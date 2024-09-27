Дуэт Андреевой и Шнайдер вернулся! Наши теннисистки уверенно вышли во второй круг турнира в Пекине

Андреева и Шнайдер вышли во второй круг парного турнира в Пекине

Долгожданное появление девушек вместе.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер провели первый матч в паре после Олимпийских игр-2024. В первом круге турнира WTA 1000 в Пекине российские девушки одержали победу над японками Сюко Аоямой и Эри Ходзуми.

Разгром

Мирра и Диана уверенно переиграли своих соперниц — в первом сете японкам не удалось взять ни одного гейма. Встреча длилась всего 1 час и 1 минуту и завершилась со счетом 6:0, 6:2.

Россиянки не допустили ни одной двойной ошибки и на подаче действовали очень уверенно — 70 процентов попаданий первым мячом против 58 у соперниц.

При этом обе находились в прекрасном расположении духа. Много шутили и смеялись, как и на Олимпиаде в Париже.

«Когда мы что-то веселое из ниоткуда говорим, это разряжает обстановку. Такая хорошая энергия, внутренние шуточки. Пытаемся найти, как друг друга поддержать не в серьезном ключе, а немного расслабить», — отмечала ранее Андреева в интервью championat.com.

В следующем раунде наши теннисистки могут сойтись с украинками Людмилой Киченок и Мартой Костюк, если те обыграют Катерину Синякову из Чехии и Тейлор Таунсенд из США.

Как Мирра и Диана выступают в одиночке

Первый круг Шнайдер, «посеянная» под 12-м номером, преодолела автоматически. Во втором раунде россиянка в двух сетах достаточно легко переиграла американку Софию Кенин (6:2, 6:3). В 1/16 финала Диана сыграет с победительницей пары Магдалена Фрех (Польша)/Алисия Паркс (США).

Андреева (17) только начнет свой путь на турнире. В 1/32 финала Мирра сыграет с румынкой Ириной-Камелией Бегу, с которой ранее никогда не встречалась. Матч запланирован на 28 сентября.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Первая и последняя медаль в Париже

4 августа Мирра и Диана взяли серебро в парном разряде олимпийского турнира. В финале они совсем немного уступили итальянскому дуэту — Жасмин Паолини и Саре Эррани. Это единственная медаль для российских спортсменов на Играх-2024.

Интересно, что Шнайдер и Андреева никогда не выступали вместе до Парижа. Девушки сыгрывались прямо на олимпийском грунте, поймали химию и дошли до финала.

«Думаю, мы можем гордиться собой — много нервов, первая Олимпиада, впервые играем вместе, мы справились. Мы разочарованы из-за результата. Наши соперницы обладают большим опытом, они заслуживали золото больше. Мы будем работать дальше, будем работать как пара», — говорила Диана журналистам после поражения в финале.

Одиночный разряд у обеих сложился неудачно: Андреева в первом круге проиграла Магде Линнет из Польши, Шнайдер во втором круге — китаянке Ван Сиюй.