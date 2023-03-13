«Он сказал, что их надо допустить на Олимпиаду!» Украинка снялась с турнира из-за разговора с главой WTA о россиянах

Стив Саймон шокировал Лесю Цуренко своим мнением по поводу олимпийских принципов.

Многие украинские теннисистки публично возмущаются разрешением на выступления для россиян и белорусов, но до отказов от матчей прежде не доходило. И вот на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс (он проходит одновременно с мужским «мастерсом») это случилось — Леся Цуренко не вышла на встречу третьего круга против белоруски Арины Соболенко. Согласно официальной версии — из-за панической атаки, к которой привел разговор с генеральным директором Женской теннисной ассоциации (WTA) Стивом Саймоном. Беседовали они о наших теннисистах и об их олимпийских перспективах.

Кто такая Цуренко

Уроженка города Владимирец Ровенской области Украины родилась еще до распада СССР, сейчас ей 33 года, за плечами долгая и временами успешная теннисная карьера. В том числе — четыре титула WTA, а также взлет на 23-ю строчку женского профессионального рейтинга. Правда, последний титул Цуренко завоевала почти пять лет назад, в 2018-м, а сейчас занимает 95-е место в рейтинге.

В этом году у Леси внезапно начался теннисный подъем. В начале февраля 2023-го украинка дошла до финала на турнире в Хуа Хине (Таиланд), а в Индиан-Уэллс прошла квалификацию, а затем и два круга основной сетки. В общем, теннисная жизнь, казалось бы, начала налаживаться. Но помешал разговор с Саймоном, с которым она беседовала за несколько дней до злополучной панической атаки.

Леся Цуренко. Фото Global Look Press

«Я была абсолютно шокирована услышанным. Он сказал, что сам не поддерживает происходящее на Украине, а мнение игроков из России и Белоруссии — исключительно их собственное. Так что это не должно меня расстраивать. В то же время он отметил, что чувствовал бы себя ужасно на моем месте», — заявила Цуренко порталу «Большой теннис Украины». Впрочем, Саймон шокировал Лесю, видимо, не этими словами, а когда высказал уверенность, что россияне и белорусы не только останутся в теннисном мире, но и вскоре вернутся на Олимпиаду.

«Он сказал, что фейр-плей и олимпийские принципы не будут нарушены, а как раз наоборот. Именно тот факт, что они выступят на Олимпиаде, и продемонстрирует, что эти принципы работают, что все равны и все имеют возможность там выступать», — возмутилась Цуренко.

Украинки хотят наказать Саймона

Мнение теннисного чиновника идет вразрез с позицией многих украинских теннисистов. Но чтобы ударяться из-за этого в панику и терять способность играть? Возможно, Цуренко думала, что Саймон просто обязан проявить с ней солидарность. Если не на деле, то хотя бы на словах. Но, как выяснилось, его мнение по олимпийскому допуску россиян и белорусов расходится с мнением Цуренко кардинальным образом.

Леся Цуренко. Фото Global Look Press

«Я была абсолютно шокирована этим разговором, который состоялся еще до игры второго круга с Донной Векич, мне было невероятно сложно с ней играть», — заявила Леся. Кстати, хорватке очень не понравилось, как вела себя Цуренко во время их встречи, она даже отказалась пожимать ей руку после поражения. Сложно сказать, как бы отреагировала на поведение Цуренко чемпионка Открытого чемпионата Австралии-2023 Соболенко, но теперь мы этого не узнаем — украинка, по ее словам, перед выходом на корт пережила паническую атаку, у нее начались проблемы с дыханием и истерика. Как следствие, она не смогла заставить себя сыграть. Хотя и пообещала, что постарается «переварить всю информацию» и ментально подготовиться к будущим турнирам.

Кстати, за последний год Цуренко регулярно играла против россиянок — кого-то обыгрывала, кому-то уступала. И никакой паники по этому поводу не испытывала. Теперь же из-за мнения Саймона она не может играть вообще. Леся уже пожаловалась на главу WTA соотечественницам, заявив, что все были шокированы услышанным. Теперь украинка и ее подруги настроены едва ли не устроить переворот в организации.

«Мы попросили устроить конференц-колл с советом директоров WTA, чтобы поднять там вопрос, как такой человек, как Стив Саймон, может быть лидером в WTA и что нам со всем этим делать», — заявила теннисистка. Но, честно говоря, кажется крайне маловероятным, что Саймона решат уволить за частное мнение по поводу олимпийских принципов, которое, кстати, разделяет множество людей не только в России и Белоруссии, но и по всему миру.