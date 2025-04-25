Андреева и Шнайдер устроили триллер в Мадриде! Прошли во второй круг, сыграв три тай-брейка

Андреева и Шнайдер вышли во второй круг парного турнира в Мадриде

Наши звездочки заставили понервничать в первом парном матче после триумфа в Майами.

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Парный разряд. Первый круг

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия, 5) — Николь Меличар/Людмила Самсонова (США/Россия) — 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 12:10

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг парного турнира категории WTA-1000 в Мадриде. В своем первом матче после титула в Майами они обыграли соотечественницу Людмилу Самсонову и американку Николь Меличар со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 12:10.

Первый сет — за Миррой и Дианой

Встречу задержали больше чем на 2,5 часа из-за загруженности на пятом корте. Матч начался с брейка в исполнении Меличар и Самсоновой. Мирра, будто не успев войти в игру, не смогла настроить свою подачу и сразу же допустила двойную ошибку. Впрочем, в парном теннисе брейки — вполне обычное явление, поэтому не удивительно, что дальше соперницы поочередно их делали.

Не сказать, что нашим девчонкам удался первый сет. У Дианы тоже барахлила подача и не всегда мяч попадал в нужный прямоугольник, а Андреева ошибалась на приеме. На грунт неоднократно летели их ракетки, а в воздух — эмоциональные выражения.

Однако ближе к середине партии все наладилось, хотя концовка получилась смазанной — поскольку дело дошло до совсем необязательного тай-брейка. Его главной героиней стала Мирра, принесшая несколько важных очков у сетки. А в последнем розыгрыше при счете 6:4 она действовала осторожно на задней линии, не обостряла, не рисковала и играла парашютиками, доведя до победы.

Сами себе доставили проблемы, но выкарабкались

Во втором сете Шнайдер и Андреева на волне успеха быстро сделали 3:0 и, казалось, что они без приключений возьмут верх. Россиянки играли свободно, улыбались. Напряжение спало и в цель полетели почти все удары. Дальше счет дошел до 5:3 и 40:15 в пользу наших девчонок. У Дианы и Мирры было четыре матчбола, но они умудрились отдать их, нажив себе проблемы.

Следующий запасной брейк также бы проигран и снова дошло до тай-брейка. В нем на авансцену вышла Меличар, показавшая очень удачную, а главное успешную игру у сетки.

Мирра Андреева. Фото Getty Images

В итоге дело дошло до итогового тай-брейка. И перед его началом было тревожно, все-таки соперницы подходили к нему с разным настроем. Тем не менее, у россиянок было время, чтобы пересобрать себя, и им это удалось.

Финальный отрезок получился невероятно нервозным. Теннисистки поочередно набирали очки и не отпускали друг друга. Порой им удавались невероятные удары: Мирра дважды здорово исполнила бэкхенд, а Самсонова попала красивым обводящим.

Развязка произошла при розыгрыше, когда на электронном табло горели цифры 10:10. Диана сделала эйс, а затем блестяще направила мяч между Самсоновой и Меличар.

Больше двух часов проходила встреча и было потрачено огромное количество сил, но Андреева и Шнайдер справились и идут дальше по турнирной сетке. В следующем круге россиянки встретятся с победительницами пары Беатрис Хаддад Майя/Лаура Зигемунд (Бразилия/Германия) — Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай). Ну а в субботу у Мирры и Дианы матчи индивидуальной сетки — против Магдалены Фреш (Польша) и Анастасии Севастовой (Латвия) соответственно.