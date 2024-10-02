Мирра врывается в топ-20 рейтинга. Пора выбирать породу собаки

Андреева-младшая выполнила главную цель на этот сезон, без проблем разобравшись с Магдой Линетт.

Пекин (Китай). Турнир WTA China Open

Одиночный разряд. Четвертый круг

Мирра Андреева (Россия, 17) — Магда Линетт (Польша, 31) — 6:1, 6:3

Мирра Андреева провела практически идеальный матч на супертурнире в Пекине, в двух сетах разобравшись с Магдой Линетт. Напомним, что представительница Польши переиграла россиянку в первом круге Олимпиады-2024, поэтому это был своеобразный реванш. Также эта победа позволила 17-летней уроженке Красноярска ворваться в топ-20 live-рейтинга, опередив Викторию Азаренко и Мэдисон Киз. В случае выхода в полуфинал в Китае Мирра поднимется еще на две строчки и будет 17-й ракеткой мира.

На характере

Первый сет Мирра могла выиграть с «баранкой». Вела со счетом 5:0 и подавала на партию. Однако он сложился для Андреевой не так просто, как кажется. Да, первый брейк она оформила всего за 2 минуты, а вот второй гейм на подаче россиянки продолжался 10 минут. Мирра смогла отыграть три брейк-пойнта и повести 2:0. В третьем гейме Линетт уверенно повела 40:0, но соперница в ответ выиграла пять розыгрышей подряд. Причем за счет активной игры и фирменных мощных ударов с задней линии. После этого польской теннисистке понадобилось какое-то время, чтобы прийти в себя. Четвертый гейм она проиграла под ноль, а в пятом вновь отдала свою подачу. Однако концовка сета прошла в равной борьбе, поэтому было вероятно, что вторая партия пройдет по другому сценарию.

Так и получилось. В первом же гейме Линетт сделала брейк, но закрепить преимущество не вышло. Решающим стал затяжной розыгрыш при 30:30, который Андреевой удалось выиграть классной игрой у сетки. После этого она сразу же сделала обратный брейк (1:1). Следующие два гейма в плотной борьбе остались за россиянкой (3:1), но в пятом она вновь упустила свою подачу. Мирра сделала гениальный укороченный при 0:30, но это не помогло ей спасти гейм.

Решающим стал шестой гейм, когда Андреевой удалось заработать два брейк-пойнта и вновь повести с форой после ошибки Магды (4:2). Затем Мирра наконец-то уверенно взяла свою подачу во втором сете, но Линетт не готова была сдаваться, выиграв свою подачу на затяжном дьюсе. Впрочем, на большее сил у польской теннисистки не хватило. Россиянка уверенно подала на матч и в третий раз в карьере вышла в четвертьфинал на уровне WTA-1000 (все в этом году).

Фото Getty Images

Сложный выбор

За выход в полуфинал Андреева поборется с Чжэн Циньвэнь (пятый номер «посева») или Амандой Анисимовой (34). Но самое главное, что Мирра дебютирует в топ-20 и теперь мама разрешит ей завести собаку.

На днях теннисистка рассказывала, что пока не определилась с породой. «Сейчас выбираю между тремя. Это будет либо мини-такса. Я прочитала, что она по характеру будет как золотистый ретривер, а мне очень нравится эта порода. Также я хочу королевского кокер-спаниеля, как в мультике «Леди и Бродяга». И еще думаю про мальтипу, но она пока на последнем месте. Многие теннисистки заводят мальтипу, а мне хочется чего-то своего. И хочется, чтобы собака была умной, которая будет мне другом, поддержкой, даже членом семьи, с кем я смогу полноценно провести свободное время».

Впервые Андреева заговорила о питомце после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос». «Моя цель на французский «мейджор»? Пока у меня только одна цель в голове: зайти в топ-20, и тогда мама купит мне собаку. Такую цель мы поставили с ней в Мадриде. Видели очень многих игроков с собаками, я подумала: тоже хочу. Тренер тоже начала ее уговаривать: давай купим, давай купим, я буду помогать, все делать, ты не представляешь, как это помогает [в жизни теннисиста]. Мама сказала: в топ-20 будешь на конец года, будет тебе собака».

Пора сдерживать обещание. Напомним, что в этом году Мирра выиграла дебютный титул на уровне WTA, победив Элину Аванесян в Яссах. Также на счету теннисистки полуфинал «Ролан Гаррос», четвертый круг Australian Open и четвертьфиналы супертурниров в Мадриде, Цинциннати и теперь Пекина.