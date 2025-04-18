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Сегодня, 09:30

«Совершил моральное насилие». Украинка судится с чиновником WTA из-за слов о России

В WTA уверены, что выиграют судебное дело против Цуренко
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Леся Цуренко.
Фото AFP
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Украинка Леся Цуренко рассказала о политическом иске в отношении бывшего руководителя женской теннисной ассоциации.

Украинская теннисистка Леся Цуренко нашла виновного в катастрофическом падении своего рейтинга. Два года назад 35-летняя спортсменка была на 72-й строчке, сейчас — на 239-й. Цуренко не проводила официальных матчей с ноября прошлого года и близка к завершению карьеры, но кризис в ее игре начался гораздо раньше. Причиной Леся считает... политическую позицию экс-главы WTA Стива Саймона. Якобы из-за его слов об СВО у теннисистки случилась паническая атака, после чего карьера девушки покатилась под откос. С этими обвинениями будет разбираться американский суд, куда украинка обратилась в конце прошлого года.

Юридически несостоятельно

«Даже в худших кошмарах я не могла представить, что профессиональный тур, который я считала своим домом, превратится в источник страха и отчуждения. Генеральный директор этой организации сознательно совершил в отношении меня моральное насилие, что привело к панической атаке и неспособности выполнять свою работу, — написала Цуренко в соцсетях. — Я пыталась найти защиту в рамках WTA. Но в ответ столкнулась с равнодушием и несправедливостью. Боль, страх, панические атаки, унижения, сокрытие информации, преследование моей команды с целью заставить нас замолчать... — это еще не весь список того, что мне пришлось пережить».

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Здесь надо объяснить, что причиной возмущения Леси являются события марта 2023 года, когда на тысячнике в Индиан-Уэллсе Цуренко не вышла на встречу третьего круга против белоруски Арины Соболенко. По версии украинской спортсменки — из-за панической атаки, к которой привел разговор с тогдашним гендиректором WTA Стивом Саймоном. В ходе обмена мнениями на политические темы Саймон высказал уверенность: россияне и белорусы не только останутся в теннисном мире, но и вскоре вернутся на Олимпиаду. «Он сказал, что фейр-плей и олимпийские принципы в этом случае не будут нарушены, а как раз наоборот», — возмущалась украинка.

Саймон покинул пост генерального директора WTA в августе 2024 года, однако остается в должности председателя совета директоров организации. И это позволяет Цуренко судиться и лично с функционером, и с женской ассоциацией в целом. По данным американских СМИ, в конце прошлого года Леся подала иск в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, где WTA зарегистрирована как юрлицо. В качестве ответчиков указаны женский тур и Саймон — они обвиняются в «нарушении контракта, халатности и провоцировании стресса». Адвокаты WTA 16 апреля подали ходатайство об отклонении иска. В нем претензии Цуренко названы «юридически несостоятельными».

Фото Global Look Press

Последний шанс отстоять свои права?

«Наша деятельность основана на принципах равенства и недискриминации, — говорится в заявлении WTA, опубликованном изданием The Athletic. — Мы придерживаемся позиции, что отдельные спортсмены не должны быть наказаны за действия своих правительств. Хотя WTA с сочувствием относится к проблемам, с которыми столкнулась Цуренко и другие украинские спортсменки, мы разочарованы тем, что она начала судебное разбирательство, чтобы возложить на ассоциацию ответственность за свои переживания. WTA и ее руководство всегда действовали надлежащим образом и в соответствии с правилами. Мы уверены, что выиграем этот суд».

«WTA-тур отказался защитить женщину, игрока и человека. Вместо этого ассоциация встала на сторону чиновника, — продолжает возмущаться Цуренко. — Мой последний шанс защитить себя, отстоять свои права, свое достоинство и предотвратить такие акты насилия в спорте — это искать справедливости в суде. И именно по этому пути я иду с конца прошлого года. Молю Бога, чтобы никто никогда не пережил того, что переживаю я. Я добьюсь, чтобы каждый был привлечен к ответственности за свои действия».

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В иске, направленном в суд Нью-Йорка, сказано, что Саймон не отреагировал на якобы имевшую место поддержку СВО российскими и белорусскими теннисистами, заявив Цуренко, что «мнение других людей ее не касается». По версии Леси, ранее руководитель ассоциации обещал дисквалифицировать россиянок и белорусок, но вместо этого запретил акцию в поддержку Украины во время «Ролан Гаррос» — 2023. Правда, последний аргумент изначально выглядит бредовым, поскольку WTA не имеет отношения к организации турниров «Большого шлема», а проукраинские мероприятия на «мейджорах» проходили неоднократно — в частности на US Open. Кроме того, WTA на протяжении длительного времени размещала на главной странице своего сайта ленточку в цветах украинского флага.

Арина Соболенко.
Фото Global Look Press

Плакала как ребенок

Вообще-то конфликт, который якобы привел к панической атаке и «моральному насилию» в отношении Цуренко, начал ее тренер по физподготовке Никита Власов, который давно не ладит с белорусской Ариной Соболенко. Этот специалист после 2022 года травил белорусскую спортсменку в соцсетях, требуя ее дисквалифицировать за связи с Александром Лукашенко. Накануне того самого турнира в Индиан-Уэллсе политический активист лично высказал претензии Соболенко. «Он со смехом сказал: «Я рад, что ты проиграла». Я плакала как ребенок, а он шел за мной и кричал. Я чувствовала на себе вину за то, что не совершала», — рассказывала Арина в интервью L'Equipe.

Естественно, что после этих наездов Соболенко пожаловалась в WTA — именно это стало поводом для беседы между Саймоном и Цуренко. В ходе того разговора Леся требовала проведения общего собрания украинских, российских и белорусских теннисисток, в ходе которого представители России и Белоруссии должны были осудить СВО. Эта инициатива не встретила понимания у чиновника, после чего и случилась «паническая атака». Ряд теннисисток с Украины в коллективном письме требовали от правления WTA уволить Саймона, но в ответ лишь получили разрешение на акции на корте с отказом от рукопожатия с белорусками и россиянками, в том числе с теми, кто перешел под другой флаг.

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«В комментариях Соболенко меня поразило, что, вспоминая об ужасном инциденте с Цуренко, она не пожелала ей здоровья, не выразила надежду, что с Лесей все хорошо. И вообще не осудила слова Саймона и в принципе всю ситуацию... Ведь ситуация, в которой глава компании своими словами и позицией доводит девушку, которая и так страдает из-за СВО, до панической атаки, — это просто что-то из фильма ужасов», — комментировал инцидент 2023 года Никита Власов, который наверняка стоит и за нынешним иском Леси против WTA.

Как известно, теннис — один из немногих видов спорта, который на фоне событий на Украине твердо стоял на защите интересов спортсменов. За недопуск игроков из России и Белоруссии в 2022 году Уимблдон получил крупный штраф и осуждение. Однако даже в теннисном сообществе попадаются такие неадекваты, как Цуренко и ее тренер. Их нынешние попытки объяснить спортивные неудачи политическими мотивами выглядят дико. Разборки в гражданском суде вообще-то запрещены Олимпийской хартией, а перспективы привлечь WTA к ответственности выглядят очень туманно. Ведь если будет создан прецедент, любое действие чиновников в отношении атлетов может быть объявлено «моральным насилием» с далеко идущими последствиями.

Теннис
Леся Цуренко
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