Cвентек второй год доминирует в WTA-туре. Много рекордов и «баранок»

В 2023-м Ига выиграла даже больше матчей, чем в великом прошлом сезоне.

Ига Свентек все-таки закончила 2023 год во главе рейтинга. Все благодаря успеху на Итоговом турнире WTA в мексиканском Канкуне, где она просто уничтожила своих главных конкуренток. Не проиграла ни одного сета, повесила три «баранки», в полуфинале позволила Арине Соболенко взять лишь пять геймов, а в финале Джессике Пегуле — всего один. Раньше решающие матчи на турнирах с участием восьми лучших теннисисток сезона никогда не заканчивались таким разгромом. Всего же за весь турнир 22-летняя польская теннисистка проиграла всего 20 геймов. Это новый рекорд, который раньше принадлежал Серене Уильямс (32).

Гауфф разбавляет «Большое трио»

В прошлом сезоне Свентек выиграла девять титулов, включая победы на «Ролан Гаррос» и US Open (плюс взяла «мастерсы» в Индиан-Уэллсе, Майами и Риме). Впервые со времен Серены Уильямс в туре появился ярко выраженный лидер: 88% победных матчей — запредельный результат (на втором месте была Онс Жабер — 73%). В этом году могло показаться, что Ига ослабила хватку. Поражение в четвертом круге Australian Open от Елены Рыбакиной, разгром от той же Лены в полуфинале Индиан-Уэллса, неудачи в матчах с Ариной Соболенко (Мадрид), Элиной Свитолиной (Уимблдон), Кори Гауфф (Цинциннати)... Все это заставило говорить о появлении в туре так называемой большой тройки: Свентек, Соболенко, Рыбакина.

Учитывая долгожданную победу Арины на турнирах «Большого шлема» и три победы подряд Елены над Игой, это не казалось преувеличением.

«Согласна с высказыванием Муратоглу [об образовании «Большой тройки» в женском туре], — отметила «СЭ» олимпийская чемпионка, финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 Анастасия Павлюченкова. — Я вообще топлю за женский теннис. Дико восхищаюсь всеми девушками, выступающими в туре. Помню, папа в детстве требовал от меня каких-то вещей. Резкость, быстрота, выносливость. И когда я не могла что-то сделать, то он говорил, что вообще-то спорт изначально не для женщин. Это врезалось в память. Поэтому когда мы выходим на корт, бьемся по три часа на жаре, делаем эйсы и кричим C'mon после выигранного очка, то это может вызывать только восхищение.

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Что касается трех перечисленных девушек, то своей стабильностью они доказывают, что их можно называть «Большое трио». Они доминируют на всех турнирах в этом году, сложно это отрицать. Хотя в целом уровень игроков в туре поднялся. Когда вернулась, мне казалось, что я очень далеко. Были даже мысли, что я больше не смогу выиграть ни одного матча и мне тут не место. Девушки прилично прогрессируют год от года".

Однако во второй части сезона результаты Рыбакиной и Соболенко пошли вниз. На двоих они не взяли ни одного титула. Елена доходила до полуфиналов Монреаля и Пекина, где она оба раза уступала Людмиле Самсоновой, и в итоге закончила год вне топ-3 (ее обошла чемпионка US Open-2023 Кори Гауфф). Соболенко была в полуфинале Уимблдона и Цинциннати, финале US Open, но всякий раз проигрывала решающие матчи. Хотя всегда брала первый сет. В Канкуне она не смогла навязать борьбу Свентек. Хотя стоит сделать оговорку, что матч в Мексике проходил на плохом корте, со странными отскоками и непредсказуемым ветром.

Почти десять

Тем не менее Соболенко может смело занести этот сезон себе в актив. На восемь недель она вытесняла Свентек с первого места. Но концовка сезона осталась за польской теннисисткой. Финал в Токио (проиграла Веронике Кудерметовой) и победы на Сhina Open и Итоговом в Канкуне вернули ее на вершину рейтинга. И цифры доказывают, что это справедливо.

В 2023 году Ига выиграла даже больше матчей, чем в прошлом сезоне, — 68:67. У нее 86% побед, у Арины — 81%. Ни на одном турнире за год она не проиграла раньше четвертьфинала (Арина вылетала в первом круге в Риме, 1/8 финала Берлина и Монреаля). Взяла шесть титулов, еще три раза играла в финале (у Соболенко — два и четыре соответственно). В целом из 14 крупнейших трофеев в календаре WTA за последние два года Свентек взяла восемь.

Еще впечатляет статистика польской теннисистки в матчах против игроков топ-10. В этом сезоне она выиграла 13 матчей из 19, в прошлом — 15 из 17. Ранее выигрывать 10 и более матчей у десятки два года подряд удавалось только Серене.

Еще за этот год Свентек повесила своим соперницам сразу 22 «баранки». В прошлом году было 15. Даже Серена на пике не могла похвастаться таким результатом.

За победу в Канкуне Ига заработала чуть более 3 миллионов долларов (всего 9,9 за 2023 год). Теперь ее суммарные призовые за карьеру составляют 24,6 миллиона. По этому показателю уроженка Варшавы вышла на 14-е место в истории. А ей еще играть и играть.

Рейтинг WTA на 6 ноября 2023

1 (2). Ига Cвентек (Польша) — 9295

2 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9050

3 (3). Коко Гауфф (США) — 6580

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6365

5 (5). Джессика Пегула (США) — 5975

6 (7). Онс Жабер (Тунис) — 4195

7 (6). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4075

8 (8). Каролина Мухова (Чехия) — 3651

9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3620

10 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2880...

16 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2650...

18 (17). Дарья Касаткина (Россия) — 2550...

19 (16). Вероника Кудерметова (Россия) — 2520...

21 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2035...

28 (28). Анастасия Потапова (Россия) — 1588