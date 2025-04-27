Необъяснимое поражение Мирры и Дианы. Повесили соперницам «баранку», а потом посыпались

Неприятный подарок на день рождения для тренера Шнайдер Динары Сафиной.

Турнир WTA Mutua Madrid Open. Парный разряд. Второй круг

Лаура Зигемунд/Беатрис Хаддад Майя (Германия/Бразилия) — Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия, 5) — 0:6, 7:6 (7:4), 10:8

Путь Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном турнире «тысячника» в Мадриде закончился во втором круге. Россиянки доминировали в матче против Лауры Зигемунд и Беатрис Хаддад Майи, однако позволили соперницам совершить камбэк.

Веселое начало

Накануне парной встречи Мирра и Диана прекрасно выступили в одиночном турнире. Андреева за два сета разобралась с полькой Магдаленой Френх, а Шнайдер вообще повесила двойную «баранку» Анастасии Севастовой из Латвии. «Хотела себе доказать: даже при 15:40 гейм еще не проигран, всегда можно зацепиться и побороться», — комментировала Диана свою сухую встречу для Спортса.

Поэтому обе выходили на парный поединок в хорошем настроении. Соперник во втором круге им достался непростой. С Хаддад Майей и Зигемунд наши девушки встречались не так давно на старте другого «тысячника» — в Индиан-Уэллсе. Тот матч сложился не в пользу МиДи. Исход поединка определялся на решающем тай-брейке, в котором опытный дуэт бразильянки и немки оказался сильнее — 10:4.

В Мадриде соперницам уже не нужно было думать об одиночке. 37-летняя Лаура выбыла из сетки еще на стадии квалификации, а Беатрис получила в субботу болезненное поражение от Белинды Бенчич из Швейцарии — 3:6, 6:4, 6:7 (2:7). Возможно, это сказалось на начале матча против россиянок в паре. Беатрис не чувствовала легкость, и именно ее ошибки помогали нашим девушкам набирать очки.

У МиДи же получалось в стартовой партии вообще все: летела первая подача, надежно шла игра на задней линии, обе своевременно включались в перехваты у сетки, находили свободные коридоры, обводя соперниц. Таким образом, россиянки просто снесли немку в первом сете. Все это делалось, как часто бывает у наших девушек, на улыбке, причем она появлялась не только между розыгрышами, но и во время их. В концовке партии камера выхватила крупный план Мирры, готовящейся принимать подачу Хаддад Майи. У россиянки было не сосредоточенное лицо, а она светилась от счастья.

Сет МиДи закрыли за 22 минуты с сухим счетом, после чего Беатрис и Лаура отправились обдумывать произошедшее в подтрибунное помещение. Россиянки сидеть на скамейке не стали, решив развлечь публику в эту паузу бадминтон-тренировкой: девушки встали друг на против друга у сетки и перекидывали мяч через нее, не давая ему опуститься в корт. Предпосылок для проблем у россиянок не было.

Фото Global Look Press

Грустный финал

Вторая партия началась с веселого розыгрыша, в котором россиянки вытащили несколько мертвых ударов, отбивая мячи в не самых изящных позах. Это еще добавило для Мирры и Дианы хорошего настроения.

Однако в игре постепенно стала оживать Хаддад Майя. К ней пришла мощная первая подача, а при перестрелках на задней линии она стала продавливать россиянок. Плюс надежно действовала у сетки Зигемунд. Она и в первом сете добывала редкие очки для своей пары, а во втором вообще стала стеной. Взяв свой дебютный гейм в матче, немка и бразильянка сразу пошли за брейковым.

Тут засбоила подача у Шнайдер. Все три ее гейма во втором сете заканчивались брейк-пойнтами для соперниц. В двух случаях Лаура и Беатрис эту возможность реализовали. Таким образом, они перехватили инициативу, и уже на их лицах стали появляться улыбки.

В концовке партии Диана завелась, стала бить агрессивнее, празднуя виннерсы громким криком, и россиянки смогли отыграть отставание и даже чуть уйти вперед. Вот только напора и концентрации для победы не хватило. При счете 5:4 Беатрис сделала двойную ошибку, подарив нашим девушкам матчбол (40:40). Однако тут же бразильянка исправилась и показала стабильность в размене на задней линии, дождавшись аута от Шнайдер.

Партия докатилась до тай-брейка, в котором инициатива вроде бы была на стороне россиянок. Они были чуть впереди на старте, вот только в решающий отрезок ошибки уже накрыли Мирру. Второй сет длился в три раза дольше первого — 66 минут.

Решающий тай-брейк стал бенефисом Лауры Зигемунд. У сетки немка была безупречна. На старте соперницы россиянок заработали плюс 4, стараясь это преимущество удерживать. Мирра и Диана не сдавались, смогли сравнять со счета 4:8, но в критический момент безжалостна была Зигемунд.

Поражение россиянок стало неприятным подарком для нового тренера Шнайдер Динары Сафиной. Экс первой ракетке мира исполнилось в этот день 39 лет. Через два дня, 29 апреля, день рождения будет праздновать уже Мирра Андреева. Свой последний матч до того, как она станет «старой женщиной» (так Андреева говорит о приближающемся 18-летии), она проведет в понедельник. В четвертом круге одиночного турнира в Мадриде Мирре играть против украинки Юлии Стародубцевой. Шнайдер на этой стадии встретится со второй ракеткой мира Игой Свентек.