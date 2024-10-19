17-летняя теннисистка сразится на турнире WTA 500 за титул с Дарьей Касаткиной.

WTA 500. Нинбо. Женщины. Полуфиналы

Мирра Андреева (Россия) — Каролина Мухова (Чехия) — 6:2, 1:0 отказ Муховой

Дарья Касаткина (Россия, 5) — Паула Бадоса (Испания, 8) — 6:4 отказ Бадосы

Турнир категории WTA 500 в Нинбо вне зависимости от результата финала завершится триумфом российского женского тенниса. Ведь за титул сыграют две наши соотечественницы — первая ракетка страны Дарья Касаткина, которая может пробиться в топ-10 по итогам года, и 17-летняя Мирра Андреева. Причем Мирра в случае успеха в 34-м чисто российском финале на уровне WTA (предыдущий она выиграла в июле в Румынии у Элины Аванесян) завоюет самый большой трофей в своей карьере.

Андреевой хватило шести полных сетов

Конечно, можно сказать, что Мирре и Дарье сильно повезло. Если бы не большое количество отказов сильных теннисисток (в частности, уже после жеребьевки снялись все три представительницы топ-10 — итальянка Жасмин Паолини, китаянка Чжэн Циньвэнь и американка Эмму Наварро), организаторы не стали бы перетряхивать сетку в последний момент. И тогда матч Касаткиной и Андреевой мог бы состояться, согласно результатам первоначальной жеребьевки, не в финале, а уже во втором круге. Но Дарью подняли в верхнюю часть сетки, а Мирра осталась в нижней части. И к тому же сыграла за четыре матча всего лишь шесть полных сетов.

Как такое могло случиться? Дело в том, что только две стартовые игры Андреевой завершились, скажем так, в штатном режиме. В первом матче она отдала только два гейма Варваре Лепченко из США, во втором проиграла четыре гейма Тамаре Корпач из Германии, пусть и уступала по ходу второй партии с брейком 1:3. В четвертьфинале ее соперницей была чемпионка Уимблдона-2024 чешка Барбора Крейчикова, с которой в первой партии 17-летняя россиянка доигралась до тай-брейка.

Стартовый сет продолжался более часа и получился довольно изматывающим. А во втором при счете 3:2 в пользу Мирры ее более опытная соперница снялась. Возможно, Барбора почувствовала себя неидеально и решила перестраховаться, ведь она, как чемпионка Уимблдона, квалифицировалась на Итоговый турнир WTA. Как бы то ни было, она пропустила в следующий круг Андрееву. Та, кстати, стала самой юной полуфиналисткой турниров WTA 500 с 2021 года, когда это удалось 16-летней американке Кори Гауфф.

Дарья Касаткина. Фото AFP

Касаткина отыгрывала матчболы

На этом Мирра не остановилась, выйдя в финал. И вновь на отказе. На сей раз не выдержала полуфиналистка двух последних US Open чешка Каролина Мухова. Соперница Андреевой с первых же геймов явно чувствовала себя не очень хорошо на корте. Не исключено, что Каролину измотал четвертьфинал против россиянки Анны Калинской, который продолжался более трех часов. И хотя при 0:4 Мухова сумела взять у Мирры два гейма, окончательно перехватить инициативу ей не удалось. Андреева забрала два следующих гейма, а с ними и первый сет. Чешка взяла медицинский тайм-аут, но после него проиграла подачу россиянки под ноль и пошла пожимать к сетке руку Андреевой.

При этом нельзя сказать, что Мирра не заслужила выход в финал — в первых сетах с Крейчиковой и Муховой она смотрелась очень неплохо, демонстрируя пусть не безошибочный, но очень качественный теннис. И не ее вина, что соперницы в итоге снимались. Предстоящий финал станет для нее вторым в карьере на уровне WTA, в июле перед Олимпиадой Андреева взяла титул на турнире категории «250» в румынских Яссах. Кстати, она уже гарантировала себе 16-е место в рейтинге, а в случае победы станет 15-й ракеткой мира.

Что касается Касаткиной, то она вне зависимости от исхода финала станет девятой ракеткой мира. В четвертьфинале россиянка провела тяжелейший поединок с Юлией Путинцевой из Казахстана, где на тай-брейке решающего сета отыграла двойной матчбол. На следующий день Дарья и испанка Паула Бадоса играли свой полуфинал первыми и, конечно, намучились из-за капризной китайской погоды. Дождь то прекращался, то начинался снова, старт игры отложили на несколько часов, а после первого гейма из-за новых осадков соперницы вновь надолго ушли в подтрибунное помещение. Прерывалась встреча из-за дождя и при 4:3 в пользу Бадосы в первом сете.

Кстати, к тому момент Дарья умудрилась с 1:3 проиграть три гейма подряд, так что перерыв № 2 явно ей не помешал. И после возвращения на корт уже она взяла три гейма подряд, а с ними и партию. После чего Паула сперва взяла медицинский тайм-аут, а затем и снялась. Так россиянка вышла уже в свой шестой финал WTA в сезоне. Правда, статистика в решающих матчах у нее в нынешнем году не впечатляет — только один титул в британском Истборне и четыре поражения.

Но в любом случае 2024-й получается для Касаткиной очень достойным. Как, впрочем, и для Андреевой. Крайне любопытно, каким получится воскресный финал Дарьи и Мирры в Нинбо. Не стоит также забывать, что в финал на ATP 250 в Алма-Ате вышел россиянин Карен Хачанов (в полуфинале он победил Александара Вукича из Австралии 6:7, 6:3, 6:4), соперником которого станет канадец Габриэль Диалло.