У Касаткиной снова отобрали конфетку. Наша теннисистка проиграла четвертый финал за год

Россиянка упустила преимущество в титульной встрече с Беатрис Хаддад Майя из Бразилии.

WTA 500. Korea Open. Сеул, Южная Корея

Одиночный разряд. Финал

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 3) — Дарья Касаткина (Россия, 1) — 1:6, 6:4, 6:4

Парный разряд. Финал

Людмила Самсонова/Николь Меличар-Мартинес (Россия/США) — Мию Като/Шуай Чжан (Япония/Китай, 3) — 6:1, 6:0

WTA 250. Thailand Open. Хуахин, Таиланд

Парный разряд. Финал

Ирина Хромачева/Анна Данилина (Россия/Казахстан, 1) — Моюка Утидзима/Юдис Чон (Япония/Гонконг) — 6:4, 7:5

Воскресенье для российского женского тенниса могло получится суперуспешным. В течение примерно трех часов наши девушки имели возможность завоевать три титула. Такой расклад был очень близок, но в сеульском одиночном финале Дарья Касаткина упустила победу над Беатрис Хаддад Майя.

Плохая статистика финалов

На корейском турнире Касаткина была «посеяна» под первым номером, тем не менее букмекеры в ее итоговую победу не очень верили. В нынешнем сезоне у нее плохая статистика в титульных встречах. Финал в Сеуле стал пятым в 2024-м, но из предыдущих она смогла выиграть только в одном — в Истборне разобралась с канадкой Лейлой Фернандес.

«Нелегко, когда у тебя не складывается, особенно если проигрываешь в финале, когда цель была так близко, но ты ее не достиг; чувствуешь себя как ребенок, когда перед ним лежала конфета, но кто-то ее забрал», — делилась россиянка перед стартом турнира в Корее.

По сетке Дарья двигалась уверенно, затратив меньше сил, чем ее соперница. Так, в четвертьфинале она без борьбы разобралась с Эммой Радукану. После первого сета, который наша теннисистка выиграла со счетом 6:1, британка пожаловалась на свое состояние и снялась с матча.

Хаддад Майя тоже слишком серьезных трудностей не испытала. Касаткина стала для нее третьей подряд соперницей из России. В четвертьфинале бразильянка без проблем справилась с Полиной Кудерметовой, а в следующей встрече в двух сетах переиграла ее старшую сестру Веронику.

Дарья и Беатрис до нынешнего финала между собой пересекались трижды. Две первые встречи состоялись в прошлом сезоне и закончились в пользу бразильянки. Однако в полуфинале турнира в Абу-Даби сильнее оказалась россиянка — 6:3, 4:6, 7:6 (7:2). Но после такой встречи сил на титульную битву Касаткиной не хватило. В финале она уступила Елене Рыбакиной — 1:6, 4:6.

Общая статистика россиянки в финалах WTA была не в пользу Дарьи: 7 побед и титулов при 10 поражениях.

Дарья Касаткина и Беатрис Хаддад Майя. Фото AFP

Контролируемая агрессия

В начале решающего матча в Сеуле было ощущение, что поединок будет долгим и упорным. Соперницы боролись за очки в затяжных ралли, в которых бразильянка мощно атаковала под заднюю линию, а россиянка цепко и терпеливо оборонялась. Однако после двух геймов концентрация и напор Хаддад Майя куда-то делся, а Дарья оставалась практически безупречной. Как только она находила возможность в нападении, то сразу пыталась обострить и рискнуть или давала Беатрис под неудобную правую.

Это заставляло бразильянку много ошибаться. За первый сет она совершила 15 невынужденных против пяти у Касаткиной. В игре развалилось все, в том числе и подача. Дарья реализовала в стартовой партии два из двух брейк-пойнтов, при этом ни разу не дав оппонентке дойти до счета 40 на приеме.

