Избрание Шараповой в Зал теннисной славы назвали неоднозначным. В чем проблема?

Российскую спортсменку введут в Международный зал теннисной славы в следующем году.

Экс первая ракетка мира Мария Шарапова в 2025 году станет членом Международного зала теннисной славы, где находятся самые значимые теннисные деятели в истории. Однако не все считают попадание россиянки в этот список справедливым.

Когда Шарапову добавят в Международный зал теннисной славы

С 21 по 23 августа 2025 года в Ньюпорте пройдет церемония включения в Международный зал теннисной славы. Вместе с Шараповой в состав добавят братьев Майка и Боба Брайанов из США — они выступали в паре и выиграли более 100 титулов. Также в эти дни впервые в истории пройдет благотворительный турнир Hall of Fame Celebrity Pro Classic — на нем члены Зала славы сыграют вместе со знаменитостями в шести играх, которые пройдут в смешанном парном разряде.

Новость появилась на сайте организации, а самим спортсменам ее сообщила Ким Клейстерс — бельгийская теннисистка стала членом Зала славы в 2017 году и сейчас является его почетным президентом. Само мероприятие включит в себя не только благотворительный турнир, но еще и множество ивентов — ярмарку Новой Англии, записи подкастов в прямом эфире, концерт и т. д.

«Я знала, что Ким Клейстерс станет источником хороших новостей, — сказала Шарапова. — Впервые я задумалась о престиже Зала славы после того, как выиграла первый турнир «Большого шлема». Тогда представитель Зала славы попросил, чтобы я выбрала игровой наряд для показа в музее. Я подумала: «О боже». Знаете, эти маленькие моменты радости, приходящие после больших побед... Отлично это помню. Я очень благодарна людям, которые за меня голосовали».

Бывшая теннисистка Мария Шарапова. Фото Reuters

Почему это решение назвали неоднозначным

Шарапова выиграла пять турниров «Большого шлема», в 2004-м стала третьей самой юной чемпионкой Уимблдона, а всего становилась триумфатором 39 соревнований WTA. Однако не все считают ее включение в Зал славы полностью оправданным. Теннисный журналист Стив Тигнор в материале для tennis.com побоялся, что это решение может вызвать неоднозначную реакцию. Тигнор в статье признал величие карьеры россиянки, но указал, что Мария испортила репутацию допинговым скандалом в 2016-м — тогда она получила дисквалификацию на 15 месяцев. После бана Мария не набрала прежнюю форму.

Членов Зала славы выбирает жюри — для попадания в число великих необходимо набрать 75% голосов. Также проводят голосование среди болельщиков, которое может добавить три процента. В сентябре Шарапова как раз победила в зрительском опросе, второе место заняли братья Брайан.

Кто еще входит в Международный зал теннисной славы

Шарапова станет третьей россиянкой в Зале славы. До нее в него включили бывших первых ракеток мира Марата Сафина (в 2016-м) и Евгения Кафельникова (в 2019-м). Всего в списке находится 267 человек из 28 стран. Причем не всех добавляют только за спортивные заслуги: кто-то становится достойным благодаря другим проявлениям, связанным с теннисом. Например, в Зал славы могут попасть журналисты, тренеры и другие деятели из мира тенниса.