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Сегодня, 18:45

Самую привлекательную теннисистку мира обвиняют в разграблении виллы. Новые злоключения Джорджи

Камилу Джорджи обвиняют в разграблении виллы в Тоскане
Отдел спорта «СЭ»
Теннисистка Камила Джорджи
Камила Джорджи обвиняется в разграблении виллы.
Фото Getty Images
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Итальянскую спортсменку теперь разыскивают не только налоговые органы, но и обманутый владелец резиденции в Тоскане.

У итальянской теннисистки Камилы Джорджи новые проблемы. После того как стало известно о том, что 32-летняя спортсменка внезапно завершила карьеру и бежала в США, практически каждый день приходят новости о неприятностях секс-символа женского тенниса в разных сферах жизни. Против Камилы возбуждено уголовное дело о подделке медицинских документов, ее разыскивают налоговые органы, а теперь еще и хозяин виллы в тосканской коммуне Каленцано. Долги по аренде дома, который Джорджи снимала на протяжении нескольких лет, перевалили за полгода, а сами помещения оказались разграблены. Делом занимается полиция.

Теннисистка Камила Джорджи
Фото Getty Images

Ущерб от 50 до 100 тысяч евро

Шум поднял домовладелец, решивший взыскать со скандальной спортсменки долг. Прибыв на виллу, он обнаружил, что помещения покинуты и, более того, частично разграблены бывшим арендатором. По словам соседей, представители теннисистки оперативно вывезли все вещи, в том числе те, что принадлежали хозяевам жилица. Стоимость пропавших ковров и мебели — от 50 до 100 тысяч евро. Причем часть имущества, которое не влезло в машину, оказалась брошена прямо в саду под дождем и в результате пришла в негодность. «Мы были уверены, что застрахованы от неприятностей, потому что сдали дом известному человеку, — сетует домовладелец. — Однако она сбежала за границу, и теперь мы, видимо, никогда ее не увидим».

Камила в свое время подавала большие надежды, доходила до 26-го места в рейтинге, в 2018-м играла в четвертьфинале Уимблдона, завоевала четыре титула WTA в одиночном разряде, включая «тысячник» в Монреале в 2021 году. Однако раскрыть свой потенциал Джорджи так и не сумела, запомнившись фанатам в основном благодаря своей привлекательной внешности и соблазнительным фото соцсетях. Есть мнение, что главной проблемой девушки была эмоциональная зависимость от отца — брутального персонажа по имени Серхио, аргентинца по национальности и ветерана Фолклендской войны. Возможно, именно окончательный разрыв с родителем спровоцировал внезапное завершение карьеры теннисистки.

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8 мая на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) Джорджи оказалась в списке игроков, которые покинули пул тестирования на допинг из-за завершения карьеры. Затем спортсменка подтвердила эту информация в соцсетях, которые продолжает очень активно вести. «О моих планах на будущее ходило много недостоверных слухов, поэтому я с нетерпением жду возможности рассказать вам о предстоящих захватывающих вещах. Мне очень приятно разделить с вами мою жизнь, и давайте продолжим это путешествие вместе», — написала Камила. Для столь медийного человека, как Джорджи, такое поведение выглядело в высшей степени странно, поэтому о судьбе девушки поползли слухи один мрачнее другого.

Теннисистка Камила Джорджи
Фото Global Look Press

От Интерпола спасения нет

Еще летом прошлого года теннисистку обвиняли в получении поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса. Вскоре по этому делу должен состояться суд. Кроме того, издание Corriere della Sera написало, что Джорджи разыскивает налоговая служба. Финансовая полиция безуспешно пытается уведомить спортсменку о непогашенных долгах и о том, что ее представители не подали ежегодные налоговые декларации. И вот теперь — странная ситуация с виллой в Каленцано. Если Камила думает, что легко сможет укрыться от этих неприятностей в США, ее ждет глубокое разочарование. Если теннисистка не является гражданкой Соединенных Штатов, ее выдадут на родину по первому же запросу Интерпола.

За карьеру в теннисе воспитанница академии Боллетьери заработала на корте более шести миллионов долларов, но в последнее время выступала неважно и больше занималась раскруткой собственного бренда модной одежды «для женщин, способных сочетать чувственность и стиль». Бизнес этот базируется в США, а в Калензано Камила практически не показывалась. Мэр этой коммуны говорит, что за последние пять лет видел звезду всего пару раз. На турнирах она тоже появлялась нечасто — последний матч в карьере Джорджи провела в марте в Майами.

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Возможно, когда-нибудь итальянка напишет книгу и раскроет болельщикам тайну своего внезапного ухода из спорта и бегства из Италии. Однако сейчас все это выглядит в высшей степени странно. В женском теннисе много деспотичных родителей, которые оказывают на девушек чрезмерное давление. На ранних этапах карьеры это обычно помогает добиться успехов, но в долгосрочной перспективе ломает теннисисткам судьбы. Проблему чрезмерной опеки каждая жертва решает по-своему. Например, Мария Шарапова в свое время отстранила отца от дел, уведомив его по электронной почте. Обстоятельств Джорджи мы пока не знаем, но разгребать негатив вокруг нынешних событий итальянке, видимо, придется очень долго.

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