Во втором сете доминирование россиянки продолжилось. Бразильянка не выдерживала темп, предложенный соперницей, недорабатывала ногами и часто сама отдавала легкие очки Дарье. На старте партии наша теннисистка заработала преимущество 2:0, которое по матчу выглядело для Хаддад Майя неотыгрываемым. Иногда южноамериканка включалась и начинала давить атаками, но этого хватало только для того, чтобы брать геймы на своей подаче.

Однако при счете 3:2 интрига начала возвращаться. Дарья запустила процесс камбэка бразильянки своими ошибками, в том числе одной двойной. Хаддад Майя подарками воспользовалась и в нужный момент продемонстрировала классный прием — 3:3.

Шансы на успех в партии стали выглядеть равными, однако в девятом гейме произошел эпизод, после которого все изменилось. В начале гейма Касаткина пробила неудобно кроссом, на что Хаддад Майя ответила ударом в сетку. Но сначала очко присудили бразильянке, так как линейный увидел аут у россиянки. Дарья запросила челлендж, доказав арбитру его неправоту. Очко уже отдали нашей теннисистке. Это, в свою очередь, не понравилось Беатрис, которая пошла требовать у судьи на вышке переигровки, так как, по ее мнению, линейный крикнул до ее удара в сетку. Рефери этого сделать не позволила, сильно разозлив бразильянку.

За излишние эмоции Хаддад Майя даже получила предупреждение, но игра после этого у нее преобразилась. Она добавила агрессию и напор, выкрутив мощь ударов на максимум. Россиянка с таким давлением справиться не могла. Выбив победу в концовке второго сета, бразильянка вошла в раж и продолжила гонять соперницу даже в геймах на приеме.

У Касаткиной была возможность вернуть себе игру. В середине сета Беатрис чуть сбавила хватку, позволив Дарье получить тройной брейк-пойнт. Но Хаддад Майя все отыграла, из-за чего россиянке оставалось только с досадой лупануть ракеткой по ноге. Титул вновь уплыл от нашей теннисистки.

Людмила Самсонова и Николь Меличар-Мартинес.

Парные успехи

Зато в парном разряде у женщин в воскресенье у россиянок все получилось. До матча Касаткиной в Сеуле титул завоевала Людмила Самсонова с американкой Николь Меличар-Мартинес. До этого вместе они никогда не выступали. Отсутствие сыгранности не помешало им разгромить в финале корейского турнира китайско-японскую пару Като/Чжан — 6:1, 6:0. Причем соперницы имели в Сеуле третий номер «посева».

Для Самсоновой это только второй титул в карьере в парном разряде. Первый добыт в прошлом году в Дубае вместе с Вероникой Кудерметовой. Но в Корее ей досталась опытная парница — у Меличар-Мартинес это уже 15-я победа в финале.

На турнире статусом ниже в Таиланде очередной трофей добыли россиянка Ирина Хромачева и Анна Данилина, представляющая Казахстан. В финале турнира в Хуахине девушки были сильнее Юдис Чон из Тайваня и Моюки Утидзимы из Японии. Для Хромачевой и Данилиной это уже второй титул подряд. Неделей ранее они праздновали успех в Северной Америке — на турнире в мексиканской Гвадалахаре, а теперь уже стоят с новым трофеем в Азии.

Ирина и Анна начали играть вместе на регулярной основе с июля этого года. За это время они выросли в суперпару. Помимо турниров в Гвадалахаре и Хуахине, они взяли титул в румынских Яссах, а также доходили до финала в Будапеште. Для 29-летней Хромачевой это самый удачный год. За нынешний неполный сезон она завоевала уже пять трофеев, когда до него титулов у нее было всего два.

Сейчас Хромачева является лидером по количеству парных титулов в году. По четыре имеют чешка Катерина Синякова, испанка Кристина Букша и ее нынешняя партнерша Анна Данилина.

Из других россиянок в финалах в этом разряде два раза побеждала Яна Сизикова, а также по разу праздновали успех Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова, Анна Блинкова, Александра Панова, Камила Рахимова. Также не будем забывать, что именно в женском парном теннисе наши спортсменки добыли единственную медаль Олимпиады — серебро Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой.