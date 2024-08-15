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Допинг

Сегодня, 12:00

Свентек подозревают в употреблении ЭПО. Что грозит польской звезде тенниса?

Свентек подозревают в употреблении ЭПО
Отдел спорта «СЭ»
Ига Свентек.
Фото Global Look Press
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Согласно информации, опубликованной хакерами, Ига сдала положительный тест на самый жесткий допинг три года назад.

Продолжает раскручиваться скандал вокруг утечки данных в Польском антидопинговом агентстве (POLADA), которая произошла на этой неделе. Напомним, что в общий доступ утекли 50 тысяч файлов, содержащих конфиденциальные данные нескольких тысяч спортсменов: «в том числе результаты допинг-тестов, где весь букет запрещенных веществ, в том числе и наркотики», — говорилось в публикации украинской хакерской группы «Берегини» несколько дней назад (поляки видят в этой деятельности русский след). POLADA и министерство спорта Польши опровергли эту информацию, однако в четверг, 15 августа, стали появляться подробности, касающиеся польских топ-спортсменов.

Кто в деле?

В частности, речь про лучшую спортсменку страны последнего десятилетия, первую ракетку мира Игу Свентек. В сообщении «Берегинь» говорится, что пятикратная чемпионка ТБШ и бронзовая призерка Игр-2024 сдала положительный тест на эритропоэтин (ЭПО) в 2021 году. Но POLADA и ITF закрыли на это глаза, дав шанс восходящей звезде мирового тенниса возможность продолжать выступать безнаказанно. К тому моменту Ига уже выиграла «Ролан Гаррос» — 2020 и прочно стояла в топ-10. Сама Свентек и ее представители никак не комментируют ситуацию. Зато с заявлением о возможном сокрытии употребления жесткого допинга высказались в обвиняемых организациях.

«В связи с хакерской атакой мы хотели бы сообщить вам, что данные используются киберпреступниками в различных целях, включая дезинформацию, фейковые новости, дискредитирующие польских спортсменов. Они намеренно выставляют эту информацию в публичном пространстве, чтобы расколоть наше общество», — отметили в POLADA.

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Антидопинговый орган также попросил поклонников тенниса не распространять эту информацию. «Пожалуйста, не делитесь этим постом в своих социальных сетях. Ни один из упомянутых спортсменов, включая Игу Свентек, не получил положительного результата на запрещенные препараты. Все они соответствуют антидопинговому контролю, который проводит ВАДА».

В международном агентстве по обеспечению честности тенниса (ITIA) на запрос американского The Athletic заявили, что в их базе данных нет никаких доказательств того, что первая ракетка мира сдала положительный тест на допинг. База данных агентства включает период, когда Ига якобы попалась на запрещенном препарате, хотя в то время борьба с допингом входила в компетенцию Международной федерации тенниса (ITF), отмечается в источнике.

Также авторитетное СМИ отмечает, что в деле может быть замешан и президент ВАДА поляк Витольд Банька, который возглавляет международную организацию по борьбе с допингом с января 2020 года. То есть в теории он мог помочь знаменитой соотечественнице избежать наказания. Впрочем, у США и ВАДА сейчас как никогда напряженные отношения (из-за якобы двойных стандартах в деле с оправданием 23 китайских пловцов), так что верить таким сообщениям не приходится.

Фото Global Look Press

От четырех до восьми

За употребление ЭПО можно получить дисквалификацию до 8 лет (такой срок для любого вида спорта, а тем более большого тенниса, фактически означает завершение карьеры). В прошлом году такое наказание заработал один из самых известных легкоатлетов Новой Зеландии Зейн Робертсон. Бегун получил восемь лет дисквалификации за применение ЭПО и помехи в ходе расследования дела. Зейн и его брат-близнец Джейк в возрасте 17 лет переехали из Новой Зеландии в Восточную Африку, чтобы прогрессировать в беге на средние и длинные дистанции. Большую часть профессиональной карьеры они провели, тренируясь в Кении и Эфиопии с сильнейшими спортсменами из этих стран. И достигли определенных успехов — как выяснилось, при помощи сомнительных методов, в частности употребления эритропоэтина.

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Однако был в прошлом году и другой случай: первая чемпионка мира по легкой атлетике из Казахстана, натурализованная кенийка Нора Джеруто отделалась легким испугом в деле о применении допинга. Девушку обвинили в употреблении ЭПО на основании абнормальных данных паспорта крови. Однако адвокаты спортсменки объяснили случившееся кровотечением из-за язвы желудка, которая была обнаружена у спортсменки некоторое время назад. Кроме того, во время положительного теста Нора как раз лежала в больнице с коронавирусом. А согласно последним исследованиям, в редких случаях COVID-19 может приводить к существенным изменениям в показателях крови, а если точнее — к стимуляции эритропоэза.

Эти версии устроили далеко не всех антидопинговых экспертов, но однозначно обвинить Джеруто уже не представлялось возможным, и коллегия арбитров решила принять сторону казахстанской легкоатлетки. С нее сняты все обвинения — Нора сохранила золото ЧМ-2022 и смогла выступить на Олимпийских играх-2024 (заняла девятое место в беге на 3000 метров с препятствиями).

Фото Global Look Press

В теннисе последним громким допинг-скандалом был кейс двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» Симоны Халеп. Румынка была отстранена за запрещенный препарат роксадустат еще осенью 2022-го и публично выражала огромное неудовольствие тем, что ITF никак не вынесет вердикт по ее делу. Халеп была уверена в оправдании, но реальность оказалась мрачной. Нарушения обнаружились еще и в биологическом паспорте спортсменки, и в итоге она получила максимально возможное отстранение на четыре года. Однако Симона смогла опротестовать это решение в CAS. Коллегия арбитров во главе с австралийкой Аннабель Беннетт на основании «баланса вероятностей» пришла к выводу, что вина спортсменки в попадании запрещенного вещества в организм незначительна. На этом основании дисквалификация теннисистки сокращена с четырех лет до девяти месяцев.

Теннис
Ига Свентек
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