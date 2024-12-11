Россиянка Ирина Хромачева — о своем прогрессе, выступлениях с Анной Данилиной и отношении к игрокам парного разряда.

Если заглянуть в таблицу завоеванных титулов WTA за 2024 год, то в топе можно увидеть россиянку Ирину Хромачеву. За сезон она выиграла шесть турниров. Столько же — у чешки Катерины Синяковой, а вот больше нет ни у кого. У первой ракетки мира Арины Соболенко — лишь четыре трофея. Почти все свои кубки в минувшем сезоне Ирина взяла в паре с экс-россиянкой Анной Данилиной, которая представляет Казахстан. Главным достижением дуэта стала победа на «тысячнике» в Ухане.

Успехи Хромачевой и Данилиной заметили и в WTA, номинировав их на приз лучшей паре сезона. Правда, в итоге эта награда ушла итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини, олимпийским чемпионкам Парижа-2024. Что касается Ирины, то сейчас она активно готовится к новому сезону, на который ставит более высокие и амбициозные цели, но нашла время, чтобы ответить на вопросы «СЭ».

Эмоции от победы в Ухане были сильные, даже не смогла ничего выкрикнуть

— Как я понял, вы провели тренировочный сбор в Минеральных Водах. Почему именно это место выбрали для сбора?

— Я уже не раз проводила сборы в Кисловодске. Мне нравится эта база, потому что ты изолирован от всех — минимум соблазнов и максимум концентрации на процессе. Все необходимое есть на месте, и ты не стоишь в пробках. Плюс там проводят подготовку представители разных видов спорта. Это дополнительно мотивирует.

— Как прошел сбор? Какие задачи себе ставили на него?

— Основная задача — поднять общий уровень физического состояния при работе в горах (на высоте 1200 метров). Локальная задача — не заболеть, чтобы не потерять ни одной тренировки.

— В соцсетях вы написали про свой челлендж — 3 недели без алкоголя, сахара и мучного. Почему решили взять себе такой челлендж?

— Я периодически устраиваю себе подобные челленджи. Хотела во время предсезонки чуть подсушиться. Плюс сахар и алкоголь мешают восстановительному процессу, особенно в высокогорье.

— Вы провели суперуспешный сезон, став наравне с Катериной Синяковой самой титулованной теннисисткой 2024 года. Как вы провели отпуск после такого сезона?

— Отпуск прошел отлично. Мы всей семьей отдыхали на Самуи, а потом была неделька дома с родными и близкими друзьями. После тяжелого и длинного сезона хочется полного релакса и тайского массажа. Мы любим Таиланд за его спокойствие, доброжелательность и атмосферу.

Ирина Хромачева и Анна Данилина. Фото Global Look Press

— Насколько большим было ваше удовлетворение после проведенного сезона?

— Конечно, я очень рада закончить сезон в топ-20 парного рейтинга. Но еще больше рада тому, что нашла постоянного партнера, с кем чувствую себя комфортно на корте и вне его.

— Если в предыдущие годы вы выигрывали титулы с разными партнершами, то сейчас большинство из них добыты в паре с Анной Данилиной. Как образовался ваш дуэт?

— Нашей совместной с Аней работе поспособствовала Марина Андреевна Марьенко (мама Андрея Рублева, работала также с Анной Курниковой и Дарьей Гавриловой. — Прим. «СЭ»). Она мой первый тренер, а Ане помогает сейчас. Она увидела потенциал у нашей пары и посоветовала нам присмотреться друг к другу. Мы сыграли пару пробных турниров, а после травяного сезона договорились сыграть до конца года.

— Вы с Анной одного возраста и обе москвички. Давно ли знакомы с ней? Как часто в детском возрасте приходилось играть против нее?

— Знакомы мы давно, но я что-то не припомню случая, когда мы играли против друг друга.

— Над чем еще нужно работать? Есть моменты в игре и в отношениях друг с другом, к которым приходилось привыкать?

— Работать всегда есть над чем. Но я не буду раскрывать все наши карты. Что касается отношений, мне кажется, если два человека хотят найти общий язык, то это всегда можно сделать. Главное — желание. Я думаю, что мы хорошо понимаем и дополняем друг друга.

— Впервые в карьере вам покорился «тысячник». Были ли какие-то особые эмоции после победы в Ухане?

— Эмоций было много, и они были так сильны, что после последнего розыгрыша я даже не смогла ничего выкрикнуть.

— Расстроились ли, что после Уханя не удалось выступить на Итоговом? Считали ли очки до этого? Прикидывали ли шансы попадания?

