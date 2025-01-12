«Становлюсь более смелой». Дождь не помешал Мирре на старте Australian Open

17-летняя российская звезда хвалит своего тренера и корты под крышей.

Australian Open. Женщины

Одиночный разряд. Первый круг

Мирра Андреева (Россия, 14) — Мария Боузкова (Чехия) — 6:3, 6:3

Российская юниорка Мирра Андреева практически без приключений пробилась во второй круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв чешку Марию Боузкову со счетом 6:3, 6:3 за один час и 34 минуты. 14-я сеянная действовала очень уверенно и добилась решающего преимущества в конце первого и в начале второго сетов. Собственно, главным событием матча стала его кратковременная остановка из-за начавшегося дождя и закрытия крыши. Но это не сбило настой 17-летней звезды. Она завершила поединок в хорошем настроении, и новости об успехе Мирры доминировали в заголовках в первые часы после старта турнира. Другой вопрос, на сколько у подопечной Кончиты Мартинес хватит удачи и оптимизма.

Мирра Андреева и Мария Боузкова. Фото Reuters

Запланированные три победы

«Честно говоря, мне было немного тяжело сохранить настрой, когда в середине матча начали закрывать крышу, — призналась призер Олимпиады. — Но это в три раза лучше, чем идти в раздевалку, ждать и потом возвращаться на корт. Я очень рада, что сегодня я играла на стадионе с крышей».

Дождь действительно сбил расписание буквально через час после начала матчей основной сетки Открытого чемпионата Австралии. Не пострадали только поединки на трех центральных кортах, которые имеют крышу. Мирру организаторы поставили на третью по значимости арену John Cain, что очень круто для нашей девушки, учитывая, что ее соперница занимает лишь 42-ю строчку одиночного рейтинга, и за пять лет выиграла в Мельбурне всего один матч.

Полтора успешных сезона во взрослом туре создали вокруг Андреевой большие ожидания. И сейчас самое время начинать их оправдывать. Год назад дебют Мирры во взрослом турнире в «Мельбурн-парке» обернулся выходом в четвертый круг. Затем был полуфинал «Ролан Гаррос», первый титул на уровне WTA-тура и медаль Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. Правда, на нынешнем турнире юная россиянка в 1/8 финала может встретиться с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Но первые три матча уроженка Красноярска выигрывать обязана — хотя бы для того, чтобы защитить прошлогодние рейтинговые очки.

Первый шаг получился достаточно легким — четвертую победу в нынешнем сезона Андреева оформила эффектным ударом слета. «Благодаря тренеру я становлюсь более смелой, — объяснила Мирра свои действия в концовке. — Раньше я бы никогда не решилась играть слета на матч-пойнте. Но здесь подумала: «А почему бы и нет?». Мария отбивала каждый мой удар. Я устала и решила не ждать ошибки соперницы, а пойти вперед и решить все самостоятельно. И это сработало».

Тренер Мирры Андреевой Кончита Мартинес. Фото Reuters

Максимум собранности

Также Андреева в интервью на корте снова пыталась подтрунивать на своим тренером Кончитой Мартинес. С бывшей чемпионкой Уимблдона Мирра начала работать весной прошлого года, однако роль именитой наставницы в развитии карьеры талантливой девушки пока оценить сложно. По идее — главная задача испанской специалистки состоит в том, чтобы помочь Андреевой адаптироваться к взрослому теннису, научиться справляться с давлением и не отчаиваться после неизбежных неудач. В теннисном плане Мирра явно прибавляет физически, а вот в ментальном — по-прежнему пытается эксплуатировать образ «маленькой девочки».

Пока что медиа с удовольствием заглатывают рассказы о катании на каруселях, желании купить собаку и веселье в общении с тренером. Другой вопрос — как долго это может продолжаться. Ведь Андреевой уже 17 лет, некоторые в этом возрасте уже заканчивают с большим спортом. И в общем-то напускной оптимизм и слезы после поражений тоже имеют свои границы по части отклика у публики. Пока позволяют силы и здоровье Мирре кровь из носу нужны большие победы. А с жеребьевкой на нынешнем Открытом чемпионате Австралии ей явно не повезло.

Неделю назад юная россиянка ничего не смогла противопоставить Арине Соболенко в полуфинале турнира в Брисбене. А сейчас до поединка с белоруской еще надо дойти — следующие соперницы (предположительно ими станут польки Магда Линнет и Магдалена Фрех) тоже не подарок. Концентрации терять нельзя. И далеко не факт, что юмор и сумасшедшинка — это удачный образ для девушки, от которой ждут подвига, причем не только в одиночном разряде. Вообще, не исключено, что Андреевой в какой-то момент придется принести в жертву парный турнир, где она после первого титула с Дианой Шнайдер тоже имеет отличные перспективы.

С другой стороны, Мирра — не единственная, кто выступает на Открытом чемпионате Австралии под огромным давлением. Та же Соболенко вынужден защищать в Мельбурне прошлогодний трофей и звание первой ракетки мира. А, как мы знаем, Арина тоже не железная, и ее тоже иногда подводит здоровье. «Скальп» лидера WTA-тура (а вовсе не парный титул) пока что главная цель для Мирры на нынешнем мейджоре. Если россиянка совершит этот подвиг, можно расслабиться и веселиться хоть до мая. А пока от нашей самой многообещающей юниорки требуется максимум собранности.

«Я больше не ощущаю себя новичком в Туре. Даже когда я играла на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне в 2024 году, то еще старалась доказать людям, что заслуживаю участвовать в таких турнирах. Теперь я ощущаю, что все уже это знают. Я — участница турниров WTA. Моя задача — делать свою работу, и мне это нравится. Я правда чувствую, что теперь заслуживаю всего происходящего со мной», — сказала Андреева на пресс-конференции в Мельбурне.