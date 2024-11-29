«Закон есть закон, если вы не Синнер и не Свентек». Реакция на оправдание польской теннисистки

Из-за смехотворного наказания лидера WTA-тура адекватность антидопинговых правил снова под вопросом.

Символическое отстранение звезды женского тенниса Иги Свентек всего на один месяц за положительную пробу на запрещенный кардиологический препарат триметазидин (TMZ) ожидаемо вызвало бурную реакцию в теннисном сообществе. Вина и халатность 23-летней польки благодаря грамотным действиям ее адвокатов признана незначительной — в результате она отделалась аннулированием результатов всего на одном турнире и вынужденным пропуском еще трех. В ситуации, когда спортсменке грозили четыре года дисквалификации, это просто смешное наказание. С учетом недавнего оправдания лидера мужского рейтинга Янника Синнера после «непредумышленного заражения стероидами» история Свентек — повод поговорить об особом отношении борцов за чистый спорт к теннисистам и особенно — к чемпионам-миллионерам.

50 отрицательных тестов

«Иногда я задаюсь вопросом: «Какого черта я не использовал стероиды на протяжении всей своей карьеры, чтобы играть не 170 матчей в год, а, может быть, 300?» — прокомментировал ситуацию со Свентек в соцсетях олимпийский чемпион россиянин Евгений Кафелиников. — То, что сейчас происходит с теннисом — действительно позор».

Справедливости ради надо уточнить, что стероиды фигурировали только в деле Синнера, а Свентек попалась на триметазидине — кардиологическом препарате, которым якобы был загрязнен безрецептурный препарат, содержащий мелатонин. Это лекарство свободно продается в аптеках Польши и было рекомендовано теннисистке ее врачом как средство для восстановления биоритмов после смены часовых поясов. Правда, мелатонин не зафиксирован в протоколе допинг-контроля (что является нарушением), а производитель лекарства не подтвердил факта контаминации на производстве. Но это уже нюансы, которыми теннисный трибунал (ITIA) пренебрег.

«В последние два с половиной месяца в отношении меня было проведено строгое расследование ITIA, которое подтвердило мою невиновность, — рассказала Свентек на видео в соцсетях. — Единственный положительный допинг-тест в моей карьере, показавший невероятно низкий уровень запрещенного вещества, о котором я никогда раньше ничего не слышала. Это поставило под вопрос все, над чем я так усердно работала всю свою жизнь. Мне и моей команде пришлось иметь дело с огромным стрессом и тревогой. Теперь все подробно объяснено, и с чистого листа я могу вернуться к делу, которое люблю больше всего».

Адвокаты Иги заявили, что накануне залета с TMZ, который произошел 12 августа во время турнира в Цинциннати, Свентек дважды успешно прошла тестирование на допинг (на Олимпиаде в Париже и сразу после переезда в Северную Америку). Также в ее пробах не нашли запрещенки накануне и в ходе US Open. C 2021 года полька проходила контроль более 50 раз, а в этом году — более 20 раз. И все тесты оказались отрицательными. Концентрация допинга в анализах, обработанных лабораторией ВАДА в Монреале, действительно очень низкая и остаточная — 0,05 нг/мл. Тем не менее обстоятельства расследования дела и вердикта суда заставляют болельщиков подозревать трибунал в предвзятости и двойных стандартах. «Теннис показал себя коррумпированным видом спорта, который готов нарушать правила ради определенных игроков», — написал один из фанатов в соцсетях.

Тара Мур. Фото Global Look Press

Антидопинговые правила несправедливы

Тему заряженности судей начала разгонять британка Тара Мур, которая просидела во временном отстранении 19 месяцев, доказывая, что ее положительный тест на стероиды болденон и нандролон вызван «зараженной говядиной», съеденной спортсменкой во время турнира в Колумбии. «Давайте не будем забывать, что моя проба также оказалась заражена, и еще два спортсмена также сдали похожие положительные тесты (на самом деле жертв «мясного допинга» в теннисе гораздо больше — Фелипе Эрнандес и Барбара Гатика Авилес из Чили, Хуан-Карлос Осорио из Эквадора, Роберт Фара из Колумбии и другие. — Прим. «СЭ»), но ITIA все равно обжаловала мое дело. Почему никто всерьез не изучает проблему коррупции в организациях, которые нами управляют? Игроки боятся структур, которые должны нас защищать».

«Я постепенно начинаю приходить к выводу, что в антидопинговом процессе не все находятся в равных условиях, — отреагировала на оправдание Свентек немецкая теннисистка Ева Лис. — Есть много игроков с низким рейтингом, к которым не относятся так же, как к звездным игрокам. Я не говорю, что кто-то невиновен. Я говорю, что все заслуживают равных прав». «Это несправедливо, что игроки вроде Симоны Халеп и другие получили безумно долгие баны за подобные вещи, — поддержал коллегу канадский теннисист Денис Шаповалов. — Буду рад, если это поменяется, потому что нынешние антидопинговые правила несправедливы. Например, такие парни, как Имер, все еще отстранены, хотя у Микаэля даже не было положительных тестов».