— Мы не расстроились, потому что в топ-8 мы попасть никак не успевали, а ехать на Итоговый запасными и смотреть, как играют другие, как-то обидно. Конечно, если бы мы проходили запасными, то точно бы поехали, но лучше сами попробуем выйти на Итоговый напрямую в следующем году.

— Вы с Анной стали претендентками на награду WTA по итогам года в номинации «Лучшая пара». Насколько хотите ее получить?

— Я вообще не думала по поводу номинации, но было приятно узнать, что по версии WTA мы входим в список лучших пар сезона.

Ирина Хромачева и Анна Данилина с кубком за победу на теннисном турнире в Ухане. Фото Global Look Press

Я не «убивала» в себе одиночницу, она сознательно уступила место парнице

— В сентябре в соцсетях вы обрушились с критикой на WTA, заявив, что парных игроков не уважают (на турнире WTA 1000 в Пекине Хромачева и Данилина проиграли в первом круге Пауле Бадосе и Каролине Муховой, которые снялись со следующей парной встречи ради матча в одиночном разряде. — Прим. «СЭ»). Получили ли какую-то реакцию от WTA и других игроков? Почему решили публично об этом высказаться сейчас, ведь проблема не новая?

— «Обрушилась с критикой» — это, наверное, громко сказано. Безусловно, проблема существует давно, но ты всегда чувствуешь ее больше, когда она касается тебя самой. В этом году я дважды в борьбе проиграла одиночникам, которые снялись перед следующей игрой, при этом в одиночке продолжали играть. Некоторые одиночники используют пару как возможность бесплатно «пересидеть» до следующего турнира. Такие ситуации чаще встречаются на турнирах категории 500 и 1000. Тогда как парники целый год пытаются набрать рейтинг, чтобы попадать на эти турниры. Есть игроки, которые любят играть одиночку и пару. Они играют их на победу и до конца. Это здорово, если хватает сил и здоровья выступать в двух разрядах.

— Насколько разные условия у одиночников и парников на турнирах в плане проживания и кортов?

— Проживание отличается от одиночников только по количеству оплачиваемых дней. Отели одни и те же. А вот бронирование кортов для нас обычно — это определенный квест. Потому что оно происходит по остаточному принципу после одиночников. Но есть турниры, где парникам дают больше вариантов. Например, в Индиан-Уэллсе и Ухане.

— По ходу сезона вы вошли в топ-30 парного рейтинга и закончили год на 18-м месте. Что-то в связи с этим повышением в рейтинге изменилось?

— Чем выше ты стоишь в рейтинге, тем проще выстроить календарь соревнований. Присутствует уверенность попадания на крупные турниры, а это значит, что можно заранее купить билеты на самолет и организовать тренировочный процесс.

— «Убили» ли вы в себе одиночницу? Связываете ли вы надежды с этим разрядом?

— Я категорически против насилия, поэтому никого не убивала. Просто одиночница сознательно уступила место парнице, и я очень рада за нее.

— Ваш рост в результатах и титулах в последние пару сезонов. Почему не было таких результатов до этого? Что изменилось?

— Возможно, прогресс этого года как раз обусловлен тем, что я перестала распыляться на одиночку и сконцентрировалась только на паре. Мое здоровье не выдерживает оба разряда. Теперь я могу больше времени уделять работе над элементами парной игры, как тактически, так и физически.

— Были ли мысли бросать теннис, когда не все получалось?

— Такие мысли время от времени приходят в голову каждому теннисисту. Я не исключение.

Ирина Хромачева . Фото Global Look Press

— Насколько тяжело было? Сложно ли было справляться с финансовой нагрузкой?

— Был нелегкий период с точки зрения финансов. И в этот момент я подписала контракт с российской IT-компанией, предоставляющей услуги по разработке и интеграции программного обеспечения. Мы продолжаем сотрудничество по сей день.

— Какой у вас дальнейший план по подготовке к новому сезону?

— До 24 декабря моя подготовка будет в Москве. Это тренировки 6 дней в неделю с одним выходным. Хорошо, что Аня тоже находится в Москве. Часть тренировок проводим вместе. Сезон с ней мы начнем в Брисбене.

— Какие цели на сезон ставите? Верите, что можно превзойти достижение 2024 года?

— Конечно, верю. Цель на 2025 год — Итоговый турнир и хотя бы один из «Шлемов». Но главная задача — оставаться здоровой и продолжать прогрессировать во всех аспектах.