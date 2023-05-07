Соболенко вырвала титул у первой ракетки мира. Свентек жалуется на организацию турнира

Противостояние суперзвезд из Белоруссии и Польши может вытащить женский теннис из многолетней депрессии.

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Финал

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Ига Свентек (Польша, 1) — 6:3, 3:6, 6:3

Теннисистка из Белоруссии Арина Соболенко выиграла титул на крупном турнире категории WTA-1000 в Мадриде, одолев в финале первую ракетку мира Игу Свентек из Польши. В чемпионской речи 25-летняя уроженка Минска забавно обыграла недавний скандал с тортом от организаторов соревнований на день рождения, заявив, что добилась успеха благодаря этому кондитерскому изделию. А вот ее соперница высказала претензии руководству WTA-тура, пожаловавшись, что ее дважды вынудили играть очень поздние матчи, что якобы подкосило ее силы. Как бы то ни было — спортивное противостоянии Иги и Арины, похоже, становится главной темой в женском теннисе. Такого красивого соперничества здесь не было очень давно.

Арина Соболенко. Фото AFP

Торт был слишком хорош

— Спасибо всем, кто отвечал за проведение турнира: судьям, детям, подававшим мячи, директору турнира... — обратилась белоруска к организаторам на церемонии награждения. — Мне кажется, это все благодаря вчерашнему торту — он был слишком хорош!

Инцидент с тортом ранее активно разошелся по соцсетям и стал для администрации турнира в Мадриде настоящим кошмаром. Дело в том, что на 5 мая одновременно пришлись день рождения двух звездных участников соревнований. Местному фавориту мужского «мастерса» Карлосу Алькарасу в честь его 20-летия прямо на корте преподнесли огромный многоярусный торт. А затем появилось фото Арины Соболенко, которую организаторы поздравили с 25-летием в скромной обстановке небольшим пирогом со свечами.

Многие болельщики сочли столь разный подход в чествовании изменников дискриминацией и обрушили свой гнев на WTA-тур и «мадридских сексистов». В последние несколько дней они уже успели получить от феминисток за то, что в качестве болбоев на корте на главных матчах используются исключительно смазливые девушки. А довершила критику Ига Свентек, которая после проигранного финала выразила недовольство поздним началом матчей последнего запуска. «Не очень весело играть в час ночи», — пожаловалась 21-летняя полька, которая начинала поединки против Екатерины Александровой в 1/8 финала и Вероники Кудерметовой в полуфинале около 23:00 по местному времени.

Ига Свентек. Фото AFP

Красивое противостояние

Впрочем, финал в Мадриде стартовал намного раньше, и здесь никаких претензий быть не может. Честность победы Арины сомнений не вызывает. Соболенко взяла у Свентек реванш за недавнее поражение в финале грунтового турнира в Штутгарте. И вообще впервые после трех неудач победила Игу на грунте, где первая ракетка мира особенно сильна. У польки остается преимущество в рейтинге за 52 недели, но белоруска покидает столицу Испании лидером WTA-тура по титулам в текущем сезоне (на ее счету трофеи в Аделаиде, на «Большом шлеме» в Мельбурне и теперь — в Мадриде). При соотношении побед и поражений 29:4 Соболенко — единственная теннисистка, выходившая как минимум в четвертьфинал на каждом турнире, в котором выступала в этом году.

Как это ни странно, поединок первой и второй ракеток мира — первая подобная битва в финале категории WTA 1000 с 2014 года. И это иллюстрирует то, что происходило с женским теннисом в последнее десятилетие, когда лидеры не были достаточно харизматичны и менялись как перчатки. Наметившееся противостояние Соболенко и Свентек в перспективе — лучшая афиша для WTA-тура, поскольку эти девушки обладают огромным потенциалом, но при этом очень разные. Перед нами настоящие лед и пламень — лучшего для спортивного маркетинга придумать невозможно.

Арина Соболенко. Фото Reuters

Арина показывает силовой и агрессивный теннис, и при этом она очень яркий и общительный человек. Не стесняется демонстрировать свою сексуальность и не скрывает от публики личную жизнь, которая имеет скандальный оттенок. Свентек на ее фоне выглядит интровертом, редко говорит о личном, а на корте играет более разнообразно, чем ее главная конкурентка. При этом присутствует и политический момент — Ига многократно высказывалась за нейтральный статус для россиян и белорусов. Конечно, ее позиция не столь радикальна, как у украинок, и руку Соболенко она подает. Но в целом тот факт, что Арина представляет Белоруссию и сейчас выступает без флага, игнорировать невозможно.

«Женскому теннису очень нужны финалы с участием первой и второй ракеток мира, — заявила Арина после победы в Мадриде, которая стала для нее 13-й в карьере. — Ига всегда заставляет меня играть на максимуме. Надеюсь, это не последний такой поединок в нынешнем сезоне. Я буду продолжать усердно тренироваться для того, чтобы показать свой лучший теннис в Риме и на «Ролан Гаррос». Только после этого станет ясно, действительно я прибавила на грунте или мне в последние несколько недель просто повезло».