Лучший шведский теннисист Микаэль Имер летом 2023-го был дисквалифицирован на 18 месяцев из-за пропуска трех внесоревновательных допинг-тестов за год. Бывшая первая ракетка WTA румынка Симона Халеп пропустила полтора года карьеры, доказывая свою невиновность в деле с заражением ее биодобавки лекарством от анемии роксадустатом. В случае же со Свентек временное отстранение продлилось всего 22 дня (в случае с Синнером — вообще двое суток). За это время Ига пропустила турниры в Сеуле, Пекине и Ухане якобы по «личным причинам», но это смешная плата в ситуации, когда другие игроки ждут вердиктов годами.

«Я спрашиваю себя, почему такая большая разница в отношении? Это может быть только злой умысел со стороны ITIA, организации, которая сделала абсолютно все, чтобы уничтожить меня, несмотря на очевидные вещи, — написала Халеп в соцсетях. — Мне всегда будет больно от несправедливости, допущенной по отношению ко мне. Как такое возможно, что в идентичных случаях, произошедших примерно в одно и то же время, ITIA применяет совершенно разные подходы? Я потеряла два года своей карьеры, у меня было много бессонных ночей, мыслей, тревог, вопросов без ответов, но добилась справедливости. Теперь же я чувствую разочарование, печаль, досаду, но не злость».

Кроме того, непонятно, почему аннулированы только результаты польки, показанные в Цинциннати (полуфинал). Ведь после этого она, не зная о своих допинговых проблемах, сыграла еще на US Open (дойдя там до четвертьфинала). Да, о положительном результате на триметазидин Свентек проинформировали только 12 сентября, после завершения «мейджора» в Нью-Йорке. Но и в аналогичном случае с российской фигуристкой Камилой Валиевой (тоже пострадавшей от TMZ) имело место позднее информирование, что не помешало аннулировать результаты нашей спортсменки на чемпионате Европы и в командном турнире Олимпиады-2022. В общем, разговоры о непрозрачных правилах и двойных стандартах действительно имеют под собой основания.

Ига Свентек. Фото Reuters

Огромный репутационный удар

И все-таки надо признать, что адвокаты Свентек проделали образцовую работу, доказав незначительность вины своей клиентки всего за три недели (обычно такой процесс занимает не менее полугода). Практически сразу был определен источник заражения — мелатонин, и образцы этого препарата направлены сразу в две лаборатории (в независимую и ту, на которую указало ITIA — аккредитованное ВАДА учреждение в Солт-Лейк-Сити). Кроме того, Ига полетела во Францию, где сдала анализ волос в клинике профессора токсикологии Жан-Клода Альвареса, который помог оправдаться в допинговых делах многим звездам спорта. Это исследование показало, что прием TMZ был однократным и соответствовал терапевтической дозе. Злополучную пилюлю Ига приняла в 3 часа ночи 12 августа. И если бы полька сдала пробу на пару дней позже, то даже самое чувствительное оборудование ничего бы не обнаружило.

Были предоставлены справки о том, том, что Ига принимает мелатонин много лет (препарат рекомендован в том числе спортивными организациями), приобретая его только у официальных дистрибьютеров. Что мешало проделать все эти процедуры защитникам Камилы Валиевой — большая загадка. Хотя сроки анализа препаратов и рассмотрения апелляции польки все равно впечатляют. Ведь в случае с простыми спортсменами на эти процедуры уходят месяцы. В случае с Игой явно имело место давление теннисных властей, для которых второй за год (с учетом Синнера) инцидент с суперзвездой — огромный репутационный удар. «Наш спорт испорчен», — констатировал в своих соцсетях австралийский теннисист Ник Кирьос. Правда, WTA-тур попытался сгладить ситуацию, выпустив заявление в поддержку Свентек. Но в свете многочисленных непоняток с вердиктом ITIA выглядит оно не слишком убедительно.

«WTA полностью поддерживает Свентек в это трудное время, — говорится в заявлении. — Ига неизменно демонстрировала приверженность честной игре и соблюдению принципов чистого спорта. Нынешний прискорбный инцидент подчеркивает, с какими трудностями сталкиваются спортсмены при использовании лекарств и добавок. WTA неизменно поддерживает чистый спорт и строгие процессы, которые защищают честность соревнований... Мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими спортсменами, повышая их образованность и предоставляя ресурсы, которые позволят игрокам принимать взвешенные решения и поддерживать высочайшие стандарты честности в нашем спорте».

Ранее в Польше уже было одно громкое дело с TMZ. Футболист Якуб Сверчок, выступая в чемпионате Японии, в 2022 году получил за этот препарат четыре года дисквалификации. Но потом этот спортсмен сумел доказать в CAS свою невиновность, заявив, что допингом была загрязнена биодобавка, которую он использовал по совету врача. В нынешнем году также оправдана польская каноистка Дорота Боровска. Накануне Олимпиады она попалась на клостеболе (том же стероиде, что обнаружен в пробе Янника Синнера). Спортсменка убедила арбитров CAS, что заразилась допингом от своей собаки, якобы обрабатывая ей раны на ногах заживляющим кремом, содержавшим запрещенное вещество.