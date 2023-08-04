Интервью с яркой российской теннисисткой-юниоркой.

Алина Корнеева — 16-летняя российская теннисистка, которая в этом году покорила два «Больших шлема» — Australian Open и «Ролан Гаррос». Грозная на корте и дружелюбная вне его, она прилетела в Москву после победы в португальском Фигейра-да-Фош и пообщалась с корреспондентом «СЭ». Теннисистка рассказала, как ей удается совмещать школу и турниры, кому желает победы на US Open, почему болеет за футбольный «Спартак» и кто является ее кумиром в мире тенниса.

Португальский успех

— Великолепный сезон: два юниорских «Больших шлема», сейчас — турнир в Португалии. Какая победа чувствовалась наиболее сильно?

— Чемпионат Австралии, потому что это был мой первый «Шлем», первая большая победа. Эмоциональное восприятие титула на «Ролан Гаррос» было намного спокойнее. Что касается Португалии, скажем так, появились позитивные эмоции, так как по взрослым турнирам у меня был небольшой спад.

— Чье поздравление запомнилось больше всего? Может, кто-то из теннисистов писал в социальных сетях?

— Запомнилось поздравление Ксении Собчак в ее Telegram-канале. А из теннисистов мне написали Веснина, Мыскина, Пивоварова, после Австралии - Гаврилова.

— Вы победили в финале турнира в Португалии Кароль Монне со счетом 6:0, 6:0...

— Несмотря на счет, суперлегко не было. Я очень хорошо настроилась на матч, понимала, что на мою соперницу оказывалось больше давления, так как она меня старше. Думаю, она нервничала намного больше, а мне помогло то, что я с самого начала ее «задавила», из-за чего Кароль зажало, то есть были и непонятные срывы в нужный момент. Однако она та теннисистка, которая взяла бы инициативу в свои руки, если бы я допустила пару ошибок подряд и начала психовать. У нее были возможности, но я их приостановила.

— За турнир в Фигейра-да-Фош вы выиграли наибольшую сумму призовых. Обычно бюджетом распоряжаются родители?

— Да, пока родители. Я еще маленькая.

— Португалия оставила хорошие впечатления? Там тепло, Атлантический океан, а в Москве дожди только недавно закончились.

— Сейчас в Москве намного жарче, чем в Португалии. Там была очень хорошая погода для тенниса: 23 градуса максимум, но солнце тоже было. В Порту видела только апартаменты и корты, а во втором городе уже получилось немного на океан посмотреть, потому что корты находятся прямо на побережье. Бедненький, но очень уютный, спокойный городок. Мне понравилось.

— Какой город в целом за всю вашу карьеру оставил самые приятные воспоминания?

— Мельбурн.

— Совершенно другой мир, долго лететь, плюс акклиматизация.

— Да, сложно туда долететь, но нам с мамой акклиматизироваться было достаточно легко. Но это действительно другой мир. Эта местность городского типа, с большим количеством зелени, но с современной архитектурой.

Алина Корнеева. Фото Global Look Press

Переход во взрослый теннис

— После крупных побед теннисисты часто подписывают приятные контракты. К вам уже кто-то обращался из крупных агентств?

— Предложения уже давно есть, и их очень много, но за всем следят родители. Сейчас коммуникационный период: разговариваем, думаем, что делать дальше. Я уже нахожусь в таком возрасте, когда пора заводить агента, состоять в агентстве. Мы находимся в процессе выбора.

— Вы говорили в интервью Софье Тартаковой, что закроете в этом сезоне все «Шлемы» и в следующем уже перейдете полностью на взрослые турниры. На US Open вы не едете. Это внесло какие-то корректировки в планы?

— Нет, все по-прежнему. Не буду играть в США, но надеюсь, попаду на восьмерку ITF в Китай. Думаю, это будет моим последним юниорским турниром.

— Какие соревнования следующие в вашем календаре?

— Выбираем пока, поехать ли в сентябре в Швейцарию или в Китай на турнир WTA.

— Есть кто-то особенный, за кем будете следить на чемпионате США?

— Буду болеть за Соболенко. Она единственная, кто мне нравится сейчас в туре. А из парней — за наших: Андрея (Рублева), Карена (Хачанова) и Даниила (Медведева). И за Джоковича, конечно. Он должен выиграть.

