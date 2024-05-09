Итальянская Курникова завершила карьеру. Теннисный мир в недоумении от выходки красавицы Джорджи

Камила ушла из спорта по-английски.

Может, Камила Джорджи и не стала большой теннисной звездой, но, безусловно, приковывала к себе внимание — эффектная итальянская красавица, которую сравнивали с Анной Курниковой, порой демонстрировала на корте великолепную мощную игру. И могла продолжать, но внезапно в 32 года перед турниром WTA 1000 в Риме завершила карьеру. Причем не только без официального прощания и церемоний, а даже без объявлений. По сути, об уходе из спорта красавицы Камилы узнали случайно.

Под контролем отца

Дело в том, что на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) Джорджи появилась в списке игроков, которые завершили карьеру, где указана и дата — 7 мая 2024 года. При этом теннисистка не просто ушла, можно сказать, по-английски, хотя вполне могла трогательно попрощаться со своими фанатами как раз на турнире в столице Италии, она вообще исчезла с радаров. Как сообщает издание Corriere Della Sera, телефоны самой теннисистки, ее отца-тренера и братьев были отключены. Возможно, Камила расскажет о причинах ближе к «Ролан Гаррос» или во время турнира, но и то не факт.

Фото из соцсетей Камилы Джорджи

Так чем же известна Джорджи, которую уже довольно давно называли первой красавицей WTA-тура? Тут, конечно, дело вкуса, но Камила действительно выглядела весьма эффектно. И при этом явно обладала талантом, в лучших матчах просто сметая своими агрессивными ударами справа соперниц с корта. Итальянка впервые заявила о себе в 2012 году, когда из квалификации дошла до четвертого круга Уимблдона, благодаря чему дебютировала в топ-100. После чего на протяжении 12 лет завершала сезоны в первой сотне рейтинга WTA.

Специалисты считали, что у Камилы есть все данные, чтобы стать суперзвездой. За исключением, пожалуй, психологической устойчивости. Действительно, Камила могла отыграть великолепный матч, а в следующем «распулять» все по аутам. Она вполне могла найти тренера, который наладил или, по крайней мере, попытался бы наладить стабильную игру, но на протяжении всей карьеры итальянку, по сути, тренировал один человек — ее отец Серджио Джорджи.

Серджио можно назвать весьма своеобразной личностью — эмигрант из Аргентины, бывший участник Фолклендской войны, сторонник жесткой дисциплины. Папа Джорджи и дочь держал в ежовых рукавицах, не давая спуску на тренировках. Кроме того, он хотел сам полностью контролировать карьеру Камилы, в которой знаменитый специалист Ник Боллетьери видел очень большой потенциал. Как с теннисной точки зрения, так и в плане маркетинговой привлекательности. Предполагалось, что Джорджи может стать мегазвездой уровня Марии Шараповой или Курниковой.

Фото Global Look Press

Мода вместо спорта?

Но семья Джорджи пошла по другому пути. Причем сама теннисистка всегда защищала отца от критики, уверяя, что всех своих теннисных достижений добилась во многом благодаря его упорству. Хотя Серджио не раз попадал в скандальную хронику, раздражал соперниц во время матчей дочери странными звуками и ругался с судьями.

Как бы то ни было, Камила все равно добилась в теннисе не так уж и мало. Она поднималась на 26-е место в рейтинге, дошла в 2018-м до четвертьфинала Уимблдона, завоевала четыре титула WTA в одиночном разряде, включая «тысячник» в Монреале в 2021 году, обыграв трех соперниц из топ-20 и отдав за шесть встреч лишь одну партию. Примечательно, что это был один из редких турниров итальянки, на который из-за коронавирусных ограничений не приехал ее отец. Кстати, летом прошлого года теннисистку обвиняли в получении поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса.

Фото Global Look Press

В последнее время Джорджи играла не так часто и не слишком удачно. В марте в своем заключительном, как выяснилось, официальном матче она уступила первой ракетке мира Иге Швентек из Польши во втором круге WTA 1000 в Майами 1:6, 1:6. К началу мая она вылетела из топ-100, занимая только 116 место в рейтинге. Но все равно ее внезапное завершение карьеры вызвало удивление и даже недоумение.

Впрочем, Камила наверняка не потеряется после ухода из спорта — она очень популярна в социальных сетях, к тому же довольно давно занимается раскруткой собственного модного бренда по выпуску одежды «для женщин, способных сочетать чувственность и стиль». Еще несколько лет назад Джорджи, известная в том числе оригинальными нарядами на корте, заявляла, что хотя спорт ей и нравится, она все же предпочитает мир моды. Возможно, теперь она полностью посвятит себя именно моде.