Юная россиянка едва не упустила нить игры в первом сете, но потом уверенно разобралась с румынкой Ириной-Камелией Бегу.

Турнир WTA 1000. Пекин. Второй круг

Мирра Андреева (Россия, 17) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 6:7 (5:7), 6:1, 6:1

Дарья Касаткина (Россия, 9) — Яна Фетт (Хорватия, LL) — 6:1, 6:2

Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) — Камилла Рахимова (Россия, LL) — 6:1, 6:1

Кристина Букша (Испания) — Людмила Самсонова (Россия, 11) — 6:1, 4:6, 6:4

17-летняя россиянка Мирра Андреева в своем стартовом матче на турнире WTA 1000 в Пекине обыграла румынку Ирину Камелию-Бегу, одержав первую победу за месяц. В первом сете призер Олимпиады обидно упустила победу, ведя в счете 4:1 и имея брейк-пойнт в шестом гейме. Однако затем наша спортсменка вернула концентрацию и совершенно заслуженно вышла в третий круг.

Усиление игры и амбициозные цели

В отличие от большинства теннисисток 17-летняя Мирра пока в силу возрастных ограничений не может играть на всех соревнованиях подряд. Поэтому турнир в Пекине стал для нее всего лишь 15-м в сезоне-2024. К примеру, первая ракетка страны Дарья Касаткина играет в столице Китая уже 21-е соревнования в нынешнем сезоне. Но даже с ограниченным турнирным графиком Андреева все равно добилась феноменальных для своего возраста успехов. Первый полуфинал на турнирах «Большого шлема», дебютный титул на WTA 250 в Яссах, серебро Олимпийских игр в Париже вместе с Дианой Шнайдер — такие результаты порадуют большинство более взрослых теннисистов.

При этом очевидно, что Мирра под руководством испанки Кончиты Мартинес в последнее время заметно меняет игру в сторону большей мощи, усиливая подачу и форхенд. Пусть и пытается сохранять вариативность и не забывать о фирменных укороченных. Теннисная перестройка проходит с переменным успехом, но, думается, сейчас юная россиянка и ее испанский тренер (Мартинес, кстати, не приехала в Пекин по личным причинам) не зациклены на сиюминутных результатах. Впрочем, это не значит, что Мирра готова к поражениям. Пусть и говорит о том, что привыкла ставить перед собой краткосрочные цели, даже они весьма амбициозны.

«По чуть-чуть ставлю себе цели. В этом году хочу зайти в топ-20, в следующем году, может, топ-10. Потом я подумаю, может, топ-5, потом, может быть, я не знаю, может, в следующем году я ставлю себе цель выиграть турнир «Большого шлема», может, тысячник, может, 500, поэтому посмотрим. Но я больше ставлю краткосрочные цели, потому что для меня их, наверное, психологически немного легче достичь», — рассказывала Мирра на днях в эфире Youtube-канала «Лучший теннисный подкаст».

Мирра Андреева. Фото Global Look Press

Дождевой перерыв не сбил настрой

Кстати, о цели войти в топ-20 Андреева-младшая (старшая сестра Эрика сейчас также закрепилась в топ-200) впервые заговорила еще в июне 2024-го. Отметим, что в случае выполнения этой задачи мама купит ей собаку. Даже порода уже выбрана — кокер-спаниель. Уже после «Ролан Гаррос» Мирра была к топ-20 чрезвычайно близка, в августе стала 21-й, но все чего-то не хватает. В частности, на турнире в Пекине она начала в ранге 22-й ракетки планеты. С высокой долей вероятности попадание в топ-20 ей гарантирует выход в четвертый круг в Пекине. С учетом того, что первый круг на правах первой «сеяной» россиянка пропускала, от нее требовалось в столице Китая выиграть две игры. Судя по уверенной победе в первом круге в парах вместе с Дианой Шнайдер, сейчас Мирра находится в неплохой форме. Но в матче второго круга против Бегу у нее возникли сложности.

Хотя румынку изначально было нельзя назвать простой соперницей. 34-летняя Бегу в два раза старше Андреевой, на пике карьеры поднималась на 22-ю строчку в рейтинге WTA, а ее тягучий, неудобный для оппоненток теннис часто ставил в тупик и более успешных теннисисток. Впрочем, Андреева начала очень уверенно, в первых трех геймах проиграв лишь четыре розыгрыша и поведя 3:0, а чуть позже 4:1, и даже имела брейк-пойнт на 5:1. Вот только реализовать его не удалось, после чего Ирина-Камелия адаптировалась и наладила искусную оборону с острыми контратаками. Мирра начала прибавлять в силе ударов, но при этом стала чаще ошибаться. Румынка сравняла счет (4:4), а затем и довела сет до тай-брейка.

Там Андреева внезапно перестала контролировать эмоции. После того как при 1:1 мяч оказался на ее стороне, Мирра от разочарования несколько раз несильно ударила ракеткой о корт, а при 1:2 после еще одного проигранного розыгрыша приложилась ракеткой о корт уже серьезнее и выкинула несчастливое «орудие труда» около своего кресла, взяв новое. Краткосрочно это помогло (россиянка вышла вперед 4:3), но в итоге тай-брейк, а с ним и первый сет она все равно проиграла.

Впрочем, во втором сете Бегу начала, как показалось, немного уставать, не выдерживая темпа и далеко не всегда успевая к укороченным. Мирра быстро повела 4:0, а затем 5:1. Но тут пошел дождь, прервавший встречу. Игра возобновилась через пару часов, но проходила в прежнем ключе. Россиянка сначала довела дело до победы, а затем продолжила разгром в третьей партии. Румынка явно не выдерживала темпа Мирры — Андреева играла быстро и активно, на уровне теннисистки из топ-20, куда вполне может попасть по итогам турнира в Пекине.

В следующем круге юная россиянка встретится с Викторией Голубич или Донной Векич.