— Вы хотите, чтоб он абсолютно все рекорды побил?

— Да, это было бы очень круто.

— Но вы говорили, что ваш кумир — Рафаэль Надаль. Его со счетов уже списали?

— Я уже смирилась, что Надаль не выиграет больше «Шлемов»: все-таки со здоровьем проблемы. Он, так сказать, выпал из этой гонки.

— Когда услышали, что Рафа досрочно завершит сезон и может вообще уйти из тенниса в следующем году, расстроились?

— Да, потому что уже понимала, что той игры, которую Надаль показывал раньше, которой я восхищалась, любовалась, ее больше не будет.

— Еще о грустном. В связи с отстранением россиян от международных соревнований некоторые начали менять спортивное гражданство. Какое ваше отношение к этому?

— Таких мыслей пока нет. И так нормально.

— А в целом как справляетесь с давлением в связи с мировой ситуацией?

— Все хорошо. Куда бы мы ни приехали, тьфу-тьфу-тьфу, конфликтных ситуаций не было. Думаю, в теннисном мире люди понимающие, они осознают, что мне всего 16 лет.

Алина Корнеева. Фото Global Look Press

Дружба и соперничество с Андреевой

— Вне корта вас с Миррой Андреевой можно считать лучшими подругам. Вопрос в том, возникают ли все-таки какие-то трудности из-за того, что ты дружишь, по сути, со своим конкурентом? Не проскальзывает моментами зависть?

— С моей стороны ничего такого нет, с ее стороны — не знаю. Конечно, это сложно. У меня спортивная семья. Папа всегда говорил, что в спорте дружить или невозможно, или очень сложно. В разговоре нам не так легко поднять тему тенниса.

— Папа у вас бронзовый призер Олимпиады-2008 по волейболу, брат тоже профессионально им занимается. Почему вы попали в теннис, а не в волейбол?

— Я тоже задаюсь этим вопросом (смеется). Мама, по-моему, сказала, что нашей семье уже хватит командного спорта, нужно что-то личное. Бабушка хотела, чтобы я пошла в большой теннис. Это красивый вид спорта, да и родители всегда за ним следили. Вот так я и оказалась здесь.

— То есть в теннис вас привела бабушка?

— Все-таки это было больше решение мамы.

— Расскажите немного о вашем тренере. Кто он? Как взаимодействуете?

— У меня два тренера по теннису с шести лет — Андрей Вадимович Савин и Юля Михайловна Бекещенко. Они мне как вторые родители. Тренируюсь в «Юности Москвы-Спартак». Еще у меня есть два тренера по ОФП. Вот такая команда — все друг с другом ладят. Пока что результат есть, поэтому все хорошо.

— Не пересекались в теннисном центре «Спартака» с мамой Андрея Рублева, Мариной Марьенко? Она там тренирует.

— Конечно. С детства с ней знакома, она преподавала на соседнем корте. Сейчас в Португалии играли пару с ее девочкой, Марина Андреевна там тоже была. Довольно часто видимся.

— Не могу не задать еще один вопрос о «Спартаке». Следите ли за футболом? Болеете за красно-белых?

— Не сказать, что я ярый футбольный болельщик, за теннисом и волейболом смотрю более пристально. Но так как «Спартак» теннисный и футбольный по сути одно и то же, слежу за командой, хожу на матчи. Надеюсь, в скором времени еще попаду. Но пока тяжело с графиком.

— Вы тренировались в академии Рафаэля Надаля, но все же предпочли вернуться в Москву. Почему?

— В какой-то момент я поняла, что слишком привязана к дому и своим тренерам. Было удобно базироваться в Испании и летать оттуда по Европе, но мне лично тяжело что-то поменять, тем более когда есть уже результаты. Поняла, что пока не готова к такому шагу.

— Помогает ли вам как-то Федерация тенниса России?

— Да, какой-то процент они помогают, какой-то процент - мы своими силами. В любом случае, никаких претензий нет.

Алина Корнеева. Фото Global Look Press

Планы на будущее

— Теннисисты играют почти каждую неделю. Нагрузки запредельного уровня не только физические, но и ментальные. Как относитесь к работе теннисистов с психологом?

