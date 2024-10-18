Мирра Андреева прошла в полуфинал Нинбо! Крейчикова снялась во втором сете

Россиянка ждет соперницу.

Нинбо (Китай). Турнир WTA Ningbo Open

Одиночный разряд. Четвертьфинал

Мирра Андреева (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия, 4) — 7:6 (7:5), 3:2 отказ 2-го игрока

17-летняя Мирра Андреева прошла в полуфинал турнира WTA 500 Ningbo Open на отказе соперницы — чешки Барборы Крейчиковой. 19-я и 13-я ракетки мира соответственно играли на равных, но чешку подвело здоровье — при счете 7:6, 3:2 она отказалась продолжать борьбу.

Первый тай-брейк в противостоянии

До сих пор Крейчикова почти не доставляла Андреевой проблем. На Уимблдоне в июле 2023 года россиянка разобрала соперницу 6:3, 4:0 — Барбора снялась из-за травмы. На траве в Пекине в октябре того же года Мирра победила со счетом 6:2, 6:2. Оказать сопротивление чешка смогла только в шестом сете дуэли — в январе 2024-го на Australian Open. Тогда теннисистка уступила в первой партии 4:6, но отыгралась, взяв последующие — 6:3 и 6:2.

Первый сет четвертьфинала китайского «пятисотника» получился самым конкурентным за всю историю противостояния — девушки довели дело до тай-брейка. Причем до 3:3 они шли ровно, и только в седьмом гейме у Мирры получилось сделать брейк. Но Крейчикова не растерялась и в восьмом взяла подачу соперницы, а затем забрала свою.

В концовке партии девушки снова обменялись брейками — сначала Крейчикова запустила мяч в аут, сделав счет 6:5 в пользу Андреевой, а потом уже Мирра отдала 12-й гейм, совершив двойную ошибку и несколько раз не попав в корт. Так теннисистки пришли к первому в истории противостояния тай-брейку.

Укороченная партия также прошла на равных, и россиянке удалось выйти вперед лишь на последних двух подачах. В итоге Мирра выиграла сет — он оказался очень непростым, такого серьезного сопротивления Крейчикова еще не оказывала.

Мирра Андреева. Фото AFP

Чешка снова не доиграла матч

Второй сет тоже начался с упорной борьбы — теннисистки обменялись брейками и дальше спокойно забирали свои подачи. Неизвестно, чем бы закончился столь напряженный матч — Крейчикова не давала Мирре расслабиться ни на минуту, — если бы не очередная травма чешки. Еще перед четвертым геймом Барбора взяла медицинский тайм-аут и ненадолго покинула корт, после чего вернулась и взяла гейм «под ноль».

Но следом за успешной подачей Андреевой (счет стал 3:2) Крейчикова жестами показала, что не сможет продолжить встречу. Удивительно, но в достаточно коротком противостоянии это уже второй случай — на Уимблдоне чешка также снялась из-за повреждения. Правда, ситуация для нее тогда была куда печальнее — она проиграла семь геймов подряд и горела 0:4. Сейчас Барбора была куда конкурентнее.

Тем не менее Мирра в полуфинале Нинбо и теперь ждет, кто станет ее соперницей. Ей предстоит встретиться с победительницей матча Анна Калинская (Россия) — Каролина Мухова (Чехия), полуфинал пройдет 19 октября.