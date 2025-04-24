Диана разгромила американку, Мирра помучилась с Боузковой. Яркий старт наших звезд в Мадриде

Дальше у Шнайдер и Андреевой — неудобные соперники.

Турнир WTA Mutua Madrid Open. Второй круг

Мирра Андреева (Россия, 7) — Мария Боузкова (Чехия) — 6:3, 6:4

Диана Шнайдер (Россия, 13) — Кэти Волынец (США) — 6:1, 6:2.

Анна Калинская (Россия) — Диан Парри (Франция) — 7:6, 6:4

Людмила Самсонова (Россия) — Кэролайн Доулхайд (США) — 6:4, 6:4

Вторая ракетка России Диана Шнайдер идеально начала свое выступление на супертурнире в Мадриде. Во втором круге она позволила Кэти Волынец взять всего три гейма. Гораздо тяжелее пришлось Мирре Андреевой, которая провела на главном корте почти два часа. Показалось, что из-за жары лучшая теннисистка нашей страны испытывала проблемы, но все же смогла собраться на концовку обеих партий с Марией Боузковой и сделать первый шаг к защите прошлогоднего четвертьфинала. Также в третий круг Мадрида пробились Людмила Самсонова и Анна Калинская. Последняя постепенно выходит из кризиса, который накрыл ее в первом квартале 2025-го.

Тяжелое начало

В первом сете противостояния Мирры и Марии зрители увидели очень качественную игру со стороны обеих теннисисток. Борьба шла абсолютно в каждом розыгрыше, поэтому быстрый обмен брейками никого не удивил. Развязка же партии наступила в восьмом гейме. Боузкова допустила две невынужденные ошибки — и Андреева-младшая вцепилась в свой шанс и смогла сделать второй брейк. Далее россиянка уверенно подала на сет.

Однако это не дало ей никакого психологического преимущества. Во второй партии представительница Чехии выглядела более остро. Первые четыре гейма партии продолжались 25 минут, а Мирре пришлось отыграть три брейк-пойнта (2:2). В шестом гейме Андреева повела 40:0, но затем позволила сопернице выиграть четыре розыгрыша подряд. Боузкова была близка к брейку, но тут уже Мирра включилась по полной и смогла сохранить свою подачу. Восьмой гейм наша теннисистка взяла увереннее, но всем своим видом показывала, что ей некомфортно. Россиянка не радовалась выигранным мячам, держалась за живот. Возможно, сказалась жара: +26 в Мадриде.

Тем не менее концовка сета осталась за Миррой. Боузкова вновь начала ошибаться в относительно простых ситуациях, и со второго брейк-пойнта Андреева вышла вперед. Подавая на матч, Мирра сделала двойную ошибку, но она оказалась не трагической. Уже на 30:15 подопечная Кончиты Мартинес сделала красивейший дропшот и получила двойной матчбол. Но Боузкова была не намерена сдаваться. Она дважды здорово вышла к сетке и перевела дело на «ровно». Матч затянулся еще на пять минут, но россиянка все-таки завершила его в свою пользу классным ударом в противоход.

С точки зрения борьбы матч получился замечательным. С точки зрения тенниса — не очень. «Всегда тяжело начинать турниры, особенно на центральном корте, — призналась после игры Мирра. — Матч получился упорным. Все знают, что Мария бьется за каждый мяч, у нее всегда сложно выигрывать розыгрыши. Я пыталась сохранять спокойствие, играть от себя. Рада пробиться в следующий раунд. Мадрид — особенный город для меня, как и этот турнир. Всегда рада вернуться сюда и играть при местной публике».

Следующая соперница — Магдалена Френх, которая параллельно три часа сражалась с испанкой Джессикой Бусас Манейро. Будем надеяться, что представительница Польши оставила все силы в этом матче и не доставит Мирре серьезных проблем.

Фото Global Look Press

Мощь Шнайдер

Матч Дианы Шнайдер получился другим. Кэти Волынец оказывала серьезную борьбу в обмене ударами с задней линии, но продолжалось это только на старте обоих сетов. В первой партии американка сломалась в четвертом гейме, проиграв несколько затяжных розыгрышей и упустив свою подачу (3:1). После этого Диана выиграла пять геймов подряд и повела со счетом 2:0 во второй партии. Однако это не была легкая прогулка для россиянки. Во втором гейме ей пришлось отыгрывать один брейк-пойнт, в четвертом гейме — еще два. А когда следом Кэти взяла свою подачу под ноль, то стало тревожно. Однако Диана ответила своим сухим геймом, а вскоре заработала два скрытых матчбола, один из которых реализовала красивым виннерсом. На матч Шнайдер тоже подала без лишних нервов и теперь встретится с победительницей Штутгарта Еленой Остапенко или ее соотечественницей Анастасией Севастовой.

Благодаря победе во втором круге Диана поднялся на 11-е место в live-рейтинге, обойдя Елену Рыбакину, которой в Мадриде надо защищать полуфинал. Во втором круге представительницу Казахстана ждет матч с Бьянкой Андрееску.

Анне Калинской, переигравшей Диан Парри, вероятно, придется играть с пятой «сеяной» Мэдисон Киз. Россиянка уже проходила американку на недавнем турнире в Чарльстоне, и та наверняка захочет взять реванш. Впрочем, главное, что игра Анны вновь приобретает те очертания, которые позволяли ей уверенно входить в топ-20 в прошлом сезоне. «Считается ли победа над Киз признаком хорошего грунтового сезона? Главное, что хоть какие-то матчи были, уже хорошо. Неважно, красный грунт или не красный. Уверенности добавляют такие победы — хотя там в следующем же матче она куда-то делась (Калинская проиграла Софии Кенин в двух сетах)», — сказала Калинская в комментарии для «Спортс».

Людмиле Самсоновой также понадобилось два сета, чтобы переиграть Кэролайн Доулхайд. Дальше ей играть с Элизабеттой Коччаретто или Юлией Стародубцевой.