Обе россиянки победили в двух сетах.

Мадрид (Испания)

Одиночный разряд. Третий круг

Диана Шнайдер (Россия, 13) — Анастасия Севастова (Латвия) — 6:0, 6:0

Мирра Андреева (Россия, 7) — Магдалена Фрех (Польша, 27) — 7:5, 6:3

Юлия Стародубцева (Украина, Q) — Людмила Самсонова (Россия, 18) — 2:6, 7:6 (7:2), 6:0

Мирра Андреева и Диана Шнайдер триумфально провели матчи третьего круга турнира WTA-1000 в Мадриде. Диана всухую разгромила представительницу Латвии Анастасию Севастову (6:0, 6:0), а вот Мирре пришлось чуть тяжелее в битве против более опытной полячки Магдалены Френх (7:5, 6:3).

Неудержимая Шнайдер

21-летняя россиянка вообще не испытала проблем против Севастовой — не отдала ни одного гейма (6:0, 6:0) и завершила матч всего за 44 минуты. Шнайдер во всем превосходила соперницу, но особенно мощно выглядело ее преимущество на приеме — Севастова практически не доставляла проблем своей подачей. Анастасия выиграла всего 25 процентов розыгрышей после первого мяча, после второго — 30. Соответственно, россиянка вернула грандиозные 75 процентов мячей после первой подачи соперницы.

Шнайдер в третий раз в карьере закрыла игру двумя «баранками», однако на турнире WTA сделала это впервые. Отметим, что перед стартом грунтовой части сезона у россиянки сменился тренер — последние несколько недель она работает под руководством Динары Сафиной и уже вплотную подобралась к карьерному максимуму в рейтинге WTA. Сейчас занимает 13-е место, в мае 2024-го было 12-е.

В следующем круге Шнайдер встретится с победительницей пары Ига Свентек — Линда Носкова. Противостояние польской и чешской теннисисток пройдет вечером 26 апреля.

Мирра Андреева. Фото Getty Images

Андреева прогрессировала по ходу матча

17-летняя Мирра выглядела не так уверенно, как ее партнерша в парном разряде. Первый сет сложился для молодой россиянки по-настоящему тяжело: она много ошибалась (22 невынужденные ошибки и три двойные против 19 и нуля у соперницы соответственно), а Фрех прилично выглядела в защите — заставляла Андрееву играть по задней линии и при этом сама порой включала мощный напор.

У россиянки долгое время не шла подача — в первом сете выиграла лишь 66,7 процента розыгрышей первым мячом (у Фрех — 72,2). После того, как Магдалена сравняла счет на ее подаче (5:5), Андреева едва не прослезилась. В нужный момент нашу спортсменку выручил прием: после тревожного эпизода Мирра моментально сделала обратный брейк и дальше взяла свою подачу. Первый сет закончился со счетом 7:5 и продлился 59 минут.

Во втором сете россиянка чувствовала себя гораздо увереннее: на старте уступила на подаче соперницы, упустив преимущество 30:0, но далее взяла три гейма подряд. Андреева стала стабильнее на своей подаче, хотя по-прежнему не всегда разыгрывала именно первый мяч. Несмотря на это, она выиграла 83,3 процента розыгрышей после первой подачи и 75 после второй, а также допустила всего одну двойную ошибку.

У Магдалены же как будто не хватало сил сопротивляться Мирре: снизилось качество как на подаче, так и на приеме. Во втором сете полячка допустила четыре двойные ошибки и не добилась ни одного брейк-поинта. Андреева же на чужой подаче смотрелась мощно и даже победный гейм оформила на приеме (6:3), не дожидаясь своей подачи. Не случайно юная россиянка — лидер тура в этом сезоне по брейкам на «тысячниках».

В следующем раунде Мирра встретится с украинкой Юлией Стародубцевой, которая в своем матче переиграла другую россиянку Людмилу Самсонову (2:6, 7:6 (7:2), 6:0). В прошлом году Андреева дошла до четвертьфинала турнира. Чтобы не потерять очки в рейтинге WTA, ей надо повторить результат. Сейчас Андреева находится на седьмой строчке.