Калинская прошла в четвертьфинал на отказе. Касаткина, Александрова и Кудерметова проиграли фаворитам

Наши девушки упорно готовятся к Уимблдону.

Берлин (Германия)

Турнир WTA ecotrans Ladies Open

Второй круг

Анна Калинская (Россия) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 5:5, отказ

Кори Гауфф (США, 1) — Екатерина Александрова (Россия) — 7:6, 6:2

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:1, 6:4

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:4, 7:5

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay Classic

Второй круг

Диана Шнайдер (Россия) — Мария Боузкова (Чехия, 8) — 7:6, 6:3

Анастасия Потапова (Россия, 7) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:3, 7:5

Игровой день для наших девушек на турнире в Берлине сложился неудачно: сразу три наши представительницы зачехлили ракетки. Справедливости ради, Александрова, Касаткина и Кудерметова играли против трех первых «сеяных»: Гауфф, Соболенко и Рыбакиной соответственно. Могла вылететь и Калинская, однако соперница Анны Маркета Вондроушова получила травму бедра. Зато в Бирмингеме наши девушки одержали две победы из двух. В четвертьфинал синхронно шагнули Анастасия Потапова и Диана Шнайдер.

Уверенные победы фаворитов

Главная новость на турнире в Берлине в четверг, 20 июня, — повреждение Маркеты Вондроушовой. Чешка уверенно вела в первом сете у россиянки Анны Калинской (5:3), но во время одного из розыгрышей неудачно упала. Шестая ракетка мира повредила бедро и обратилась к физиотерапевту. Действующей чемпионке Уимблдона перебинтовали бедро, она вернулась на корт, но, проиграв два гейма подряд, решила сняться (хотя и имела два сетбола).

Анна Калинская. Фото Global Look Press

Таким образом, Калинская пробилась в четвертьфинал, а Вондроушова рискует пропустить Уимблдон. Он стартует уже 1 июля, а Маркете защищать сразу 2000 очков. Если 24-летняя теннисистка не успеет восстановиться, то в середине июля она рискует вылететь из топ-15.

Калинской же в четвертьфинале предстоит встреча с Ариной Соболенко, которая в четверг переиграла другую россиянку — Дарью Касаткину. Из-за дождя этот матч был перенесен на один день, а Дарья, когда узнала, что ей предстоит сыграть со второй ракеткой мира, сказала всего одно слово: «Дерьмово».

Действительно, в личных встречах Соболенко вела у Касаткиной со счетом 6:1 (единственная победа россиянки была добыта на харде в Сан-Хосе в 2022 году). Увы, но на траве Дарье тяжело соперничать с Ариной. Белорусская теннисистка реализовала четыре брейк-пойнта из пяти, выиграв матч в экономрежиме. Посмотрим, что сможет противопоставить ей Калинская. У нее Соболенко пока ведет 3:1.

В случае победы Арины нас, вероятно, ждет полуфинал Соболенко — Рыбакина. Елене, в свою очередь, надо пройти Викторию Азаренко. В 1/8 финала представительница Казахстана была сильнее Вероники Кудерметовой. Во втором сете россиянка сделала быстрый брейк (2:0), но удержать преимущество не получилось. Вскоре четвертая ракетка мира сравняла счет, а сделала решающий брейк при счете 6:5, избежав тай-брейка.

Диана Шнайдер. Фото Global Look Press

Дебютный четвертьфинал Дианы

Отметим, что в двух других четвертьфиналах первая «сеяная» Кори Гауфф встретится с Онс Жабер, Джессика Пегула — с Катериной Синяковой. Отметим, что в 1/8 финала Гауфф обыграла Екатерину Александрову. В 2023-м спортсменки играли здесь друг против друга на этой же стадии — тогда встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу представительницы России. На этот раз матч в двух сетах забрала американка.

«Я играла с ней здесь в прошлом году? Не помню. Да, я не помню тот матч, поэтому, разумеется, я о нем не думала. Но я стала другим игроком по сравнению с прошлым годом. Она сильная соперница, особенно на траве. Она всегда выигрывает пару титулов на траве, поэтому я знала, что сегодня будет тяжело», — приводит The Tennis Letter слова Гауфф.

А вот в турнире в Бирмингеме порадовала Диана Шнайдер. Вслед за победой над Амелией Раджеки уроженка Жигулевска переиграла восьмую «сеяную» Марию Боузкову. Это позволило ей выйти в первый четвертьфинал в карьере на травяных кортах. Там ей предстоит встретиться с итальянкой Элизабеттой Коччаретто.

Отметим, что Шнайдер проводит третий травяной турнир в карьере: в прошлом году она сыграла в квалификации Уимблдона (выбыла во втором круге), в этом — в Хертогенбоше (выбыла в первом круге от китаянки Юэ Юань).

Также в четвертьфинале сыграет Анастасия Потапова, которая в двух сетах победила итальянку Лючию Бронцетти. Дальше уроженке Саратова играть со второй «сеяной», чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2021 Барборой Крейчиковой.