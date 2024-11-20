Лучшая парная теннисистка России завершила карьеру. Веснина ушла одновременно с грунтовым королем

Елена выиграла олимпийское золото и четыре турнира «Большого шлема».

Одна из самых успешных российских теннисисток Елена Веснина завершила карьеру. Об этом стало известно из информации на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA), где 38-летняя олимпийская чемпионка в парном разряде уже указана в списке игроков, официально ушедших на теннисную пенсию. Пусть Веснина не стала звездой в одиночке, в паре и миксте ее достижения действительно впечатляют — помимо олимпийского золота это и три победы на турнирах «Большого шлема», два выигранных Кубка федерации (2007, 2008) в составе сборной России, триумф на Итоговом турнире WTA и лидерство в мировом парном рейтинге. Согласитесь, достаточно, чтобы считать более чем двадцатилетнюю карьеру в большом теннисе очень удачной.

Трофеи на любой вкус

Елена — ровесница испанца Рафаэля Надаля, попрощавшегося с теннисом накануне в Малаге. Конечно, сравнивать достижения Весниной с подвигами великого Рафы нельзя, но по российским теннисным меркам она вполне заслужила статус суперзвезды. Кстати, нельзя не отметить, что у нее были серьезные успехи и в одиночке — уже в 18 лет на дебютном турнире «Большого шлема» она дошла до четвертого круга Открытого чемпионата Австралии, продемонстрировав несомненный талант. Затем последовали три титула WTA в десяти финалах, включая победу на престижном «тысячнике» в Индиан-Уэллсе в 2017-м над соотечественницей Светланой Кузнецовой, полуфинал Уимблдона-2016, где Веснину остановила только американка Серена Уильямс, взлет на 13-ю строчку рейтинга WTA. Да, по сравнению с представительницами того же звездного поколения Марией Шараповой, Динарой Сафиной, Кузнецовой это были относительно скромные достижения, но все же...

Зато в других теннисных разрядах Веснину, пожалуй, можно назвать лучшей теннисисткой нашей страны всех времен, поставив даже чуть-чуть выше ранее завершившей карьеру подруги по звездному дуэту Екатерины Макаровой. Вместе дуэт Весниной и Макаровой выиграл золото Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, «Ролан Гаррос» в 2013-м, Открытый чемпионат США в 2014-м, Уимблдон в 2017-м, Итоговый в 2016-м, вместе в июне 2018-го они возглавили мировой парный рейтинг. Правда, продержались они на вершине недолго, поскольку после «Ролан Гаррос» — 2018 Веснина приостановила карьеру, уйдя в декретный отпуск. Дочку Елизавету она родила в ноябре того же года, но возвращаться в теннис не спешила. Но в декабре 2020-го спустя два с половиной года после своего последнего матча на Открытом чемпионате Франции решила вернуться в теннис. И не прогадала.

Теннисистка Елена Веснина. Фото Getty Images

Вне тенниса не останется

Да, конечно, вторая часть карьеры получилась не столь результативной, как первая, где, кстати, была еще победа в миксте на Открытом чемпионате Австралии-2016 с бразильцем Бруно Суаресом. Но все равно, как говорится, есть что вспомнить. Финал Игр 2021 года в Токио в миксте с Асланом Карацевым, проигранный дуэту соотечественников Андрей Рублев/Анастасия Павлюченкова со счетом 11:13 на решающем матч-тайбрейке, принесший вторую, пусть и серебряную, медаль. А также финал «Ролан Гаррос» в смешанном разряде все с тем же Карацевым и Уимблдона-2021 в паре с Вероникой Кудерметовой.

Новых успехов могло быть и больше, но, по сути, Елена вернулась-то только на полгода, вновь приостановив карьеру сразу после Игр в Токио. Казалось, она уже не сыграет на профессиональном уровне, тем более теннисистка в мае 2023-го родила дочь Анну. Но она вновь вернулась, уже во второй раз. «Привет, 2024 год, ты готов к моему возвращению? Ребята, увидимся на корте в следующем году», — написала теннисистка в конце декабря прошлого года в социальных сетях.

Впервые на турнире WTA после очередной, почти трехлетней паузы Елена сыграла в апреле 2024-го в Мадриде в дуэте с хорваткой Донной Векич, затем последовали два турнира (Рим и «Ролан Гаррос) в паре с Анной Калинской, а также парные соревнования в Бад-Хомбурге и на Уимблдоне с Дианой Шнайдер. Судя по всему, дуэт со Шнайдер наигрывался с прицелом на Олимпиаду, но там Диана играла с Миррой Андреевой и выиграла серебро, а Веснина с Екатериной Александровой обидно уступили чешкам Каролине Муховой и Линде Носковой 6:2, 6:7, 6:10 и завершили борьбу уже в первом круге.

Теннисистка Елена Веснина. Фото Getty Images

По идее завершать карьеру Веснина не собиралась. «В этом году я уже закончила сезон. Под вопросом один турнир, так как я заболела, нахожусь в Москве. Пришлось пройти курс антибиотиков и сняться с азиатской серии, с Пекина и Уханя. Изначально мы с Аней Калинской планировали сыграть пару. Этот сезон под вопросом, но официально я не заявляла о завершении карьеры. Не знаю, с чего начну в следующем сезоне. Это была точно последняя Олимпиада. У меня имеется замороженный рейтинг, есть предложения от девочек сыграть турниры в паре. Пока думаю, буду смотреть по своему самочувствию и календарю. Буду играть только пару», — рассказывала Веснина в конце сентября сайту федерального спортивного телеканала. Но, видимо, все же передумала продолжать в 2025-м. Отметим, что в последнее время Елена активно пробует себя в качестве телекомментатора, поэтому точно вне тенниса не останется.