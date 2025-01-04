Это первый российский титул в 2025 году.

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie.

Парный разряд. Финал.

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Присцилла Хон/Анна Калинская (Австралия/Россия, WC) — 7:6 (8:6), 7:5.

Призовой фонд 1 520 600 долларов.

Дуэт Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер забрал титул парного турнира WTA 500 в Брисбене. В финале российские теннисистки обыграли соотечественницу Анну Калинскую и австралийку Присциллу Хон со счетом 7:6 (8:6), 7:5.

Финал с улыбками

Встреча начиналась для нашей пары неудачно. Мирра вчистую отдала подачу, буквально подарив брейк соперницам. Но затем серебряным медалисткам Олимпиады-2024 удалось не только выправить положение, но и взять сразу четыре гейма кряду. Впрочем, Хон и Калинская не нервничали, много улыбались — будто ничего страшного не происходило. И такая реакция помогла. Счет из 1:4 превратился в 6:6 — нас ждал тай-брейк.

В нем соперницы ошибались по очереди. Даже Мирра, обычно действующая у сетки надежно, допустила обидную оплошность и со злости швырнула ракетку в корт. Тем не менее Андреевой и Шнайдер удалось дожать оппоненток и забрать первый сет благодаря промаху Присциллы. И даже после этого австралийка не выглядела сильно расстроенной — напротив, заигрывала с трибунами и о чем-то беседовала с Калинской, излучая позитив.

Старт второго сета получился для Мирры и Дианы и вовсе обескураживающим. К шестому гейму уже они уступали со счетом 1:4. Однако Присцилла и Анна как будто расслабились и стали допускать невынужденные ошибки, раздав все преимущество. Стоит отметить Шнайдер, в активе которой сразу несколько точнейших решающих попаданий в корт. Диана не только здорово действовала на линии, но и всячески подбадривала Мирру. И именно Шнайдер принесла итоговую победу блестящим бэкхендом.

Рубка получилась серьезная, хотя и сопровождалась бесконечными шутками и улыбками. Хон и Калинская, несмотря на поражение, могут быть довольны выступлением: второе место для пары, которая впервые сыграла вместе, — хороший результат.

Фото Global Look Press

Что сказали теннисистки после матча

В послематчевом интервью на корте Хон одарила комплиментами Калинскую и всех организаторов турнира: «Я хотела бы поблагодарить Анну. Никогда не получала столько удовольствия от парных комбинаций на корте. Спасибо публике, что вы пришли поддержать нас и остались до ночи на трибунах. Мне это очень приятно. Спасибо моей семье, команде, тренеру и организаторам».

Анна же похвалила Андрееву и Шнайдер: «Поздравляю Мирру и Диану с победой. Вы невероятные девушки. У вас очень здорово получается вместе, молодцы. Говорю слова благодарности в адрес каждого, кто принимал участие в организации турнира. Сколько я еще буду проигрывать финалы?» (После этой фразы Калинская рассмеялась. — Прим. Е.С.)

Дальше микрофон передали Шнайдер и Андреевой. Победительницы очень торопились уйти со сцены и отпустить болельщиков, потому что в Австралии уже ночь.

«Спасибо за все, что здесь было. Начинать сезон в такой атмосфере — это прекрасно. Поздравляю наших соперниц. И я в полном восторге от Мирры. Надеюсь, что мы вместе будем выигрывать много соревнований в будущем. Благодарю всю свою семью и команду», — отметила Диана.

«Понимаю, что матч был поздний, поэтому благодарю всех, кто смотрел. Я на самом деле прилично устала от постоянных игр, но очень рада. Спасибо всем организаторам и судьям!» — сказала Андреева.