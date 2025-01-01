Шок! Чемпионка парного турнира «Большого шлема» играла весь год, проходя лечение рака груди

И победила.

В ноябре 2024 года теннисистка Габриэла Дабровски вошла в историю, став первой канадкой, выигравшей финал Итогового турнира WTA в парном разряде со своей партнершей из Новой Зеландии Эрин Рутлифф. Это произошло всего через несколько месяцев после того, как Дабровски завоевала бронзу в миксте на Олимпиаде-2024 вместе с Феликсом Оже-Альяссимом.

Однако только сейчас мир узнал, что Габриэла добилась успехов, борясь с раком молочной железы, который ей диагностировали еще в середине апреля.

Признание

32-летняя Дабровски рассказала о своем диагнозе 31 декабря незадолго до Нового года. По словам спортсменки, недуг помог ей взглянуть на вещи по-новому, в том числе на своих друзей и семью, на игру, которую она любит, и даже на возможность выступать вместе с Рутлифф.

«Если вы видели, что я чаще улыбалась на корте в последние шесть месяцев, то это было искренне», — написала она в своих соцсетях.

Как рассказала Габриэла, впервые она обнаружила уплотнение в левой груди во время самообследования весной 2023 года. Врач сказал ей не беспокоиться об этом. Но весной 2024-го, когда Дабровски почувствовала, что опухоль увеличилась, другой доктор, осматривавший ее во время медосмотра WTA, посоветовал теннисистке все же пройти сканирование.

Спортсменке сделали маммографию и УЗИ, и рентгенолог порекомендовал немедленно провести биопсию, так как чувствовал: уплотнение — это не просто киста. Анализы сделали во Флориде на следующий день, и тогда же был поставлен неутешительный диагноз.

«Это слова, которые вы никогда не ожидаете услышать, и в одно мгновение ваша жизнь или жизнь близкого человека переворачивается с ног на голову», — подчеркнула Дабровски.

В следующие несколько месяцев канадская спортсменка перенесла две операции, восстанавливалась и проходила реабилитацию, из-за чего не могла поднимать левую руку достаточно высоко, чтобы подавать. Дальнейшее лечение было немного отложено, чтобы она могла принять участие в Уимблдоне и Олимпийских играх. И все было не зря.

«Выиграть олимпийскую медаль — это сбывшаяся детская мечта», — приводит слова Дабровски CBC Sports.

Габриэла Дабровски. Фото Global Look Press

Позитивный настрой

Как заверила теннисистка, с ней все будет в порядке, поскольку болезнь удалось обнаружить еще на ранней стадии.

«Я делюсь своим опытом, чтобы подчеркнуть, какое качество жизни можно сохранить, если рак обнаружен на ранней стадии. Когда у вас есть доступ к врачам и другим работникам здравоохранения, которые обладают высокой квалификацией и преданы своему делу, когда вы заботитесь о своем психическом, физическом и духовном благополучии и когда вы окружаете себя людьми, которые действительно поддерживают вас», — добавила Габриэла.

По словам Дабровски, она решила поделиться своей историей в соцсетях, чтобы привлечь внимание к важности ранней диагностики рака. Она подчеркнула необходимость регулярных обследований, здорового образа жизни и правильного питания.

«Раку я хочу сказать: «Пошел ты *****», но помимо этого, еще и «Спасибо», — заключила она.