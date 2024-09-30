Андреева вновь одержала волевую победу в Пекине. Теперь Мирру ждет олимпийская обидчица

Россиянка в трех партиях обыграла Донну Векич и сыграет с Магдой Линетт.

Турнир WTA 1000. Пекин

Третий круг

Мирра Андреева (Россия, 17) — Донна Векич (Хорватия, 16) — 3:6, 6:4, 6:4

Победная поступь Мирры Андреевой на турнире WTA 1000 в Пекине. 17-летняя россиянка выиграла второй матч подряд со счета 0:1 — вслед за Ириной-Камелией Бегу из Румынии она справилась с вице-чемпионкой Игр в Париже в одиночном разряде Донной Векич из Хорватии. И теперь в матче за выход в четвертьфинал встретится со своей, образно выражаясь, олимпийской обидчицей в одиночном разряде — Магдой Линетт из Польши.

Прошлогодние успехи в Китае

В прошлом году супертурнир в Пекине сложился, напомним, для Мирры весьма удачно. В столице Китая она тогда прошла квалификацию, причем в матче за выход в основную сетку обыграла не кого-нибудь, а Анну Калинскую (сейчас та уже вышла в четвертый круг и сохраняет шансы стать первой ракеткой России, обогнав Дарью Касаткину), а затем прошла чешку Барбору Крейчикову и еще одну россиянку Анастасию Павлюченкову. После чего в игре за выход в четвертьфинал взяла стартовую партию у Елены Рыбакиной из Казахстана, но все же уступила более опытной и титулованной сопернице — 6:2, 4:6, 1:6.

Впрочем, сейчас Андреева стала на год старше и заметно опытнее, поднявшись за год с 60-го на 22-е место в рейтинге WTA. И вполне способна прорваться в топ-20. Хотя понятно, что нынче соперницы уже и не думают ее недооценивать. Наоборот, настраиваются по максимуму. В своем стартовом матче (второго круга) на China Open 17-летняя Мирра в этом убедилась, уступив первый сет Бегу и не без труда добравшись до победы 6:7, 6:1, 6:1. Причем из-за долгой паузы в связи с дождем та встреча затянулась почти на полдня.

Тем не менее Андреева с задачей справилась. Как и проводившая параллельно свой матч второго круга Донна Векич. 28-летняя хорватка этим летом возродилась в теннисном плане словно феникс из пепла. Если на «Ролан Гаррос» она подумывала завершать карьеру, то на Уимблдоне дошла до полуфинала, а на Олимпийских играх в Париже и вовсе до финала, завоевав серебро в одиночном разряде. Сейчас Векич входит в топ-20, так что в матче с Миррой с точки зрения рейтинга именно она была фаворитом.

Донна Векич. Фото Global Look Press

Опасное падение и мощный финиш

Хотя предсказать исход этой игры было практически невозможно. Донна прежде всего делает ставку на агрессивный теннис, в то время как россиянка показала себя более разносторонним игроком. Пусть в последнее время под руководством испанского тренера Кончиты Мартинес старается усилить как подачу, так и удар справа, то есть прибавить с точки зрения силового тенниса. Порой получается неплохо, хотя пробить ту же Бегу с ее вязкой обороной на не самом быстром харде Пекина ей удавалось далеко не всегда.

Векич обороняться не привыкла, поэтому матч с ней получился иным — россиянке приходилось куда больше отрабатывать в защите, хотя контратаки и даже атаки тоже, конечно, были. В первой партии с мощью соперницы Мирра справлялась с переменным успехом. Сначала уступала 0:2, затем сравняла счет, после чего вновь проиграла свою подачу, позволив Векич повести 4:2. А при счете 5:3 в пользу хорватки Андреева вновь отдала свою подачу, в том числе из-за двух двойных ошибок подряд.

Во втором сете при счете 0:1 Мирра испугала, когда упала во время розыгрыша на задней линии, схватившись за ногу. Показалось, что она травмировала голеностоп или даже колено, но, к счастью, все обошлось. В этой партии россиянка и хорватка держали свои подачи до 4:4, после чего Андреевой удался важнейший брейк. Причем за счет собственных активных действий — она все чаще гоняла менее подвижную соперницу по корту и сама выигрывала мячи. На второй сет Мирра подала уверенно.

В дебюте третьей партии в третьем гейме россиянка заработала брейк-пойнт. Векич в этот момент явно нервничала: неудачно сыграв после укороченного Андреевой, она даже швырнула ракетку в сетку. Но все же подачу удержала. После чего дрогнула 17-летняя Мирра, позволив сопернице повести 3:1. Однако не сдалась, сразу взяв подачу Донны под ноль, а затем сравняла счет. Очень сложный момент был при 3:4 на подаче россиянки, когда соперница имела два брейк-пойнта. В этой ситуации Андреева справилась с нервами, включила подачу, сделав, в частности, и эйс и вновь выровняла положение. А затем просто уничтожила соперницу, выиграв два заключительных гейма под ноль. То есть в концовке встречи она взяла десять розыгрышей подряд.

Теперь Андрееву ждет матч с Линетт, неожиданно легко обыгравшей итальянку Жасмин Паолини (6:4, 6:0). Магда проигрывала россиянке в 2023-м на турнире в Мадриде (3:6, 3:6) , зато на Играх в Париже взяла реванш, победив в двух партиях (6:3, 6:4). Так что легкой прогулки у Мирры в любом случае не предвидится.