— У меня были ситуации, которые я прорабатывала с психологом. Когда мне что-то нужно, мы всегда с ней созваниваемся, проговариваем это. Считаю, что это правильно, но для каждого это индивидуально. Мне нужен психолог, чтобы иногда привести голову в порядок, но не на постоянной основе. Излишнее самокопание тоже во вред.

— А как такое количество турниров сочетается со школой?

— Тяжело, но я давно на домашнем обучении. Думаю, все люди понимают, сколько спортсмены тренируются и что не так много возможности учиться. Учителя в моей школе понимающие. Бывают трудности, но мы всегда их обговариваем с ними или с директором. Но без онлайн-школы уже никак.

— Есть любимый предмет?

— Который легче всего сделать. Наверное, русский язык.

— Вы перешли в 10-й класс. Есть уже мысли о дальнейшей учебной деятельности?

— Когда вся жизнь заточена на теннис, о чем-то другом думать сложно. Но полагаю, что это будет спортивный университет, может, РГУФК (сейчас Российский университет спорта «ГЦОЛИФК». — Прим. «СЭ»). В другую сферу будет тяжело поступить.

— Российских теннисистов почему-то любят тестировать на допинг. Вы часто проходите допинг-контроль?

— Знаете, это даже немного странно. Я спрашивала других девочек, их ни разу еще не проверяли, а меня в 16 лет уже пять раз. В Австралии и на «Ролан Гарросе» за весь турнир они проверили только меня. Непонятно почему. На Уимблдоне тоже сразу проверили. Но я уже проще к этому отношусь.

— Насколько эта процедура дискомфортная?

— Вообще все равно. Мне с детства папа объяснял, как это все будет проходить. В первый раз, конечно, было неловко, но в последний — на Уимблдоне — девушка сказала, что я как профессионал, быстро все сделала.

— Сколько занимает весь процесс?

— У всех по-разному. Есть знакомые, которые проходили допинг-контроль восемь часов, потому что не всегда хочется в туалет, приходится пить много воды. В последний раз, кажется, я все прошла за полчаса.

Алина Корнеева. Фото Global Look Press

Блиц

— Когда мы разговариваем с теннисистами, в конце интервью проводим блиц. Короткие вопросы, но отвечать коротко не обязательно. С кем мечтаете сыграть или хотя бы потренироваться?

— Сыграла бы пару с Сереной Уильямс, если бы была не такая большая разница в возрасте (смеется). А из мужчин — с Надалем.

— Вам не хватает Серены в туре?

— Сто процентов.

— Винус еще играет.

— Это я не очень понимаю. Серена вовремя закончила карьеру, а Винус, думаю, уже здоровью вредит. Важно уйти вовремя. Плюс есть еще семья. Думаю, Серена в этом плане очень правильно все сделала.

— Любимое покрытие?

— Хард.

— А как вам травяные корты?

— Мне понравилось это покрытие, хоть к нему и тяжело привыкнуть. Тут в большей степени, чем на харде и грунте, исход матча зависит от погодных условий. Неделя на Уимблдоне прошла не самым лучшим образом, поэтому в полной мере игру на траве я не ощутила. Было непросто вносить корректировки из-за меняющейся погоды.

— Где комфортнее играется: в зале или на воздухе?

— В зале: мяч быстрей летит, и намного легче подавать.

— Продолжите предложение. После матча я люблю поесть...

— Макароны, а потом уже сладенькое — мороженое, наверное.

— Моя самая слабая сторона...

— Тяжело быть спокойной.

— Моя самая сильная сторона...

— Боевой характер.

— К критике я отношусь...

— Спокойно.

— Верите в астрологию?

— Скорее нет, чем да.

— А кто вы по знаку зодиака?

— Рак.

— Любимый фильм или сериал?

— Люблю больше мультфильмы, поэтому «Холодное сердце», а если сериал, то «Ход королевы».

— А место в Москве?

— Дом и корты «Спартака».

— Цель на этот год?

— Все step by step. Не хочу загадывать, если честно. Просто хочу играть турнир за турниром и как можно больше выигрывать. К концу года уже посмотрим.

— Что посоветуете ребятам, которые делают свои первые шаги в теннисе?

— Получайте удовольствие от тенниса, пробуйте что-то новое. Обязательно слушайте тренеров и родителей. Это прям обязательно.