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Сегодня, 22:45

Шок! Чемпионка парного турнира «Большого шлема» играла весь год, проходя лечение рака груди

Габриэла Дабровски играла весь сезон, проходя лечение рака груди
Егор Сергеев
Габриэла Дабровски.
Фото Global Look Press
Габриэла Дабровски.
Фото Global Look Press
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И победила.

В ноябре 2024 года теннисистка Габриэла Дабровски вошла в историю, став первой канадкой, выигравшей финал Итогового турнира WTA в парном разряде со своей партнершей из Новой Зеландии Эрин Рутлифф. Это произошло всего через несколько месяцев после того, как Дабровски завоевала бронзу в миксте на Олимпиаде-2024 вместе с Феликсом Оже-Альяссимом.

Однако только сейчас мир узнал, что Габриэла добилась успехов, борясь с раком молочной железы, который ей диагностировали еще в середине апреля.

Признание

32-летняя Дабровски рассказала о своем диагнозе 31 декабря незадолго до Нового года. По словам спортсменки, недуг помог ей взглянуть на вещи по-новому, в том числе на своих друзей и семью, на игру, которую она любит, и даже на возможность выступать вместе с Рутлифф.

«Если вы видели, что я чаще улыбалась на корте в последние шесть месяцев, то это было искренне», — написала она в своих соцсетях.

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Как рассказала Габриэла, впервые она обнаружила уплотнение в левой груди во время самообследования весной 2023 года. Врач сказал ей не беспокоиться об этом. Но весной 2024-го, когда Дабровски почувствовала, что опухоль увеличилась, другой доктор, осматривавший ее во время медосмотра WTA, посоветовал теннисистке все же пройти сканирование.

Спортсменке сделали маммографию и УЗИ, и рентгенолог порекомендовал немедленно провести биопсию, так как чувствовал: уплотнение — это не просто киста. Анализы сделали во Флориде на следующий день, и тогда же был поставлен неутешительный диагноз.

«Это слова, которые вы никогда не ожидаете услышать, и в одно мгновение ваша жизнь или жизнь близкого человека переворачивается с ног на голову», — подчеркнула Дабровски.

В следующие несколько месяцев канадская спортсменка перенесла две операции, восстанавливалась и проходила реабилитацию, из-за чего не могла поднимать левую руку достаточно высоко, чтобы подавать. Дальнейшее лечение было немного отложено, чтобы она могла принять участие в Уимблдоне и Олимпийских играх. И все было не зря.

«Выиграть олимпийскую медаль — это сбывшаяся детская мечта», — приводит слова Дабровски CBC Sports.

Габриэла Дабровски.
Фото Global Look Press

Позитивный настрой

Как заверила теннисистка, с ней все будет в порядке, поскольку болезнь удалось обнаружить еще на ранней стадии.

«Я делюсь своим опытом, чтобы подчеркнуть, какое качество жизни можно сохранить, если рак обнаружен на ранней стадии. Когда у вас есть доступ к врачам и другим работникам здравоохранения, которые обладают высокой квалификацией и преданы своему делу, когда вы заботитесь о своем психическом, физическом и духовном благополучии и когда вы окружаете себя людьми, которые действительно поддерживают вас», — добавила Габриэла.

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По словам Дабровски, она решила поделиться своей историей в соцсетях, чтобы привлечь внимание к важности ранней диагностики рака. Она подчеркнула необходимость регулярных обследований, здорового образа жизни и правильного питания.

«Раку я хочу сказать: «Пошел ты *****», но помимо этого, еще и «Спасибо», — заключила она.

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