значит, они ни в коей мере не угрожают здоровью и жизни пациентов. В связи со сложившейся ситуацией компания находится в постоянном диалоге с Главной фармацевтической инспекцией. Мы заявляем о своем полном сотрудничестве для прояснения любых сомнений», — говорится в релизе фармацевтов.

Бобслеистка Надежда Сергеева
Надежда Сергеева.
Фото Global Look Press

Прецеденты из прошлого

При всех комплиментах в адрес Свентек прямого признания вины в данном заявлении вроде как не наблюдается. А фраза о том, что «следы примесей, обнаруженные в проверенных упаковках препарата, значительно ниже допустимой нормы», может свидетельствовать и о несогласии фармкомпании с вердиктом о зараженном мелатонине. Что и понятно, ведь если объяснениям Иги поверили, то, получается, во всем виновата фармкомпания. Что уже привело к репутационным издержкам, а может привести и к финансовым потерям, если Ига подаст на Lekam в суд. Так что в компании сейчас заинтересованы доказать свою правоту, даже если это приведет к серьезным санкциям по отношению к глубокоуважаемой Свентек. Поэтому за дальнейшим развитием событий будет интересно понаблюдать.

В принципе, подобные истории в современном спорте не редки. Так, в феврале 2018 года на Играх в Пхенчхане положительную пробу на все тот же триметазидин сдала российская бобслеистка Надежда Сергеева. В итоге ее результаты на Играх-2018 аннулировали, а сама она была отстранена до 22 октября 2018-го, хотя арбитраж установил, что запрещенный препарат попал в организм Сергеевой в результате употребления зараженного препарата, полученного от надежного официального источника и прописанного врачом команды. Надежда подала иск к Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) и производителю лекарства «Метионин», в котором содержался триметазидин. Но летом 2019-го иск отклонили, оставив Сергееву без многомиллионной компенсации.

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Первопроходцем с точки зрения оправдания попадания допинга в организм заражением препарата на фармацевтическом заводе, скорее всего, можно считать знаменитого болгарского тренера по тяжелой атлетике Ивана Абаджиева. На Играх-2000 в Сиднее он объяснил, что запрещенный диуретик фуросемид попал в организмы нескольких его подопечных через загрязненный препарат ороцетам — разрешенный ноотроп, стимулирующий мозговую деятельность. Болгарская федерация тяжелой атлетики затем даже подала иск против производителя ороцетама — компании «Софарма».

Во время слушаний было заявлено, что ороцетам якобы выпускался на заводе на той же линии, что и фуросемид. И очистка оборудования, мол, проводилась халатно. Судебные разбирательства длились девять лет и завершились внесудебным соглашением, так, впрочем, и не обнародованным. Как бы то ни было, после сиднейской Олимпиады Абаджиев поста наставника сборной Болгарии лишился. Какие будут оргвыводы после инцидента с «заражением» одного из лидеров женского тенниса, пока неизвестно. Хотя Свентек после US Open уже рассталась со своим тренером Томашем Викторовски, заменив его Вимом Фисеттом.

Теннис
Ига Свентек
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