Шарапова может войти в Зал теннисной славы. Решаете это вы

Голосование уже открыто.

Что случилось

Российская теннисистка Мария Шарапова номинирована на включение в Международный зал теннисной славы. Для попадания в него 37-летней экс первой ракетке мира нужно набрать минимум 75 процентов голосов жюри. На сайте Зала теннисной славы уже стартовал опрос среди болельщиков, в котором может принять участие каждый. Это голосование будет учтено при опросе жюри.

Что это такое

Международный зал теннисной славы появился в 1954 году в Ньюпорте, США. Его основал американский реформатор тенниса и, в частности, изобретатель тай-брейка Джеймс ван Ален. Он располагается в месте, где проводился первый чемпионат США по лаун-теннису, и является крупнейшим теннисным музеем в мире.

В Зал включают игроков и других теннисных деятелей за выдающиеся заслуги в спорте и продвижение тенниса на международной арене. На данный момент в него входят более 200 человек, в том числе два россиянина: Марат Сафин и Евгений Кафельников.

Марат Сафин. Фото Global Look Press

За что она номинирована

Шарапова — одна из самых успешных российских теннисисток. Мария одержала победы на 39 турнирах WTA, в том числе на пяти турнирах Большого шлема (дважды на «Ролан Гаррос», по разу — на Уимблдоне и Открытых чемпионатах США и Австралии). Кроме того, она завоевала серебро в одиночном разряде на Олимпийских играх-2012 в Лондоне. В составе национальной команды Шарапова выигрывала Кубок федерации. В 2020 году теннисистка завершила карьеру.

Кто еще претендует на Зал славы

Помимо Шараповой, на попадание в Зал славы также претендуют американцы Майк и Боб Брайаны (16 совместных побед на турнирах «Большого шлема» в парном разряде), а также канадец Даниэль Нестор (12 побед на турнирах «Большого шлема» в мужском парном разряде и миксте).

Церемония включения в Зал теннисной славы состоится в августе 2025 года в Ньюпорте. Голосование среди болельщиков проходит здесь. Оно продлится до 12 сентября.