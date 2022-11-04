Касаткина выиграла у финалистки «Ролан Гаррос». Россиянка поборется за полуфинал Итогового турнира

В американском Форт-Уэрте Дарья в двух сетах обыграла хозяйку турнира Коко Гауфф.

Итоговый турнир WTA. Групповой этап

Дарья Касаткина (Россия) — Коко Гауфф (США) — 7:6 (8:6), 6:3

Дарья Касаткина впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый турнир, но проиграла в первом же матче. Россиянка уступила лидеру рейтинга Иги Свентек и поставила своеобразный антирекорд — отдала полячке все пять матчей в сезоне. Несмотря на это, теннисистка все еще претендовала на выход в полуфинал турнира — надо было выиграть два оставшихся матча. Первый из них состоялся в ночь с четверга на пятницу по Москве против местной спортсменки Коко Гауфф.

Мизерные шансы

Перед началом турнира американка достигла наивысшего успеха в своей карьере — вошла в топ-5 мирового рейтинга уже в 18 лет и вышла в финал «Большого шлема». Касаткина такого успеха пока не добивалась — выигрывала некоторое количество турниров, но выступала очень нестабильно. Могла даже уступить в первом круге более-менее крупных соревнований. Тем не менее Даша добилась лучшего результата в своей карьере — попала в десятку лучших в рейтинге WTA.

Коко Гауфф, кстати, тоже уступила в первом же матче Итогового турнира — в двух сетах проиграла француженке Каролин Гарсии. Американка не сумела сыграть достаточно агрессивно для того, чтобы преодолеть свою скованность в движениях. Гауфф раза четыре отдавала свою подачу и два раза делала брейки. Но в итоге все равно проиграла.

Коко отдала две последних игры против Касаткиной, но шансов выиграть для нее все равно было больше, чем у Даши. Хотя бы потому, что она сейчас находится выше в рейтинге и играет более стабильно. Но первый сет получился достаточно веселым, в стиле женского тенниса — с постоянными брейками и переворотами в ходе матча.

Драматичная игра в стиле женского тенниса

Первый гейм взяла Касаткина — это была подача Гауфф. Начало выглядело очень многообещающе. Но потом с таким же счетом Коко вернула преимущество, затратив при этом минимум усилий. Потом вроде даже вышла вперед и начала поддавливать Дашу, забрав к тому же и свою подачу. Касаткина сумела отыграться и в этой ситуации, сравняв счет.

Дело дошло тай-брейка, где Коко начала вести 3:0. Казалось, шансов у россиянки уже нет, но Гауфф внезапно начала ошибаться и позволила Касаткиной сравнять счет. Серия ошибок продолжилась и после, поэтому Даша сумела вышла вперед. Для этого потребовалось три сетбола, но в конце концов последний оказался успешным. Более часа пришлось сыграть теннисисткам, чтобы выявить победителя в первом сете.

Вторая партия получилась менее драматичной, хотя казалось, что американка должна воспрять духом и перевести матч в третий сет. Но уже через несколько минут россиянка повела с брейком — Коко продолжила ошибаться, счет неточностей достиг 30. В такой ситуации Касаткиной оставалось только брать свои подачи и ждать положительного исхода матча. Вот только она сразу же проиграла свою подачу под ноль.

Американка решила подыграть Даше и сделать почти то же самое — еще раз отдать свою подачу, и восстановить баланс сил. Потом уже Касаткина своего не уступила, и взяла матч без каких-то серьезных проблем. Всего же выигранных очков у россиянки оказалось на 12 больше, чем у соперницы. При этом же у нее больший процент очков на приеме.

Dasha does it!@DKasatkina holds off Gauff for her maiden WTA Finals win ?#WTAFinals pic.twitter.com/JP20DpIGpk — WTA Finals (@WTAFinals) November 4, 2022

Кто-то считал, что у Касаткиной не будет шансов на Итоговом турнире. После первого матча против Иги Свентек так и казалось — там она проиграла без всяких возможностей вернуться в игру и навязать борьбу. Для того, чтобы продолжить играть дальше в случае выхода Даши в полуфинал, этого недостаточно — надо повышать агрессивность на приеме и точность собственной подачи. Но у Касаткиной пока сохраняются шансы на выход из группового этапа — та же Гауфф проиграла уже два матча, а Даша выиграла один. Так что россиянка еще поборется — многое будет зависеть от игры против Каролин Гарсии.