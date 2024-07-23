Мирра Андреева набрала форму на предолимпийском турнире. Она разгромила вторую соперницу подряд

Россиянка вышла в четвертьфинал в Яссах, отдав за две игры только семь геймов.

Теннис. WTA 250. Яссы (Румыния). Второй круг

Мирра Андреева (Россия, 1) — Александра Соснович (Белоруссия) — 6:1, 6:3

Элина Аванесян (Россия, 5) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:2, 5:7, 6:4

Мирра Андреева после неудачного травяного сезона очень мощно вернулась на грунт. На турнире WTA 250 в Яссах (Румыния) 17-летняя россиянка вполне способна решить сразу две задачи — получить игровую практику перед Олимпийскими играми в Париже, а заодно и побороться за свой дебютный титул на уровне WTA. И пока все идет просто великолепно — Мирра одержала уже вторую подряд разгромную победу, легко разобравшись с Александрой Соснович из Белоруссии, и вышла в четвертьфинал.

Игра без спадов

Андреева-младшая, напомним, после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос», где она уступила итальянке Ясмин Паолини, не смогла продолжить в том же духе на траве. В Бад-Хомбурге она в трех партиях уступила украинке Даяне Ястремской, а на Уимблдоне обиднейшим образом проиграла чешке Бренде Фрухвиртовой. Оба раза Мирра брала первые сеты, но затем теряла игру, расстраивалась и уступала. Поэтому турнир в Яссах, пусть и очень скромный по составу и статусу, должен был помочь ей после этих неудач обрести уверенность. И, похоже, все пока идет по плану Андреевой и ее тренера испанки Кончиты Мартинес.

Фото Global Look Press

В свежем рейтинге WTA Мирра откатилась на 32-е место, но благодаря выходу в четвертьфинал уже отыграла три позиции, а в случае завоевания титула может вернуться на рекордную для себя 23-ю строчку. Два из пяти необходимых для этого матчей российская теннисистка уже выиграла. Причем, что называется, играючи, суммарно отдав лишь семь геймов. Первую соперницу Ному Ноа-Акугуэ из Германии она переиграла 6:1, 6:2, после чего ее ждал матч с Соснович.

Белоруска в последнее время не блистала, вылетела из топ-100, однако на прошлой неделе в Будапеште добралась до финала, где не без борьбы уступила россиянке Диане Шнайдер (4:6, 4:6). Теперь же на ее пути встала еще более юная наша соотечественница. Причем Андреева позволила Александре взять всего четыре гейма, продемонстрировав очень качественный теннис. Что очень важно — без столь значительных, как на траве, спадов.

Будет ли российский финал?

Россиянка контролировала ход поединка с самых первых геймов, когда спокойно взяла свою подачу, а затем довольно легко забрала и подачу Соснович. Причем сделала это роскошным мощным ударом справа по линии. Вообще бросалось в глаза, что Мирра очень недурно готова физически. Она прекрасно двигалась по корту и при этом умело чередовала защиту и атаку, периодически простреливая навылет. Кстати, второй брейк при счете 3:0 она также сделала благодаря пушечному прострелу справа по линии. Только не в розыгрыше, а непосредственно с приема. Впрочем, и с другими ударами все обстояло очень неплохо, пусть эйс в итоге она сделала только один, в пятом гейме стартовой партии. При 0:5, кстати, Соснович встрепенулась, взяла свою подачу, а затем счет был 0:30 на подаче Мирры. Но затем Андреева взяла четыре розыгрыша подряд, а с ними и партию.

Фото Global Look Press

Второй сет также начался для россиянки бодро, она сразу же повела 2:0. Однако игра с Фрухвиртовой, проходившая до поры до времени по такому же сценарию, научила не радоваться раньше времени. К тому же следующий затяжной гейм, продолжавшийся на «больше — меньше» почти десять минут, выиграла белоруска, доказав, что сдаваться она не собирается. Игра на некоторое время почти выравнялась, пусть Мирра и брала свои подачи проще. Тем не менее при счете 4:3 в ее пользу ситуация еще могла измениться. Но два, как выяснилось, заключительных гейма россиянка отыграла здорово и завершила матч в свою пользу. К радости Мартинес, которая наблюдала за своей подопечной, защищаясь от солнца при помощи зонтика. Испанскую наставницу наверняка порадовали статистические показатели подопечной — 19 активно выигранных ударов при лишь 13 невынужденных ошибках.

Теперь в четвертьфинале первая «сеяная» Мирра сыграет с хорваткой Леа Бошкович, занимающей только 202-е место в рейтинге. Хотя, конечно, женский теннис славится непредсказуемостью, Андреева-младшая в предстоящем поединке будет явным фаворитом. В случае успеха ее ждет матч с лучшей в противостоянии с Анной Бондар из Венгрии и сербки Ольги Данилович, которых также сложно назвать непроходимыми оппонентками. Мало того, с учетом вылета второй «сеяной» Татьяны Марии из Германии наиболее опасной соперницей для Андреевой на этом турнире может стать, пожалуй, еще одна россиянка — Элина Аванесян, также уже добравшаяся до четвертьфинала. Андреева и Аванесян могут встретиться только в финале.